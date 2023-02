Női NB I Liga, 12. forduló:

Diósgyőri VTK – Békéscsabai RSE II. 3:1 (18, -23, 9, 21)

DVTK Aréna, 120 néző. V.: Csizmarik, Villás.

DVTK: Kalmár, Egri, Kiss E., Hollósi, Tosic, Vajdová. Csere: Kundrák (liberó), Lóczi (liberó), Horváth L., Bátori, Kovács L., Németh B. Edző: Németh Szabolcs.

Németh Szabolcs: – Nagyon fontos volt a siker az előző fordulóban elszenvedett vereség után. Amely három szettet megnyertük, azokat dominálni is tudtuk. Szerepet kaptak a fiatalok is, de a két légiósunk bizonyította, hogy miért is vannak itt, hogy az éles szituációkban is tudunk rájuk számítani. Kicsit szeszélyes volt ma a játékunk, de a kellő pillanatban tudtunk koncentrálni, és ami a lényeg, hogy továbbra is az első helyen tanyázunk.