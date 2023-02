Lapunkban már foglalkoztunk a női fronttal: a szebbik nem versenyzői közül csupán a diósgyőri Gercsák Szabina játszhat el a 2024-es ötkarikás játékok gondolatával. Azzal, hogy ha minden az álmai szerint alakul, ott lehet a XXXIII. viadalon, amelyre a jövő év július 26. és augusztus 11. között kerül sor.

Súlycsoportonként egy

A férfiak helyi mezőnye is egy emberes: minden szem Sáfrány Péterre (képünkön), a Miskolci VSC 90 kilós sportolójára vetül. A vele kapcsolatos helyzetelemzésre Illyés Miklóst, a zöld-fehérek klubelnökét kértük.

– Peti a napokban éppen a francia fővárosban küzdött és helyezetlen maradt, de ennek pillanatnyilag még nincs jelentősége – mondta a sportvezető, aki a 2000-es, Sydney-ben tartott olimpia szereplője volt. – Rengeteg kvalifikációs esemény lesz még, a teljes keret akár tízszer is keresztbe verheti egymást. Arról nem beszélve, hogy jelenleg azt sem tudhatjuk, hogy ki bukkan fel az ismeretlenség teljes homályából. Továbbá azt se felejtsük el, hogy jelenleg orosz dzsudoka nincs a rendszerben, de Maruis Vizer, a nemzetközi szövetség első embere azon fáradozik, hogy sportolóik ne legyenek a háború áldozatai. Ez kényes kérdés és megjósolom, hogy a téma körül nagy csatározások alakulnak majd ki. Azt tudjuk, hogy tokkal és vonóval huszonnégyen lehetnek ott a párizsi rajtvonalnál és ebbe a létszámba csak egy magyar kerülhet. Az a fiú lesz a repülőjegy birtokosa, aki az olimpiai kvalifikációs ranglistán előrébb végez és mivel név szerinti kiküldetés lesz, nincs mód arra, hogy valakit kihúzzanak és helyére mást írjanak be. A várományos Tóth Krisztián, aki a 2020-ról 2021-re halasztott tokiói olimpiai játékok 90 kilós súlycsoportjában bronzérmet gyűjtött és ezzel megszerezve Magyarország ötszázadik a nyári medáliáját. Amennyiben az MTK tagja az olimpiai kvalifikációs rangsorban megelőzi klubunk kiválóságát, Sáfrány számára becsukódik az ajtó és ugyanez visszafelé is igaz. Az előcsatározási időszak tavaly június 24-én kezdődött és 2024. június 23-ig tart: hajdani versenyzőként, edzőként és mostani elnökként csak azt mondhatom, hogy hajrá Peti! ÉM

Cselgáncs: az idő a miskolcinak dolgozik

Tóth Krisztián hamarosan huszonkilenc éves lesz, Párizsban pedig – ha indulhat – már a harmincon is túl lesz. Sáfrány Péter mindössze huszonegy, Párizsban huszonkettő lenne, a 2028-as, Los Angeles-ben sorra kerülő játékok idején huszonhatot, a 2032-es, Brisbane-ben rendezendő olimpián pedig harmincat számlálna – így az idő neki dolgozik.