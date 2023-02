A huszonnegyedik órában már nem hozott új játékost az előtte bevásárolt Mezőkövesd.

Labdarúgás. Kedden lezárult az átigazolási időszak a magyar labdarúgásban. A megye egyetlen élvonalbeli csapatánál, a Mezőkövesd Zsóry FC-nél a ,,24. órában” már nem szerződtettek újabb játékost, azok után, hogy az őszi szezon zárását követően egy csapara való labdarúgóval kötöttek szerződést. A tizenegy eset között két különleges is volt.

Az egyik Csontos Dominiké, aki a Ferencvárosi TC játékosaként az őszt az NB II-es Soroksár SC-nél töltötte, kölcsönben. A 20 éves védő játékjogát az NB I listavezetőjétől szerezte meg a Kövesd, tavaly december elején, de a fiatal labdarúgó végül egyetlen tétmérkőzést sem játszott a borsodi gárdánál. Ugyanis nem sokkal a bajnoki évad kezdete előtt az NB II-es Győri ETO FC csapatához szerződött, mivel a kövesdiek értékesítették Csontos játékjogát, aki új klubjához két és fél évre írt alá.

A másik nem hétköznapi eset az észak-macedón David Babunskié, aki az őszi szezon közben érkezett, szabadon igazolhatóként a kövesdiekhez – miután a Debreceni VSC-vel szerződét bontott. A középpályással ekkor két hónapos szerződést kötöttek, ami után ismét szabaddá vált a 28 éves labdarúgó. Ám mivel több nyugat-európai ajánlata is kútba esett, a bajnoki rajt előtt úgy döntött, marad Mezőkövesden, a klubnál pedig örömmel vették a döntését.



Huszonhat fő

A Mezőkövesd Zsóry FC-nél nem csak érkezők, távozók is voltak, ugyanolyan lészámban, így a keret létszáma változatlanul 26 fő.

A nagy mozgásról, arról, hogy mennyire volt sikeres ez az időszak az átigazolások tekintetében, Tóth Lászlót, a Mezőkövesd Zsóry FC szakmai igazgatóját kérdeztük.

– Ez majd csak a bajnokság végére derül ki. Azt láttuk az őszi évad közben, hogy tavaly nyári átigazolási időszak nem volt túl sikeres, önkritikát gyakoroltunk, és reményeink szerint még időközben felismertük, hogy a keret erősítésre szorul – mondta Tóth László, aki arra a felvetésre, hogy az új szerzemények közül még nem mindenki mutatkozott be, a következőket mondta: – Több jó képességű labdarúgó került hozzánk az az elmúlt hetekben, akiknek valószínűleg nem a magyar élvonal jelenti pályafutása során a csúcsot, de ettől függetlenül szükségünk volt egymásra. Van néhány olyan labdarúgó, aki sérülés, vagy egyéb más ok miatt, hosszabb kihagyást követően csatlakozott hozzánk, viszont fizikailag még nincsenek olyan állapotban, hogy a szerződtetésükből a csapat, és ők is profitálni tudjanak. Bő egy hónap múlva lesz egy kis szünet a válogatott szereplése miatt a bajnokságban, és szerintem ezt követően tovább bővül majd csapatunk vezetőedzőjének, Kuttor Attilának a válogatási lehetősége.

Azt is megkérdeztük a szakmai igazgatótól, hogy az átigazolási piac utolsó napja mennyire volt pezsgő, függetlenül attól, hogy a Kövesd nem volt aktív.

– Az aktivitásommal nem volt baj, de ahogy azt egy klubigazgatónak is mondtam kedden: Valentin napon nem férfi témákkal kell foglalkozni – mondta Tóth László.



boxba

A Mezőkövesd Zsóry FC keretéről

Az előző évadból maradt (10 fő): Tordai Árpád (román, magyar), Riccardo Piscitelli (olasz), Danylo Ryabenko (ukrán), Pillár Róbert (szlovák), Andrej Lukic (horvát), Vajda Sándor (ukrán, magyar), Dino Besirovic (bosnyák, portugál), Aliaksandr Karnitski (fehérorosz), Cseri Tamás, Stefan Drazic (szerb).

A mostani évad előtt érkezett (5 fő): Nagy Gergő (Budapest Honvéd), Molnár Gábor (Diósgyőri VTK), Kállai Kevin (Szombathelyi Haladás), Kállai Zalán (Szombathelyi Haladás), Bobál Gergely (Vasas FC).

Az őszi szezon közben érkezett (2 fő): Marko Brtan (horvát, NK Hrvatski Dragovoljac), David Babunski (észak-macedón, Debreceni VSC).

A tavaszi szezon előtt érkezett (9+1+1+1 fő): Filip Steliano (román, FC Dinamo 1948), Ilia Beriashvili (grúz, FC Telavi), Márkus Attila (Nyíregyháza SFC), Lehoczky Roland (kölcsönbe, MTK Budapest), Nikolay Prudnikov (orosz, fehérorosz, FK Orenburg), Younn Zahary (Comore-szigetek-i, francia, SO Cholet), Thomas Ephestion (Martinique-i, francia, RWD Molenbeek), Nagy Dominik (Budapest Honvéd), Baranyai Nimród (kölcsönbe, Debreceni VSC), Csontos Dominik (Soroksár SC), David Babunski (észak-macedón), Kotula Máté (DVTK, kölcsönből vissza).

A tavaszi szezon előtt távozott (9+1+1+1 fő): Philipp Schmiedl (osztrák, ASV Siegendorf), Tomislav Kis (horvát, HSK Zrinjski Mostar), Bobál Dávid (MTK Budapest, kölcsönbe), Horváth Milán (kölcsönből vissza, Budapest Honvéd), Remzifaik Selmani (észak-macedón, FK Partizani), Rabatin Richárd (FC Ajka), Madarász Márk (Gyirmót FC Győr), Luka Lakvekheliani (grúz, ????), Vadnai Dániel (MTK Budapest), Csontos Dominik (ETO FC Győr), David Babunski (észak-macedón), Kotula Máté (Dorogi FC, kölcsönbe).