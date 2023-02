Az Auróra Hotelben szombaton délelőtt tartott eseményen megjelentek a klub irányítói, versenyzői és a bringások mögött álló támogatók is.

Riminiben készülnek

A Miskolci Road Cycling Club idei terveiről Somogyi László klubmenedzser és Nyirkó Attila elnök számolt be a jelenlévőknek. Megtudtuk, hogy tagjaik közül ketten, Éger Áron és Szarvas Balázs hamarosan az Egyesült Államokba utaznak, mindketten kaliforniai viadalon indulnak, miközben a műfaj helyi irányítói cserekapcsolat kiépítésén fáradoznak. A 2023-as céljairól elmondták, hogy az amatőr bajnokságokra koncentrálnak és sikerekre számítanak, de újra szeretnék letenni a névjegyüket az elit mezőnyben is. Ami a korosztályokat illeti: az MRCC-ben a gyerekektől kezdve a szeniorokig mindenki megtalálhatja számítását, ugyanis szélesre tárják kapuikat. A saját útjukat járják, közösséget építenek, stabil hátteret teremtenek és mindezekkel együtt élményt adnak tagjaiknak. A pénz természetesen fontos szerepet tölt be az életükben már csak azért is, mert akár egyetlen kerékpárjuk több milliós értéket képvisel. Számukra örvendetes, hogy a mögöttük álló szponzorok közül Barczi Attila, Béres Attila és Kun Richárd is megjelent és tett hitet a drótszamarasok mellett.

A miskolciak, akárcsak tavaly, megint elmennek Olaszországba, ahol Riminiben edzőtáboroznak. Sietniük kell az erőgyűjtéssel, hiszen március 18-án Debrecenben az idénynyitó Hajdú Kupa vár rájuk. Legrangosabb saját eseményük a Bükk Kupa lesz, ezt a három napos rendezvényt a néhai Somogyi József emlékére tartják majd.

A bensőséges hangulatú tájékoztatón Somogyi László ezekkel a szavakkal sommázta mondókáját:

– Mivel már vannak irigyeink, ez azt jelenti, hogy valamit jól, vagy egyenesen nagyon jól csinálunk.