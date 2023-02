Két húzóembere, az egyaránt sérült Moraes és Csoma nélkül készülődött a felsőházi rájátszás második meccsére, a hétvégi, székesfehérvári fellépésére a GreenPlan-VRCK élvonalbeli férfi röplabdacsapata.

Az első szett első fele úgymond a szokásos röplabda forgatókönyv szerint zajlott, ugyanis mindkét gárda csinálgatta a maga pontjait (2-2, 4-4, 8-8, 12-12). Ekkor a hazaiak albán szélső ütője, Koci már 5 egységnél tartott. 15-12-nél a barcikaiak szakvezetője, Toronyai Miklós úgy látta helyesnek, ha megszakítja a szettet rövid időre, azonban állandósult a 2-4 pontos fehérvári vezetés. 20-18-ra felkapaszkodtak az észak-borsodiak, ám jött Doda és Pesti remek megmozdulása, és máris nagyon távolra került a játszma megnyerése a VRCK-tól. 23-21-nél a házigazda időzött, 24-21-nél a vendégek, de Doda addigi második blokkja játszmagyőzelmet ért a MÁV Előrének.

A második felvonás kezdeti szakaszában a Vegyész több nyitást is elrontott, amivel ajándék pontokhoz juttatta a hazai együttest. Ennek ellenére is vezetni tudott a Barcika (4-6), mert az Előre is hibázott. Páez, Blázsovics, valamint Reffatti labdája ,,ült” a másik oldalon (8-12), a házigazda ekkor kevesebbet tudott hozzátenni a meccshez (12-16). Dávid Zoltán jelezte is, hogy mondandója akadt játékosai számára, illetve utána behozta Deliut, és Boát a pályára, ami a szempontjukból érdemi változást nem eredményezett (15-20). Páez ásszal jelezte, hogy itt, ekkor nem lesz meglepetés, majd amikor kellett, Reffatti megoldotta a rá rótt feladatokat. A VRCK brazil bombázója halálos magabiztossággal játszott, és a mezőny legeredményesebbje volt (16-25).

Megdolgoztak érte

Egy-egy után, ahogyan az lenni szokott, fontos szetté ,,lépett elő” a harmadik játszma, amiben megint felváltva ütögettek a csapatok a másik térfelére (4-3, 6-7, 8-8). Valamivel pontosabb volt a MÁV, és ebből lett egy 15-13-as állás, persze, hogy lépett Toronyai Miklós, időt kért. A kétpontos hátrányait mindig ledolgozta a Barcika, és 20-20-nál kezdődött el az igazi nagy csata. A Fehérvárnál Doda, és Eke, míg a VRCK-nál Szabó D. villogott, 24-22-nél felcsillant a hazai vezetés reménye. Több játszmalabdát is hárított a vendéggárda, 27-28-nál pedig a hazaiak kértek pihenőt. A menet sorsa 29-30-nál dőlt el, amikor Koci hibázott, 33 perc alatt hozta ezt a szettet a Vegyész.

A negyedik játszmát úgy indította a MÁV, ahogyan azt egy a túlélésért küzdő együttesnek kell (7-3), ám Páezék pillanatok alatt feljöttek (7-7). Olyannyira átvették az irányítást, hogy a fehérváriak trénere 10-13-nál megállította a mérkőzést. A vegyészes-legények azonban erre nem igazán figyeltek, tették a dolgukat határozottan, így Dávid Zoltán 11-16-nál is tett egy kísérletet, hátha felrázza csapatát. A Barcika megdolgozott viszonylag kényelmes előnyéért, szépen haladt is a végső siker felé. 14-21-nél már lehetett látni, hogy a magabiztos VRCK-ra nem tud feljönni a hitét vesztett Foxconn, bár volt egy halovány fehérvári lángolás (18-22), Reffattiék rutinosan befejezték a csatát (19-25). A GreenPlan-VRCK így második rájátszásbeli összecsapását is úgy hozta, hogy 3 egységgel gazdagodott.