A DVTK Jegesmedvék – FTC-Telekom mérkőzéssel kezdődött meg szombaton, kora délután a jégkorong Erste Liga negyeddöntőinek sora és vasárnap este folytatódott. Mint minden párharcban, így ebben is négy győzelemig tart a csata.

Kulmala a ráadásban

A vasárnap esti második meccsen gyorsan vezetést szereztek a Macik, majd előnyüket is növelhették volna. Ezt nem tették és egy középtávoli lövéssel egyenlítettek a fővárosiak, akik ezután ziccereket is kidolgoztak. Sok korongeladás történt, különösen a kapuk előtt passzoltak felelőtlenül a játékosok. A keresztvasat is érintő bombát produkáltak a fradisták a középső szakasz elején és Vas J. kiállítása miatt is drukkolniuk kellett a piros-fehéreknek. Apróbb bunyók akadtak, de a felek arra vigyáztak, hogy emiatt ne kerüljenek hátrányba, így nem vitték túlzásba a lokális ökölcsatákat. Teljesen egyenrangú alakulatok feszültek egymásnak, úgy tűnt, hogy minden a második gólon múlik majd. Ezt a Fradi megszerezte a második szünet előtt, így esélyesként várta a folytatást. A 18–32-es lőlap is arról árulkodott, hogy a zöldek voltak jobbak. Az 50. percben tévézés után megadták Razumnyak szemfüles találatát, így ettől kezdve új találkozót vívtak a csapatok. Az első emberelőnyös gólt Razumnyak szerezte 2:26-tal a vége előtt és ezzel a mezőny legjobbjává magasodott, de az FTC egalizált, Turbucz révén, így következhetett a ráadás.

A hosszabbítás teljes harmaddal, húsz perccel ért fel, öt az öt ellen – kivéve, ha gól születik. Kulmala 17:51-nél (vagyis a 63. perc elején) ziccerből betalált, így vége lett a dalnak.

A vasárnapi emlékeztető DVTK Jegesmedvék – FTC-Telekom 3–4 (1–1, 0–1, 2–1, 0–1) Miskolc, 1310 néző. V.: Haszonits, Nagy A., Árkovics, Mizsák. DVTK Jegesmedvék: Voris – Kiss R. (1), Vojtkó, Razumnyak 2, Miskolczi, Galajda – Ilvessuo (1), Wehrs (1), Páterka (1), Kuleshov, Berdnikov – Bennett, Szirányi, Lövei (1), Blasko 1, Mattyasovszky – Shkrabov, Pecsét, Ritó, Vas J., Farkas M. Vezetőedző: Tokaji Viktor. FTC-Telekom: Arany G.– Hrabal (1), Marva, Betteridge (1), Kestila 1, Sailio (1) – Karmeniemi, Seregély, Kulmala 1 (1), Nagy G. (1), Turbucz 1 (1) – Boros, Mesikammen, Bán K. 1, Farkas L. (1), Tóth G. (1) – Kucsma, Kozma, Galántai, Kreisz, Tóth A. Vezetőedző: Fodor Szabolcs. Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Tokaji Viktor: – Jól kezdtünk, aztán elkényelmesedtünk, és a Fradi akarata érvényesült. A harmadik harmadban fordítottunk, de ellenfelünk egy szerencsés találattal ikszre hozta az állást, majd a ráadásban egy hiba eldöntötte a meccset az FTC javára. Semmi nem történt, egy-egy az állás, így söprés már nem lesz. Fodor Szabolcs: – Komoly hokicsemegét láthatott a közönség. Örülhetünk annak, hogy a play-offban ilyen csaták vannak. A hazaiaknak elképesztően jó csapatuk van, de mi be tudtuk húzni ezt a csatát a végén. Nagy izgalmakat ígér a folytatás.

A négy győzelemig tartó párharc állása: 1–1.