A férfi élvonalbeli vízilabda-bajnokságban, az OB I-ben a 17. forduló találkozóit rendezték meg a hét végén. Ennek keretén belül az alsó házban tanyázó PannErgy-Miskolci VLC csapata az éremért küzdő Szolnoki Dózsa vendégeként ugrott medencébe. A Smitulát nélkülöző látogatók célja elsősorban az volt, hogy jobb teljesítményt nyújtsanak, és több gólt lőjenek, mint az őszi, miskolci összecsapáson, amelyet 9-2-re nyertek meg a Tisza-partiak.

A dudaszó előtt

Bekezdett a meccs elején a Szolnok, ugyanis az első negyedben, másfél perc alatt Pásztor M. és Teleki is betalált (2–0). Utána következett némi gólcsend, egyik fél sem brillírozott a helyzetek kihasználása során. 2:44-nél Szeghalmi lőtte a harmadik hazai találatot, majd jött egy Oltean-Pásztor M. gólváltás (4–1). 18 másodperccel a dudaszó előtt Nagy N. harcolt ki ötméterest Schmölcz-el szemben, Várkonyi be is vágta (4–2).

A második játékrész kezdetén kemény csata zajlott a medencében, az MVLC úgy gondolta, a legjobb az, ha hatásosan próbál meg védekezni, amit végre is tudott hajtani. A Szolnok semmilyen pozícióból nem volt képes a hálóba lőni, igaz, a miskolciak sem, mert Józsa ketrece előtt nem mindig jöttek a jó megoldások. 2:35-nél Vámosi használt ki egy emberfóros alkalmat (5–2), majd folytatódott az, ami a gól előtt, így nem változott az eredmény.

Felpörgés, három gól

A nagyszünetet követően Pető, Brkic, aztán Vámosi dobta a labdát a rivális kapujába, 7–3-at mutatott az eredményjelző. Várkonyi megúszás révén csökkentette együttese hátrányát, viszont Teleki a centerhelyen nem kegyelmezett (8–4). Oltean is jó befejezést választott, míg a Dózsánál a hosszú éveket Miskolcon töltő fiatal tehetség, Vismeg Zs. válalalkozott, remekül (9–5). A korosztályos válogatott 11 mp-vel a negyed vége előtt is villant, így 10–5-re álltak a felek 3x8 perc után.

Az utolsó felvonásra nagyon felpörgette magát a PannErgy, ugyanis 1:52 perc alatt három gólt is tudtak lőni, Brkic, Böröczky, illetőleg Várkonyi (10–8). Kellett az időkérés a házigazdának, azonban két nagy helyzetet is elrontott a vendégcsapat. Persze, Jansik D. fórban nem hibázott (11–8), Pásztor pedig pontosan lőtt egy ötméterest (12–8). Brkic hozta együttesét háromra (12–9), az utolsó találatot Jansik D. dobta, emberelőnyben (13–9).

Megvalósult

Az első negyedet kivéve nem pólózott rosszul az MVLC, megvalósult az az elképzelés, hogy szorosabb legyen ez a csata, mint az őszi volt. MI

BOXBA:

Vízilabda: jegyzőkönyv

Szolnoki Dózsa – PannErgy-Miskolci VLC 13–9 (4–2, 1–0, 5–3, 3–4)

Szolnok, 300 néző. V: Bereczki M., Kovács S.

Szolnok: Józsa – Kovács G. (-), Schmölcz (-), PÁSZTOR M. (3), TELEKI (2), Vámosi (2), Szeghalmi (1). Csere: JANSIK D. (2), Belényesi (-), Ágh (-), VISMEG ZS. (2), Pető A. (1), Cseh M. (-). Edző: Hangay Zoltán.

MVLC: Moravcsik – VÁRKONYI (3), OLTEAN (2), Molnár G. (-), Tanczer (-), BRKIC (3), Krasznai B. (-). Csere: Hok (-), Molnár B. (-), Nagy N. (-), Böröczky (1), Lacerda (-), Stefanidesz (-). Edző: Vidumanszky László.

Gól/emberelőnyből: 5/9, ill. 1/6

Gól/ötméteresből: 1/1, ill. 1/1

Hangay Zoltán: – Tudtuk, hogy a miskolci csapat játéka sokat fejlődött az utóbbi időszakban, amit be is bizonyított. A megszokottnál többet hibáztunk, de a fiúk mentségére szolgáljon, hogy az elmúlt időszakban szerda-szombat ritmusban kellett játszaniuk.

Vidumanszky László: – Tudtuk, hogy jó csapat a Szolnok, és ezt a mérkőzés elején be is bizonyították, többgólos előnyt tudtak szerezni. Utána zárkóztunk, azonban a döntő pillanatokban többet hibáztunk, mint kellett volna. Akkor nehéz, ha nem becsüljük meg a labdát, rossz döntést hozunk, és akkor alakul ki ugyan helyzet, de a mi kárunkra.