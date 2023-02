Az OB I-es férfi vízilabda-bajnokságban, a 14. fordulóban a hét végén a fővárosban ugrott medencébe a PannErgy-Miskolci VLC csapata. A borsodiak a bajnoki címre törő, és Bajnokok Ligája résztvevő Genesys OSC Újbuda vendégei voltak a Nyéki uszodában, így akár egy kis különbségű vereség is bravúrnak számított volna.

Az első negyedben, bő két percig nem született gól, ám aztán Burián akcióból szépen betalált (1-0). Vigvári V. duplázta meg a hazai előnyt (2-0), majd a vendégek portása fogta Dala kísérletét emberhátrányban. A budapestiek kapusa is a helyén volt, így az MVLC nem tudott szépíteni, de a felvonás utolsó percéig nem változott az eredmény, mert mezőnyben azért nem volt rossz a PannErgy. Ötvenhat másodperc alatt Manhercz K. kétszer megrázta magát, másodszor fórban, így 4-0 volt az állás nyolc percet követően.

A második játékrész elején, az első felében mindent kihagytak a vendégek, már ami lehetőség akadt, előnyben is, Lévai jól élt a meccsel. Brkic kiállításánál járt a labda OSC-s kezeken, 5:12-nél Várnai lőtt gólt (5-0). Mintegy két perccel ezután Csacsovszky rezegtette meg a hálót, a miskolci találatra még várni kellett. Ez jött is egy perc múlva: Stefanidesz harcolt ki fórt, Krasznai pedig értékesítette (6-1). Ezen negyedben még Manhercz K. duplázott, akit egyszerűen nem tudtak fogni a vendégek, így 8-1 volt a félidei eredmény.

Hatból hatot

A nagyszünet után Vigvári folytatta a budapesti gólgyártás (9-1), aztán Böröczky kihasznált egy emberfórt (9-2). Biztos vezetése tudatában sem adott alább a koncentrációból az OSC, ez jelezte Dala akció-, illetve Egressy ötméteres gólja (11-2). Brkic szabaddobásból suhintott pontosan, de ki más, mint Manhercz K. jeleskedett ismét az újbudaiaknál (12-3). Krasznai mezőnytalálata következett a sorban (12-4), míg a negyed utolsó 3 percében ismét a házigazda volt koncentráltabb. Ez lefordítva azt jelentette, hogy Csacsovszky és Tóth M. előnyből, Manhercz K. pedig egyéni alakítása során ,,gólozott”, így 15-4-gyel fordultak az utolsó szakaszra a csapatok.

Várnai 16-ra emelte a találati számot a negyedik felvonásban, majd következett ugyanő emberelőnyben, Angyal pedig szabaddobásból (18-4). Nagyon hozta magát az OSC, semmi esélyt nem adva miskolci riválisának, miközben Molnár G. szépített (19-5). Krasznai ,,csinált” kiállítást, az adogatás végcímzettje Nagy N. volt (19-6). A végeredményt Csacsovszky állította be 79 másodperccel a záró dudaszó előtt, nem történt semmi különös, a sokkal jobb csapat kiütéssel nyert.

A hazai csapatból öten is százszázalékos teljesítményt nyújtottak, olyan értelemben, hogy amit kapura dobtak, az gól lett, kiemelkedett közülük Manhercz K. 6/6-os mutatója. Az OSC az előnyeit is majdnem százszázalékosan értékesítette, ennek tükrében is hangsúlyozni kell: a két gárda nincs egy súlycsoportban az idén, más-más célokért küzdenek a szezonban.

Genesys OSC Újbuda – PannErgy-Miskolci VLC 20–6 (4–0, 4–1, 7–3, 5–2)

Budapest, Nyéki uszoda, 120 néző. V: Kun Gy., Bereczki.

OSC: LÉVAI – Vigvári V. (2), Angyal (1), MANHERCZ K. (6), Aranyi M. (-), CSACSOVSZKY E. (4), Burián (1). Csere: VÁRNAI (3), Tóth M. (1), Dala D. (1), Bundschuh (-), Szücs D. (-), Egressy (1). Edző: Varga Dániel.

MVLC: Moravcsik – Várkonyi (-), Brkic (1), Smitula (-), Nagy N. (1), KRASZNAI (2), Böröczky (1). Csere: Stefanidesz (-), Oltean (-), Molnár G. (1), Lacerda (-), Tanczer (-), Molnár B. (-). Edző: Vidumanszky László.

Gól/emberelőnyből: 7/8, ill. 4/10

Gól /ötméteresből: 1/1, ill. 0

Varga Dániel: – Megyünk tovább.

Vidumanszky László: – Nehéz helyzetbe hozták a kapusunkat a mezőnyjátékosok, védekezésben nem koncentráltunk kellőképpen, támadásban pedig az erő hiányzott a játékunkból. Sajnálom, hogy nem sikerült megvalósítanunk, amit elterveztünk.