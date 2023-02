Röplabda: NB I Liga

Női NB I Liga, 14. forduló:

Diósgyőri VTK – Szent Benedek RA Balatonfüred II. (Miskolc, DVTK Aréna, szombat, 19.00)

Németh Szabolcs, a DVTK vezetőedzője: – Élesedik a küzdelem, az éllovas TFSE-hez hasonlóan 33 ponttal vagyunk a második helyen, van még kilenc mérkőzés. Továbbra is meccsről-meccsre haladunk, arra fókuszálunk, hogy a március lezártával majd a lehető legjobb helyzetben legyünk. A Szent Benedek RA egy akadémiai csapat, és mint ilyenben, mint fiatal együttesben, nagy a potenciál. A fiatalok úgy állnak hozzá egy ilyen mérkőzéshez, mint a Békéscsaba, a Vasas, az Újpest fiataljai, igyekeznek megmutatni a legjobb oldalukat. Bízom abban, hogy a csapat maximálisan fókuszálni fog, és nyerünk.

Férfi NB I Liga, középszakasz, felsőház, 4. forduló:

MEAFC-Miskolc – Dág KSE (Miskolc, Egyetemi Körcsarnok, szombat, 19.00)

Bagó László, a MEAFC vezetőedzője: – Ugyanaz a helyzet, mint az előző héten, annyi különbséggel, hogy most a Dág ugorhatna az élre, ha győznének nálunk. Mi viszont megtartanánk a vezető pozíciónkat siker esetén, és nyílván ez a célunk. Január végén nyertünk náluk 3:0-ra, stabil alapjátékunknak, nyitásainknak, blokkjainknak köszönhetően. Egy hete, a Szeged elleni hazai meccsünkön is volt 13 sáncunk, ennek örülök, és annak is, hogy a fiatalok egyre több játékpercet követelnek maguknak. Nem számítok arra, hogy ez a meccs sima lesz, meg kell majd nagyon küzdenünk a pontokért.