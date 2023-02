Tornát nyertek Franciaországban

Az áprilisi divízió 1/A-s vébére készülő U18-as magyar jégkorong válogatott jó teljesítményt nyújtott a cergy-i Négy Nemzet Tornán

A tavalyi asiagói divízió 1/B-s világbajnoki cím okán a divízió 1/A-s vb-re készül Svasznek Bence korosztályos válogatottja, a közös munka fontos állomása volt a mostani torna, ahol – mint azt az utazás előtt hangsúlyozták a stábtagok – nem feltétlenül az eredmény volt a legfontosabb. A játékosok is tudták ezt, de azért kijelentették, hogy győzni mennek Cergybe – már csak azért is, hogy kellő önbizalmat nyerjenek majd a vb előtti hetekre. Nos, teljesült a szakemberek és a játékosok vágya is, két győzelemmel és egy hosszabbítás során elszenvedett vereséggel zárt a magyar válogatott, a mieink megnyerték a tornát ezzel a mutatóval. Az olaszok elleni 4–0-ás siker után a szlovének elleni 3–2-es siker következett, a zárónapon a házigazda elleni meccsen nem született gól a 60 perc alatt, a hosszabbítás során végül a franciák örülhettek.

„Nagyon jó és erős tornán vettünk részt a hétvégén, és összességében nagyon jól játszottunk” – kezdte értékelését Svasznek Bence szövetségi edző. – Talán a szlovének elleni mérkőzésen volt a legtöbb ingadozás és hullámvölgy a játékunkban, de aztán a franciák ellen javítottunk, ott játszottunk a legjobban, ennek is volt köszönhető a tornagyőzelem. Pontosan tudja mindenki, hogy nem ez az eredmény a fontos, hanem majd az áprilisi, de a torna nagyban segített minket, és főleg a játékosokat a tapasztalatszerzésben. Elvégre tényleg jó ellenfelekkel játszhattunk. Egyre jobban körvonalazódik egyébként az áprilisi keret, a szezon végéhez közeledve egyre jobban ismerjük meg a srácokat. Volt egy bemutatkozónk is az újpesti Váradi András személyében a kapuban, a debreceni Domán Péter pedig egy hosszabb kihagyás után szerepelt ismét a válogatott védelmében, mindketten jó teljesítményt nyújtottak. A játékosok most a klubjukban készülnek az ottani fontos feladataikra, a közvetlen világbajnoki felkészülést pedig a tervek szerint április 3-án kezdjük majd el.”

A világbajnokságot szintén Franciaországban, Angers-ben rendezik majd április 23. és 29. között.

Eredmények

Négy Nemzet Torna, Cergy

Magyarország – Olaszország 4–0 (2–0, 1–0, 1–0)

Gólszerzők: Ravasz, Makai, Szabó Rácz, Barna

Szlovénia – Magyarország 2–3 (0–2, 1–0, 1–1)

Gólszerzők: Rep, Sever, illetve Löbenwein, Mihalik G., Horváth A.

Magyarország – Franciaország 0–1 (0–0, 0–0, 0–0, 0–1) – hosszabbítás után

Gólszerző: Nogaretto

A Cergy-ben szereplő keretben helyet kapott Pásztor József, a DVTK Jegesmedvék Jégkorong Sport Akadámia csatára, míg a stábban másodedzőként ott volt Tokaji Viktor, a DVTK Jegesmedvék Erste Ligában szereplő együttesének vezetőedzője.