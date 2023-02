Ezzel alaposan fel volt adva a lecke a sárga-kékeknek, akiknek innen zsinórban négy játszmát kellett nyerniük a kupadöntőbe kerüléshez. A második szett eleje is hasonlóan szoros volt, mint az elsőé, eleinte a sáncokról a Barcikának jöttek le jobban a labdák, de aztán ezen a téren változott a helyzet (8-8). Egyenlő erők küzdelme folyt a pályán (15-15), a kérdés az volt, hogy melyik csapat lép egy pici gödörbe. Aztán amikor a szett folyamán először két pontra nőtt a vendégek előnye, időt kért a GP-VRCK (15-17). A kettőből lett három (16-19), és ez a hajrában is megvolt, mert a hazai szélső ütőket jól semlegesítették a kaposváriak (18-21). Innen kapaszkodott vissza a Vegyész jó sáncmunkával, majd amikor Blázsovics bombájával a vezetést is átvették, időt kértek a látogatók (22-21). Blázsovics azonban folytatta a remeklést (24-21), a Vegyész a második játszmalabdáját pedig Moraes részsikerre váltotta (25-22).

Szinte a semmiből

A harmadik menet elején kaposvári találatot követően zsinórban hat hazai pont következett. Sáncból, nyitásból, szélső ütőből, mindenhonnan záporoztak a labdák a vendég térfélre, aminek kaposvári időkérés próbált véget vetni (6-1). 8-1-nél Páez rontott szervája zárta le a remek barcikai szakaszt, ám a folytatásban a Kaposvár feltámadása – egy ideig – elmaradt (14-7). Rontott nyitások tartották mélyen a somogyiakat, akik 15-8 után, szinte a semmiből elkezdtek araszolni. 15-11-nél hazai pauza következett, ami után 3-4 pontos hazai vezetéssel érkeztek meg a csapatok a hajrára. 21-17-nél kérte ki második idejét a Fino. 21-19-nél a Vegyész tette meg ugyanezt. Nem volt a hazaiaknál, aki egy picit toljon a csapaton, így 23-nál utolérte ellenfelét a Kaposvár, majd Baróti remek nyitásával a szettben másodszor álltak jobban. A továbbjutás Moraes pontatlan ütésével dőlt el (23-25), ugyanis azzal, hogy a vendégek megszerezték a második szett sikerüket, biztossá vált, hogy legalább 1 meccspontjuk lesz, ami a Kaposvárott szerzett háromhoz hozzáadva behozhatatlan előnyt jelent a Barcika számára.

A meccsnek azonban még nem volt vége, el kellett menni a három szett sikerig. Erre a szakaszra mindkét szakvezető sok cserejátékosnak adott lehetőséget, de a ,,másik meccsen” is a Kaposvár mozgott jobban, és az immár tét nélküli újabb játékrészt is behúzták (19-25).

A március 11-i, budapesti Magyar Kupa-döntőben a Pénzügyőr SE ellenfele a Fino Kaposvár lesz, míg bronzéremért a Kecskeméti RC ellen a GP-VRCK küzdhet.

GreenPlan-VRC Kazincbarcika – Fino Kaposvár 1:3 (-16, 22, -23, -19)

Kazincbarcika, 300 néző. V.: Tillman, Árpás (Kulcsár, Radasovszki, Csarkó, Kósa).

GreenPlan-VRC Kazincbarcika: Juhász P. 5, Moraes 8, PÁEZ 2, BLÁZSOVICS 13, Csoma 7, Reffatti 8. Csere: Kiss M. (liberó), Szabó D. 12, Budai. Tarabus 3, Péter B. 2, Warzywoda 1, Péter M. 5. Vezetőedző: Toronyai Miklós.

Fino Kaposvár: Iván B. 6, HERNANDEZ 19, BÖGÖLY 14, LESCAY 13, BARTEUNEK 1, Baróti 12. Csere: Bozóki (liberó), Tóth K., Kalmár 3, Hubicska, Donisthorpe 1. Vezetőedző: Slobodan Prakljacic.

Toronyai Miklós: – Picit idegesebben kezdtük az első szettet, ami csúnyán elúszott, a Kaposvár kihasználta a bizonytalanságunkat. A második játszmában jól küzdöttünk, és megérdemelten hoztuk ezt a játékrészt. Jól mentünk bele a harmadik szettbe is, de ezt mi rontottuk el, nagy előnyünk volt ami elfogyott, azt éreztem, hogy kezd fáradni a csapat. Másfél hét alatt játszottunk le négy meccset, most jön az ötödik, erőltetett menetben vagyunk, a bajnokságban, a felsőházban is kellenek a győzelmek a jó pozícióhoz, és ez sokat kivett belőlünk. Becsülettel küzdöttünk, de gratulálnunk kell a Kaposvárnak. Köszönjük a szurkolóknak a támogatást.

Slobodan Prakljacic: – Nagyon örülünk, hogy sikerült kiharcolni a döntőbe jutást. A harmadik játszmában nagy tartásról tett tanúbizonyságot a csapat.

Továbbjutott: a Fino Kaposvár, kettős győzelemmel, 6:1-es szettaránnyal.