A ma 19.00-kor kezdődő meccs végén eldől, hogy a GrenPlan-VRC Kazincbarcika vagy a Fino Kaposvár csapata jut be a férfi röplabda Magyar Kupa döntőjébe. A két együttes a kazincbarcikai Don Bosco Sportközpontban csap össze az MK-elődöntő visszavágóján, egy héttel azután, hogy a somogyi megyeszékhelyen 3:0-s hazai siker született.

Az éremjáték biztos

Az biztos, hogy a budapesti Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban mindkét gárdának jelenése lesz a Magyar Kupa érem meccsein, március 11-én. A kérdés csak az, hogy ki játszik majd a kupáért, a Pénzügyőr SE ellen, illetve a bronzcsatában ki lesz a Kecskeméti RC ellenfele (ugyanis a másik elődöntős párharc már befejeződött).

Az biztos, hogy a barcikai sormintából, amit hónapok óta követ a sárga-kék gárda, kilógott a múlt hét szerdai MK mérkőzés, hiszen a Vegyész az elmúlt hetekben jól szerepelt, november 17-e óta csak egy bajnokit veszítettek, szűk három hónap alatt a kaposvári kupameccs volt a második vereségük.

– A Kaposvár elleni Magyar Kupa elődöntő első meccsében sok minden benne volt, a hosszú utazás, az alacsony terem is, amik ugyan nem lehetnek kifogások, de ettől még külső tényezők voltak. Azonban a vereség oka elsősorban abban keresendő, hogy nagyon rossz napot fogtunk ki, sem csapatszinten, sem egyénileg nem ment a játék. Viszont a múlt vasárnap, saját magunknak bebizonyítottuk, hogy ez egy kisiklás volt, a Pénzügyőr SE elleni bajnoki győzelem után még inkább megerősödött az gondolat, hogy egy-egy rossz nap előfordulhat, 10 jó játék, győztes mérkőzés után következhet más is – mondta Toronyai Miklós, a GP-VRCK vezetőedzője, akinek szóba hoztuk, hogy a kupavereségükben szerepet játszott a kaposváriak új játékosa, Baróti is. – Persze Baróti egy remek, rutinos játékos, aki a magyar élvonalban meghatározó játékra képes, függetlenül attól, hogy több hónap kihagyás után tért vissza a pályára. Erős, magas röplabdázó, aki blokkban, nyitásban, ütésben a Kaposvár húzóemberének számít. De nem csak ő, a cseh feladójuk, Bartunek is jól teljesített az első mérkőzésen, és már csak ezek alapján is nagyon oda kell figyelnünk rájuk. Azon leszünk, hogy semlegesítsük őket. A legutóbbi mérkőzésen, a listavezető PSE elleni csatában viszont csapatom tagjai megmutatták, hogy stabil játékra képesek, ez mindenképpen erőt kell adjon az újabb feladatra.

Egy éve is

A Kaposvár és a Kazincbarcika tavaly is egymás ellen harcolt a Magyar Kupa elődöntőjében a fináléba kerülésért. Akkor az első meccsen, az észak-borsodi városban a somogyiak nyertek 3:0-ra, a visszavágón viszont a Vegyész előbb 3:1-re diadalmaskodott, majd a döntőbe jutásról határozó aranyszettet is megnyerték a sárga-kékek (a kupadöntőben aztán a Pénzügyőr SE ellen 3:0-ra kikaptak a barcikaiak).

– Egy éve nagyon hasonló volt a helyzet, most annyival ,,könnyebb”, hogy hazai közönség előtt harcolhatjuk ki a döntőbe kerülést – mondta Toronyai Miklós. – Szerintem érdemes lesz kijönni a mérkőzésre, és az segíthet nekünk, ha minél nagyobb a lelátói támogatás. Csapattunk rutinos játékosokból áll, olyanokból, akik nyomás alatt is tudnak teljesíteni. Mivel ez egy rendkívül éles mérkőzés lesz, az is előfordulhat, hogy az első szettet, vagy a második nem mi nyerjük, de ha ez így is lenne, az nem zavarhat össze minket. Mert képesek vagyunk arra, hogy eljussunk az arany szettig.

Harmadik ,,meccs”

Ugyanis a kupaszabályok szerint a mérkőzéseken elért győzelmekért a bajnokságban is használt pontozást alkalmazzák, egy 3:0-s vagy 3:1-es sikerért 3 pont járt – 3:2-nél a győztes 2, a vesztes 1 pontot kap –, vagyis ha három vagy négy játszmában hazai sikerrel zárul az MK-elődöntő visszavágó, akkor a pontarány 3-3 lesz. Ez esetben pedig egy újabb, úgynevezett aranyszett dönt a fináléba kerüléséről, amit a játszmán belül 15 pontig tart.

– Ha az aranyszettig eljutunk, ott bármi is lehet. Példa van erre is, arra is. Mi szívesen emlékszünk vissza a legutóbbi ilyenünkre, amikor Kaposváron, tavaly januárban az MK-elődöntő visszavágón mi nyertük a tulajdonképpeni harmadik ,,meccset” – mondta Toronyai Miklós. – Egy éve sikerült a bravúr, most sem lehetetlen, de nem lesz egyszerű. A Kaposvár két fontos poszton is megerősödött, nehéz lesz ellenük, azért is, mert biztos, hogy a céljaink azonosak, mindkét csapat szeretne bejutni a döntőbe.