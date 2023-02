A szombat délutáni, az egyik televízió által sugárzott ötödik találkozó tétje az volt, hogy a DVTK Jegesmedvék csapata számára ne érjen véget a 2022/23-as idény.

Igaza lett a trénernek

Mivel az FTC-Telekom 3–1-es összesített állással érkezett Miskolcra, így azzal a tudattal lépett jégre, hogy újabb sikere esetén bejut a legjobb négy közé, a piros-fehérek pedig búcsúznak a további küzdelmektől.

A Macik olyan első harmadot produkáltak, amelyre máskor is építhetnek. Mesterük, az egykori sokszoros válogatott Tokaji Viktor előzetesében azt mondta, hogy rá kell találniuk arra az útra, amelyik gólokat hoz számukra. Nos, erre igencsak ráérzett, hiszen tanítványai húsz perc alatt a padlóra küldték ősi riválisukat és már ebben a szakaszban eldöntötték a csatát.

Be kell húzniuk

Ettől kezdve ikszet (1–1-et) csináltak a felek, az olló azonban akár tágulhatott volna, de ennek az ellenkezője is helytálló, hiszen a fradisták kétszer kapuvasat lőttek – az említetteknek viszont már nincs jelentősége. A nagy kérdés az, hogy miként alakul majd a hátralévő egy, vagy két összecsapás. A DVTK-nak mindkettőt be kell húznia a továbbjutás érdekében. Hétfőn este a fővárosban kell(ene) diadalmaskodniuk és ez megvalósítható feladatnak tűnik. Hiszen az alapszakaszban kétszer is a Jegesmacik játékosai emelhették a magasba a kezeiket a levonuláskor, igaz a borsodi megyeszékhelyen meg a zöld-fehérek győztek kétszer. Hétfőn sok múlhat az arany sisakos csatárokon: Nagy Gergőn és Razumniakon, továbbá a társaságok légiós kulcsemberein, de az is lehet, hogy a szürke eminenciások döntenek majd.

Tokaji Viktor szombati sikerük után már előre tekintett, azt mondta, hogy a playoff hokiban mindenkinek mindent bele kell adnia és a hétfői meccstől is azt várja, hogy a szurkolók kemény, férfias ki-ki találkozót adnak majd elő. Mivel a csapatok tagjai jól ismerik egymást, az apróságok dönthetnek a párharcban. Nem említette ugyan, de tény: Vaséknak el kell kerülniük azt, hogy a provokációkra ugorjanak, azaz ne reagálják túl azt, ha a budapestiek dulakodni, vagy verekedni akarnak.

Sok néző lesz

Tokaji kollégája, az évekkel ezelőtt a Jegesmaciknál korongozott Fodor Szabolcs eléggé lehangolt volt. Azt sorolta, hogy ugyanúgy készülnek, mint eddig, a küzdőtéren pedig csúszni-mászni akarnak és ebbéli igyekezetükben számítanak hazai közönségre, bár ehhez a diósgyőri drukkereknek is lesz néhány szavuk. Ugyanis a hírek szerint a DVTK-t nagyon sokan kísérik majd el a budai komplexumba.

Emlékeztető DVTK Jegesmedvék – FTC-Telekom 4–1 (3–0, 1–0, 0–1) Miskolc, 1145 néző. V.: Haszonits, Nagy A. (Balla N., Muzsik). DVTK: VORIS – KISS R. 1 (2), Vojtkó 1 (1), Páterka (1), Kuleshov, RAZUMNIAK 1 (1) – Ilvessuo, Wehrs, Blasko, Miskolczi, Mattyasovszky – Shkrabov, Szirányi B., Berdnikov 1, VAS J. (2), Farkas M. – Bennett, Illés M., Pecsét, Galajda (1), Lövei. Vezetőedző: Tokaji Viktor. FTC: Arany G. – Hrabal (1), Kucsma, Betteridge, Kestila, Tóth A. – Karmenieni, Seregély M., Kulmala, Nagy G., Turbucz – Boros D., Mesikämmen, Bán K., Farkas L., Tóth G., GALÁNTAI 1 – Kozma D. (1), Kreisz B. Vezetőedző: Fodor Szabolcs.

Kiállítások: 14 perc, plusz végleges fegyelmi: Galajda, ill. 18 perc, plusz végleges fegyelmi: Kucsma.

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–2 az FTC-Telekom javára. Tokaji Viktor: – Az volt a lényeg, hogy rátaláljunk arra az útra, amely gólt vagy gólokat hoz a konyhánkra. A fiúk apait-anyait beletettek a meccsbe, és hatékonyak voltak. Ezúttal nem varázsolni akartunk, hanem nyerni és ezt megtettük. Fodor Szabolcs: – Volt két kapuvasunk, és egyszer az üres kapuba sem tudtuk beütni a korongot. A szerencséért meg kell dolgozni, és úgy látszik, hogy ezúttal keveset dolgoztunk, de nincs veszve semmi. Tudtuk, hogy a párharc nagyon nehéz mérkőzéseket zúdít majd a nyakunkba. Folytatás: hétfőn 18 óra 30 perctől a fővárosi Tüskecsarnokban.

Kérdőjel

Amennyiben szükséges lesz, akkor március 1-én, szerdán várhatóan 17 órától a népkerti jégcsarnokban játsszák a párharc hetedik mérkőzését.