A jégkorong Erste Liga negyeddöntőjének hatodik, hétfő esti mérkőzése előtt egyszerű volt a képlet: ha az FTC-Telekom nyer, vége a párharcnak, a zöld-fehér alakulat jut a legjobb négy közé. Amennyiben a DVTK Jegesmedvék gárdája győz, akkor 3–3-ra alakítja az állást és szerdán Miskolcon következik a mindent eldöntő hetedik találkozó. Az első variáns vált valóra, a fővárosiak a hosszabbításban, vagyis már a negyedik harmadban, 72:08-nál döntöttek a maguk javára, így véget ért a Macik idénye.

Eső után köpönyeg

Az alapszakaszban a harmadik helyen végzett piros-fehérek a negyeddöntős választáson az FTC-Telekomot kérték ellenfélnek, de választhatták volna a címvédő SC Csíkszeredát. Dr. Lukács Györgyöt, a Jegesmacik egykori játékosát, edzőjét és csapatorvosát ennek kommentálására kértük.

– Hosszú ideje már csak a lelátóról követem az eseményeket – kezdte a miskolci hokiélet ikonikus, de már kívülálló tagja, majd így folytatta: – Soha nem voltam annak híve, hogy utólag elemezzünk egy döntést, a mondás szerint ugyanis eső után köpönyeg... A választás megtörtént, így felesleges azon rágódni azon, hogy jobb lett volna-e nekünk a Csíkszereda. Ráadásul az erdélyi utazások költségei anyagilag is „hazavághatták” volna a klubot. A zöld-fehérekre visszatérve: nem vertek le minket, mint vak a poharat, miközben meghatározó emberekké nőtték ki magukat a helyi játékosok. A rendelkezésre álló állomány ennyire volt képes. A fiúk kőkemény és becsületes harcban edddig jutottak, a szerencsefaktor erősebben billent a Ferencváros oldalára. Most hagyjuk a szeretett klubommal szembeni elfogultságomat, ezt kizárva úgy kell összegeznem, hogy le a kalappal a gárda előtt.

Ötödik lett a DVTK

A liga elődöntőjében az alapszakaszban első Budapest Jégkorong Akadémia HC az FTC-Telekommal csatázik a fináléba kerülésért. Az egyik csapat negyedik sikeréig tartó párharc szombaton kezdődik a káposztásmegyeri Vasas Jégcsarnokban. A másik ágon két erdélyi alakulat, a Gyergyói Hoki Klub és a Corona Brasov csap össze, a továbbjutáshoz szintén négy siker kell.

A negyeddöntő után eldőlt, hogy a DVTK Jegesmedvék alakulata végzett a liga ötödik helyén, a hatodik az SC Csíkszereda, a hetedik a Dunaújvárosi Acélbikák, a nyolcadik a FEHA19, kilencedik a Debreceni EAC, tizedik pedig az Újpesti TE lett.

Tokajinak él a szerződése

Egri Istvántól megkérdeztük, hogy mikor döntenek a személyi kérdésekről és mikor látnak hozzá a soron következő szezon előkészítéséhez, mire ezt a választ kaptuk:

– Amint ennek eljön az ideje, ugyanis az elkövetkezendő hetek nagy feladata lesz a 2023/24-es idénnyel kapcsolatos teendők megtárgyalása. Először azonban természetesen a mögöttünk hagyott küzdelemsorozatot értékeljük majd stábunkkal. Vezetőedzőnk esete egyszerű: Tokaji Viktort, mint ismeretes, három esztendőre szerződtettük, most jutottunk túl a második éven, így mesterünk élő kontraktussal rendelkezik. A játékosaink jövőjével kapcsolatos megbeszéléseink ideje még nem jött el, hiszen mindössze huszonnégy órája fejeződött be a tavaszi szezonunk. Amint lesznek konkrét híreink és információink, ezeket nyomban megosztjuk majd szurkolóinkkal és a hokiszerető közvéleménnyel. KT

Boxba1

Jégkorong: jegyzőkönyv

FTC-Telekom – DVTK Jegesmedvék 2–1 (1–0, 0–0, 0–1, 1–0) – hosszabbítás után

Budapest, Tüskecsarnok, 1366 néző. V.: Babic, Németh M., Kis-Király, Váczi.

FTC-Telekom: Arany – Hrabal, Kucsma, Betteridge, Kestila, Sailio – Karmeniemi (1), Seregély M., Kulmala, Nagy G. (1), Sointu (1) – Marva, Mesikammen, Kreisz, Tóth A., Turbucz 1 – Galántai, Kozma D., Bán K., Farkas, Tóth G. Vezetőedző: Fodor Szabolcs.

DVTK Jegesmedvék: Voris – Kiss R., Vojtkó, Páterka, Kuleshov, Razumniak – Wehrs, Ilvessuo, Blasko, Miskolczi, Mattyasovszky – Shkrabov, Szirányi B., Berdnikov, Vas J., Farkas M. – Bennett, Illés M., Pecsét B., Galajda, Lövei. Vezetőedző: Tokaji Viktor.

Kiállítások: 6, ill 4 perc+végleges fegyelmi (Shkrabov).

Fodor Szabolcs: – Megmondom őszintén, nem voltam nyugodt, de azért a hirtelen halálban mégis picit bizakodtam. Egyébként nem tudom, hogy is jött ez össze. Úgy éreztem belülről, hogy nekünk több helyzetünk volt a negyedik harmadban és nem láttam bajt. Az egész széria nagyon komoly stresszfaktor volt és ez érződött rajtunk. A lényeg az, hogy megérte az egész, mert itt vagyunk az elődöntőben. Rendkívül jó csapatot vertünk meg és egyedül mi tudtuk az Erste Ligában azt a bravúrt elérni, hogy rosszabb helyről bejutottunk a négy közé, Mert mindenhol a papíron esélyesebb csapat jutott tovább.

Tokaji Viktor: – Talán azon múlt a mérkőzés, hogy egy hibával többet csináltunk, mint az ellenfelünk és ez a rájátszásunkba került. Azt is mondhatnám, hogy a tapasztalatlanságunk is lehet ennek az oka. Nem szeretném egyénre kihegyezni ezt a dolgot, mert igazából csapatként jöttünk ide és csapatként is távozunk. A hat mérkőzésen százszázalékkal zártuk az emberhátrányokat, a Ferencváros nulla gólt tudott lőni. Ez azt jelenti, hogy valamit nagyon jól csináltunk ebben a történetben. Azt tudtuk, hogy a góllövő potenciálunk bizonyos tekintetben erős. Azt mondhatjuk, hogy ez egy személyre, vagy talán másfélre szabott, és egy góllal azért nehéz mérkőzést nyerni. Ez másodszor fordult elő a hat mérkőzésből, de összességében büszke lehetek a srácokra, büszke lehetek a csapatra, a stábra, amit elértünk ebben a szezonban. Ilyen-olyan nüanszokon múlott az egész sorozat, sőt azt hiszem, hogy minden egyes mérkőzésünk ezeken múlt.

A négy nyertes mérkőzésig tartó párharc végeredménye: 4–2, az FTC-Telekom javára.

Boxba2

Az egymás közötti mérleg

Az FTC-Telekom és a DVTK Jegesmedvék a 2022/23-as szezonban tízszer találkozott. Az eredmények:

Erste Liga, alapszakasz

DVTK Jegesmedvék – FTC-Telekom 0–1

FTC-Telekom – DVTK Jegesmedvék 4–5

FTC-Telekom – DVTK Jegesmedvék 2–3

DVTK Jegesmedvék – FTC-Telekom 2–4

Erste Liga, rájátszás

Negyeddöntő

DVTK Jegesmedvék – FTC-Telekom 4–2

DVTK Jegesmedvék – FTC-Telekom 3–4 – hosszabbításban

FTC-Telekom – DVTK Jegesmedvék 3–1

FTC-Telekom – DVTK Jegesmedvék 3–2

DVTK Jegesmedvék – FTC-Telekom 4–1

FTC-Telekom – DVTK Jegesmedvék 2–1 – hosszabbításban

Összesített mérleg

FTC-Telekom: 6 győzelem

DVTK Jegesmedvék: 4 győzelem

Gólkülönbség: 26–25, az FTC-Telekom javára