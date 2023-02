A ,,nagy februári üzem" folytatódik a férfi OB I-es vízilabda-bajnokságban: a borsodi színeket képviselő PannErgy-Miskolci VLC gárdája a szerdai, EPS Honvéd elleni hazai csata után ezúttal idegenbe utazik, szombaton 19.00-tól Kaposvárott vendégeskedik Vidumanszky László vezetőedző alakulata. Az MVLC trénere előbb a hétközi 4-12-es fiaskóról beszélt.

– Három negyeden keresztül partiban voltunk egy jó Honvéddal, tudtuk tartani a tempót, nyitott volt a mérkőzés – vágott bele Vidumanszky László. – A négy-öt helyett lehetett volna öt-öt is az állás a záró játékrész előtt, de kihagytunk egy nagy helyzetet. Még négy-hatnál sem gondoltam azt, hogy a végére ilyen óriási különbség alakul ki, mert akadtak lehetőségeink, viszont a fővárosiak különleges védekezését, azt, hogy a kapufákhoz beáll egy-egy ember, nem tudtuk átjátszani. Pedig ezen védekezési forma ellen is megvan a fegyver, egyrészt az erős lövés, másrészt a célzás, középre, a kapus feje fölé. Az utolsó öt percre szétestünk, amit azért sajnálok, meg a záró játékrészben kapott 7 gól sem mutatott jól. Volt sok pozitívum, azt tovább kell vinnie ennek a fiatal csapatnak, a hibákból pedig nyílván tanulni kell.

Feljebb és lejjebb is

A mostani, somogyi fellépés a ,,fontosabb" kategóriába tartozik az MVLC számára, ugyanis a Kaposvár két ponttal, 9 egységet gyűjtve a miskolciak mögött áll a táblázaton.

– Jó lenne tovább vinni azt a formát, ami 26-27 percig jellemzett bennünket szerdán – közölte Vidumanszky László. – Igazából az alábbi dolgokban kell jó szintet hoznunk: koncentrálság terén, motiváltságban, aztán is kell, hogy játszunk alázattal, illetve működjön a vízben a kommunikáció. A kaposvári az a meccs, amelyre úgy megyünk, hogy ha kompaktak leszünk védekezésben és támadásban, akkor hazajöhetünk egy számunkra megfelelő eredménnyel. Sokszor hangsúlyozom azt, amit most is: a tabella fordulóról-fordulóra változik, lehet feljebb kerülni, de lejjebb is, három ponttal máris a kényelmesebb pozícióban lennénk. De a Kaposvár is. A somogyiaknak vannak rutinos játékosaik, többek között centerben, de meglephet bárkit a helyi legenda, Vindisch, illetve Berta is...