Jégkorong: jegyzőkönyv

FTC-Telekom – DVTK Jegesmedvék 2–1 (1–0, 0–0, 0–1, 1–0) – hosszabbítás után

Budapest, Tüskecsarnok, 1366 néző. V.: Babic, Németh M., Kis-Király, Váczi.

FTC-Telekom: Arany – Hrabal, Kucsma, Betteridge, Kestila, Sailio – Karmeniemi (1), Seregély M., Kulmala, Nagy G. (1), Sointu (1) – Marva, Mesikammen, Kreisz, Tóth A., Turbucz 1 – Galántai, Kozma D., Bán K., Farkas, Tóth G. Vezetőedző: Fodor Szabolcs.

DVTK Jegesmedvék: Voris – Kiss R., Vojtkó, Páterka, Kuleshov, Razumniak – Wehrs, Ilvessuo, Blasko, Miskolczi, Mattyasovszky – Shkrabov, Szirányi B., Berdnikov, Vas J., Farkas M. – Bennett, Illés M., Pecsét B., Galajda, Lövei. Vezetőedző: Tokaji Viktor.

Kiállítások: 6, ill 4 perc+végleges fegyelmi (Shkrabov).

Fodor Szabolcs: – Megmondom őszintén, nem voltam nyugodt, de azért a hirtelen halálban mégis picit bizakodtam. Egyébként nem tudom, hogy is jött ez össze. Úgy éreztem belülről, hogy nekünk több helyzetünk volt a negyedik harmadban és nem láttam bajt. Az egész széria nagyon komoly stresszfaktor volt és ez érződött rajtunk. A lényeg az, hogy megérte az egész, mert itt vagyunk az elődöntőben. Rendkívül jó csapatot vertünk meg és egyedül mi tudtuk az Erste Ligában azt a bravúrt elérni, hogy rosszabb helyről bejutottunk a négy közé, Mert mindenhol a papíron esélyesebb csapat jutott tovább.

Tokaji Viktor: – Talán azon múlt a mérkőzés, hogy egy hibával többet csináltunk, mint az ellenfelünk és ez a rájátszásunkba került. Azt is mondhatnám, hogy a tapasztalatlanságunk is lehet ennek az oka. Nem szeretném egyénre kihegyezni ezt a dolgot, mert igazából csapatként jöttünk ide és csapatként is távozunk. A hat mérkőzésen százszázalékkal zártuk az emberhátrányokat, a Ferencváros nulla gólt tudott lőni. Ez azt jelenti, hogy valamit nagyon jól csináltunk ebben a történetben. Azt tudtuk, hogy a góllövő potenciálunk bizonyos tekintetben erős. Azt mondhatjuk, hogy ez egy személyre, vagy talán másfélre szabott, és egy góllal azért nehéz mérkőzést nyerni. Ez másodszor fordult elő a hat mérkőzésből, de összességében büszke lehetek a srácokra, büszke lehetek a csapatra, a stábra, amit elértünk ebben a szezonban. Ilyen-olyan nüanszokon múlott az egész sorozat, sőt azt hiszem, hogy minden egyes mérkőzésünk ezeken múlt.

A négy nyertes mérkőzésig tartó párharc végeredménye: 4–2, az FTC-Telekom javára.