A női kosárlabda Euroliga B-csoportjának 13. fordulójában szerdán 18.10-től a spanyol Perfumerias Avenida csapatát fogadja a DVTK-Hun-Therm együttese Diósgyőrben. A házigazda vasárnap egy másik euroligás csoportellenféllel szemben játszott hazai bajnokit, és a Sopron Baskettel szemben alulmaradt (48-65), elsősorban a gyenge kezdés miatt, hiszen az első negyed végén 7-30 volt az eredmény.

– Nem kell, hogy túl mélyen megmaradjon bennünk ez a meccs, függetlenül attól, hogy éreztem a játékosokban a mérkőzést követően a dühöt, azt, hogy bosszúsak voltak amiatt, velem egyetemben, amiért nagyon elrontottunk az első negyedet – mondta Völgyi Péter, a DVTK-Hun-Therm vezetőedzője. – Könnyen előfordulhat, hogy a Magyar Kupa döntőben találkozunk, és bízom benne, hogy a bajnoki rájátszásban is, vagyis, hogy lesz alkalmunk megmutatni ellenük, hogy többre vagyunk képesek annál, mint amit vasárnap bemutattunk. Most az a legfontosabb, hogy vissza kell térnünk arra a ritmusra, agresszivitásra, ami a válogatott szünet előtt jellemezte a csapatot. Tudtam, hogy ez nem lesz egyszerű feladat, de engem is meglepett, ami történt, azt hittem, hogy ennél azért könnyebben fog ez menni. Sajnos, vasárnap sok minden kiderült, a leginkább az, hogy a válogatottaknál járt kosarasoknak szükségük van pihenésre, hogy frissebbek legyenek. Ugyanis sokan nagyon tompának tűntek, az, hogy két hétig nem találkoztunk, sok volt. Az is ellenünk szólt, hogy Guirantes lába még nem az igazi a sérülését követően, és egy ilyen erős csapat ellen, mint a Sopron, ennek nagy jelentősége van. Elkeseredve nem vagyunk, mert a legtöbb csapat ellen elég lett volna a győzelemhez az, amit nyújtottunk, sajnos túl erős csapattal találkoztunk, egy olyan időszakot követően, aminek az előzményei nem a javunkat szolgálták.

Avenida

A DVTK-HT együttesére szerdán újabb nagy hal vár. A spanyol Perfumerias Avenida ellen, egy nagy különbségű győzelemmel még a csoportból való továbbjutásra is van – matematikai – esélyük a piros-fehéreknek. Ehhez – mivel fordított párosításban 42 ponttal kaptak ki az Avenidától – most 43 ponttal kellene nyerniük, és ezen kívül további három feltételnek is teljesülnie kellene a negyeddöntőt érő 4. hely megszerzéséhez. Az egyik, hogy a spanyol Gironának ebben a fordulóban ki kellene kapnia a török Mersintől, hazai pályán, az utolsó körben a Gironának alul kellene maradnia az Avenida vendégeként, a Diósgyőrnek pedig a francia Basket Landes otthonában győzelemmel kellene zárnia a csoportkört.

– Sok mindennek össze kell jönnie, hogy odaérhessünk a negyedik helyre, de amíg erre matematikai esély van, küzdeni fogunk ezért – jelentette ki Völgyi Péter. – Az első probléma az, hogy az Avenida rettenetesen jó csapat. Nem azért mondom ezt, mert hazai pályán nagy különbségű győzelmet arattak ellenünk, ugyanis mi akkor nyolc napon belül másodszor jártunk Spanyolországban, és meglehetősen fáradtak voltunk. Azért mondom, hogy erősek, mert függetlenül attól, hogy edzőváltás történt náluk, hogy a keretükben frissítés volt, egy hónapja nem kaptak ki, a bajnokságban és az Euroligában zsinórban hét nyert meccsnél tartanak. Persze, ha meglesz a lehetőségünk, megpróbáljuk a győzelem mellett a pontkülönbséget is megtolni, de az elsődleges cél az, hogy az Euroliga csoportkör utolsó hazai meccsén jó játékkal háláljuk meg a szurkolóknak azt a támogatást, amit az idei évadban a nemzetközi porondon tőlük kaptunk. Ennek során már számíthatunk Jovanovicra, aki sérülése után tér vissza. Nincs még tökéletes fizikai állapotban a montenegrói játékos, néhány hét kell még ehhez, de a rotációban, ha percekre is, de használni tudjuk majd. Ami azért öröm, mert mezőnyposztról hiányzott egy rutinos, tapasztalt játékos.