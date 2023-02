Röplabda. A GreenPlan-VRC Kazincbarcika extraligás férfi csapata szombaton 15 órától Székesfehérvárott vendégeskedik, ahol az 1-4. helyért zajló rájátszás 2. fordulójában a MÁV Előre SC-Foxconnal csap össze. A hazaiak ellentétes előjellel mennek bele a csatába, ugyanis egy hete 3:0-ra kikaptak a Pénzügyőrtől a fővárosban.

– A PSE ellen mindenkinek nehéz abban a teremben, és ha igazán összekapja magát a Pénzügyőr, akkor még nehezebb – közölte Toronyai Miklós, a Vegyész vezetőedzője. – A fehérváriak nemrég erősítettek, Eke Péter centerben játszik náluk, míg Pesti Marcell, aki válogatott, balkezes átlóként bevethető. Nyílván be kell illeszkedniük a fehérváriak játékába, de biztos vagyok abban, hogy velük már most sokkal jobbak lesznek. Biztos, hogy nem lesz sétagalopp számunkra ez az összecsapás, butaság lenne abból kiindulni, hogy az alapszakaszban, tavaly decemberben simán 3:0-ra nyertünk náluk. Viszont tíz mérkőzés óta nagyon stabil az egységünk, hozzuk az eredményeket, és ez megfelelő kiindulási alap nekünk ahhoz, hogy sikeresen vívjuk meg ezt a meccset. Két emberünk hiányában is, mert bármilyen összetételben ütőképes a jelenlegi Vegyész.

Tudták, mit kell tenni

A Barcika sikerrel kezdte a férfi röplabda Extraliga 2022/23-as idényének középszakaszát. Az észak-borsodiak az előző héten meggyőző játékkal nyertek 3:0-ra Debrecenben a DEAC vendégeként, de a tényekhez tartozik, hogy a hazaiak egyik legjobbja, Cesar Coelho megsérült az első szettben.

– 16-8-ra vezettünk a nyitó játszmában, amikor kapott egy labdát, majd a leérkezés során nekiesett az oszlopnak, és keresztszalag-szakadást szenvedett – mondta Toronyai Miklós. – Egy ilyen eset senkinek nem jön jól, beárnyékolta a meccset mindkét oldalon, persze jobban a Debrecennél, hiszen az egyik húzóemberüket veszítették el. Ennek ellenére nem volt könnyű a szetteket megnyerni, hiszen aki Cesar Coelho helyére érkezett, az nem játszott rosszul, és nem mindig volt helyén a koncentrációnk. Ugyanakkor a különböző helyzetekben tudtuk mit kell tenni, mindig képes volt a csapat újítani. Hol a szervák jöttek jobban, hol a blokkok, ütésben az ütők nagyjából hasonlóan teljesítettek. Amikor holtpont volt, azokon egy-egy ember jó megmozdulása átlendítette a csapatot.

Debrecenben Moraes és Csoma kisebb sérülés miatt nem kapott játéklehetőséget barcikai oldalon, ás ők ezúttal is hiányozni fognak.

– Azért vagyunk ennyien, hogy bármi adódik, meg tudjuk oldani – tette hozzá Toronyai Miklós. – Moraes helyén Tarabus volt az egyik center, nagyon fontos, hogy ő is játékban legyen. Ugyanis most a kupamérkőzések miatt elég sűrű napok elé nézünk, jobb, ha a sarokból nem ,,hidegen" száll be valaki, hanem meccsel a háta mögött. MI

BOXBA

Röplabda: a férfi Extraliga középszakasz felsőház állása

1. Pénzügyőr SE 1 1 – – – – – 3:0 36

2. GreenPlan-VRC Kazincbarcika 1 1 – – – – – 3:0 27

3. Debreceni EAC 1 – – – – – 1 0:3 24

4. MÁV Előre SC-Foxconn 1 – – – – – 1 0:3 23

A csapatok magukkal vitték az alapszakaszban szerzett pontjaikat.