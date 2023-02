A férfi röplabda Magyar Kupában már a döntőbe jutás a tét, az egyik ágon a Fino Kaposvár, illetőleg a GreenPlan-Vegyész RC együttese harcol meg a fináléban való részvételért. Az oda-visszavágós csata szerdán indul, mégpedig a somogyi megyeszékhelyen, 18 órától. A rend kedvéért: a visszavágóra a jövő héten szerdán kerül majd sor, 19 órától a Don Bosco Sportközpontban. Érdekesség, hogy a két klub az előző két Magyar Kupa döntőben finalista volt, csak amíg a Kaposvár 2021-ben, úgy a Barcika tavaly kapott ki a Pénzügyőr SE-től az aranycsatában, egyaránt 3:0-ra. Amennyiben megnézzük a klubok kupastatisztikáját, az látszik, hogy a kaposváriak eddig 18, míg az észak-borsodiak 3 alkalommal emelhették magasba a kupaserleget. Most egyikük ezzel kapcsolatos reménye el fog szállni.

Baróti és Bartunek

A Green-Plan VRCK játékosai jó hangulatban, szájízzel mehetnek bele ebbe a két mérkőzésbe, ugyanis a bajnokságban remekelnek, a felsőházi rájátszásban eddig mind a két találkozójukat megnyerték, előbb 3:0-ra Debrecenben, majd 3:1-re Székesfehérváron.

– A győzelmek sosem jönnek rosszul, siker után a fáradtságot is jobban ki lehet pihenni – mondta lapunknak Toronyai Miklós, a Vegyész RC vezetőedzője. – Ha rápillantunk az Extraliga táblázatára, az 1-4. helyezett küzdelmére, akkor látszik, hogy a Pénzügyőr nagyon elhúzott, szóval reálisan a második hely csíphető meg számunkra. Azonban a bajnokságot most félretesszük, mert egy nagyon fontos kupameccs előtt vagyunk. De igaz ez az állítás összességében a párharcra, két mérkőzésen dőlnek el a dolgok, mi is, és a Kaposvár is a döntő résztvevője szeretne lenni. Az extraligás győzelmek egyik alkotója az a magasfokú koncentráció, ami a játékosokat jellemzi mostanában. Ebben nem szabad alább adnunk, bízom abban, hogy nem is fogunk. Előttünk csak rangadók vannak – játszunk éppen akármelyik sorozatban –, így tekintünk erre a kaposvári fellépésre is. A csapat bebizonyította, amennyiben a legjobb formáját hozza, képes győzni, legyen az adott mérkőzés itthon vagy idegenben. A kupában számít az egy pont is, ez a minimális elvárásunk szerdán este, de inkább több egységet gyűjtenénk. Az elmúlt hetekben volt két változás is a kaposváriak keretében, hiszen érkezett feladó-átlóba Baróti Árpád, feladóba pedig egy cseh légiós, Lubos Bartunek. Mindketten jó röplabdázók, de előbbi kihagyott 6 hónapot, csak kondicionális edzéseket végzett, míg utóbbi talán még nem érett be a Fino-ba teljesen, ahhoz túl rövid ideje van Magyarországon. Ez lehet talán előnyünk. Hosszú utazás vár ránk, egy ilyen után lényeges a megfelelő minőségű bemelegítés, és hogy fejben megtörténjen a szükséges ráhangolódás a meccsre.

A Vegyészben Csoma és Moraes sérülés miatt kihagyta az utóbbi két extraligás találkozót, velük kapcsolatban Toronyai Miklós megjegyezte: mindkét röpis játékra képes, de vélhetően nem változtat az előzőekben jól szereplő kezdőcsapaton. Aztán majd menet közben kiderül, be kell-e vetni vagy Csomát, vagy Moraest, vagy mindkettőt.