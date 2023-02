Az NB I-es bajnokság keretében szombaton délután a Paksi FC vendége volt a Mezőkövesd Zsóry FC együttese. A hazaiak legnagyobb reményét nem játékos, hanem a hozzájuk visszatérő Bognár György vezetőedző jelentette. A vendégek mestere, Kuttor Attila három helyen változtatott a Mol Fehérvár FC elleni nyertes gárdáján: Filip helyére Vajda S.-t, az öt sárga lapos Karnitski posztjára Brtant küldte be, Ephestiont pedig Nagy Gergőre váltotta.

Remek csapatmunkával

Mindenki arra számított, hogy a hazaiak csatárai és a vendégek hátsó alakzata között dől majd el a csata, ez a kalkuláció azonban nem jött be. A paksiak egykor híres támadójátéka azért mondott csődöt, mert a vendégek ismét előadták szokott tömör védőjátékukat, amellyel semmit nem tudtak kezdeni. Újra bebizonyosodott, hogy a mezőnybeli enyhe fölénynek nincs értéke, ezt a PFC játékosai a saját bőrükön érezték. Az MZSFC ugyanolyan szervezett futballt produkált, mint az elmúlt fordulókban: szigorú kapu előtti munkát produkált, labdaszerzés után pedig kontrákkal operált. Az egyik kiugratásuk majdnem bejött, a bajt az okozta, hogy Lukic picit hamar indult, így lesről talált a kapuba és gólját így természetesen elvették. A folytatásban is meddő volt az atomváros alakulata, ezért várható volt, hogy a dél-borsodiak mestere a szünetben kitalál valamit.

Ezt meg is tette, hiszen a Cseri helyére beállított David Babunski igazolta, hogy érdemes megbízni benne. Ekkor szétesett az otthoni gárda: Drazic és Molnár G. lövéseit Nagy Gergely még hárította, utóbbi következő célzásánál azonban már matott kapott és 0–2-nél eldőlt a három pont sorsa. A cserék annyiban segítettek a Paksnak, hogy Bödéék többet birtokolták a labdát, de épkézláb akciót nem tudtak előadni. Ebben az időszakban – immáron sokadszor – Piscitelli többször is nagyszerűen avatkozott játékba, oroszlánrésze volt abban, hogy elmaradt a zöldek szépítő találata. A frissítő cserék is sokat tettek hozzá a matyóföldiek teljesítményéhez, ezzel együtt a kövesdiek igazolták a jó, a vendéglátó játékosai pedig a rossz hírüket. A meccsen a sárga-kékek portása mellett most Molnár G. volt a nyerőember, úgy látszik, hogy nem akar másodhegedűs lenni a korábbi mérkőzéseken remekelt Drazic mögött. A nagyszerű produkcióval kirukkolt Mezőkövesd a hosszú holtidény után első idegenbeli sikerét aratta és a négy fordulóban gyűjtött tíz pontjával egyre jobban eltávolodik a kieső zónától. Szólni kell Besirovicék sportszerűségéről is: idegenben egy sárga lapot kaptak (Molnár G. szabálytalansága egyébként a véletlen kategóriába tartozott), holott akár többször felmehetett volna bennük a pumpa, helyenként ugyanis szépen faragták őket. A jól összerakott Zsóry FC, ha így folytatja, elkezdhet merészebb álmokat szőni, mert nem kell majd a „csupasz” bennmaradást megcéloznia. KT

Labdarúgás: jegyzőkönyv

Paksi FC – Mezőkövesd Zsóry FC 0–2 (0–0)

Paks, 1511 néző. V.: Erdős (Buzás, Belicza B.).

Paksi FC: Nagy Gergely (6) – Sajbán (5), Kinyik (4), Kádár (4), Szélpál (4) – Papp K. (5), Windecker (5) – Hahn (5), Haraszti (5), Bőle (6) – Varga B. (5). Vezetőedző: Bognár György.

Mezőkövesd Zsóry FC: Piscitelli (7) – Kállai K. (6), Lukic (6), Beriashvili (6), Vajda S. (6) – Cseri (5), Brtan (6), Nagy Gergő (6), Besirovic (6) – Molnár G. (7), Drazic (6). Vezetőedző: Kuttor Attila.

Csere: Cseri helyett David Babunski (–) a 46., Hahn helyett Böde (–) a 66., Haraszti helyett Vas G. (–) 66., Nagy Gergely helyett Simon B. (–) a 78., Kinyik helyett Skribek (–) a 78., Nagy Gergő helyett (Márkus (–) a 81., Molnár G. helyett Zahary (–) a 81., Besirovic helyett Lehoczky (–) a 90., Drazic helyett Bobál G. (–) a 92. percben.

Sárga lap: Szélpál a 45., Molnár G. az 55., Kinyik a 70. percben.

Gólszerző: David Babunski (0–1) az 53., Molnár G. (0–2) a 62. percben.

Bognár György: – Az első félidőben még nyomást gyakorolni a Mezőkövesdre, de a végjátékban pontatlanok voltunk és nem jutottunk el a nagy helyzetekig. A második félidőben gyengélkedtünk, nem vettük fel a ritmust, szétestünk. A vendégek két gólos vezetése után szerkezetet váltottunk, de a cseréinkkel sem tudtunk felpörögni és a beívelgetéseinkből sem lett semmi.

Kuttor Attila (képünkön): – Kemény és küzdelmes mérkőzést játszottunk. Kész volt a tervünk arra, hogy mivel szeretnénk meglepni a paksiakat és mivel kívánunk jó eredményt elérni. Kellemetlen stílusú ellenféllel találtuk magunkat szembe, de nagyon örülünk annak, hogy sikerült megnyernünk a találkozót. Még nem tartunk ott, hogy számolgassunk és következtetéseket sem vonunk le az eddigi tavaszi szereplésünkből. Az a célunk, hogy minden mérkőzésen a legjobbunkat nyújtsuk és ezzel párosulva gyűjtögessük a pontjainkat.

A gólok története

53. perc: Molnár G. labdáját a csereként beállt David Babunski átvette, majd 15 méterről, középről, ballal a bal alsó sarokba lőtt, 0–1.

62. perc: Molnár G. tört előre és mivel senki nem zavarta, 19 méterről, középről lövésre szánta el magát. A ballal leadott magas lövésébe Nagy Gergely még beleért, de kezéről a bal felső sarokba vágódott a labda, 0–2.