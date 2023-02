Négyszázan báloznak Sárospatakon

Na este meglepetés vendéget is fogadnak a Bodrog-parti városban

Jótékonysági batyus mulatságot tartanak február 25-én, szombaton estétől másnap hajnalig a Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola szervezésében – kaptuk a hírt Belicza Jánostól (képünkön), az intézmény elnökétől. Az eseményen mintegy négyszázan vesznek részt, a bevételt pedig jótékonysági célokra fordítják majd.



Az Árpád Vezérben

A VI. Sárospataki Sportbálnak – akárcsak korábban – az Árpád Vezér Gimnázium aulája ad otthont. A vendégeket 18 órától várják, a megnyitót 19-kor tartják. A programban táncbemutató és tombola is szerepel. A hagyományt is folytatják: az est jelenlévői meglepetés vendéggel találkozhatnak a sport világából. Korábban olimpiai- és világbajnokok egész sora vonult fel a Bodrog-parti eseményeken és várhatóan ezúttal is neves sportember teszi tiszteletét a városban.