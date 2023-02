A honi kézilabdázás harmadik vonalában, a férfi NB II Észak-keleti csoport 13. fordulójában, szombaton este ,,szuperrangadót" játszottak a miskolci városi sportcsarnokban, ahol az éllovas Mezőkövesdi KC volt a második helyezett Diósgyőri VTK vendége. Valószínüleg nagyon vissza kellene lapozni az évkönyveket ahhoz, hogy olyan meccsre bukkanjon bárki, amikor nem egy NB I-es, hanem egy harmadosztályú mérkőzést több mint ezer néző tekintett meg a helyszínen (1200 főt írtak bele a hivatalos jegyzőkönyvbe), márpedig a hét végén ez történt: egyrészt a diósgyőri oldalt bíztatandó rengetegen érkeztek a csarnokba a szomszédban, a jeges arénában éppen befejeződött DVTK Jegesmedvék – FTC-Telekom jégkorong negyeddöntőről, ám maga a diósgyőri klub is igyekezett nagy felhajtást keríteni az eseménynek. Természetesen a dél-borsodiak sem maradtak buzdítás híján, ezt az ottani ultra csoport, a Magico Ultras biztosította a vendégeknek.

Az összecsapás meghaladta az NB II színvonalát, voltak kemény csaták, védekezésben, támadásban, kiállítások, izgalmak, hol az egyik alakulat állt jobban, hol a másik. A DVTK az ősszel, a 2. fordulóban 27-24-re kikapott Mezőkövesden, így a piros-fehérek legfőbb célja az lett volna, hogy minimum 4 góllal nyerjenek, és ezáltal az egymás elleni összevetésben jobbak legyenek, ám ez nem sikerült nekik. A látogatók megőrizték listavezető pozíciójukat a bajnokságban, amelyből még 9 forduló van hátra. Az NB I/B-be való felkerülésre, visszajutásra tehát ebben a pillanatban az MKC-nak van nagyon esélye, azonban a versenykiírás szerint egyenes ágon nem lehet osztályt lépni. Az NB II hat csoportjának első helyezettjei három párban játszanak osztályozót (ugyanis három klub búcsúzik az NB I/B-től a szezon végén), de persze más helyzetet teremtene, ha egy, kettő, vagy netán három egyesület sem élne az aranyérem adta lehetőséggel.

Így látták a trénerek

A hazaiak szakvezetője, Molnár András nyilatkozatában megdicsérte mindkét csapatot, illetve a szurkolókat, és egyúttal megköszönte, hogy ennyien kilátogattak a csarnokba.

– Az volt a minimum, hogy végig harcolunk és küzdünk, ami ezt a csapatot jellemzi – jegyezte meg. – Nagyon büszke vagyok a srácokra, győztünk, igaz nem a megfelelő arányban, de a győzelmet sosem kell megmagyarázni. A bajnokságot nézve a rutin győzött, azokat a sarokpontokat, amiket a Kövesd jól játszik, sajnos, amikor bajba került, mindig meg tudta játszani. Az izgalmunk nagyon sokszor rányomta a bélyeget a játékunkra, sok hibát csináltunk a meccs elején. Négy góllal is vezettünk, meg kellett volna nyugodni, de másfél perc múlva már egy volt közte. Amire korábban is utaltam már, tudtuk, hogy a rutin nagyon sokat fog számítani egy ilyen rangadón, ami a másik oldalon volt. Gratulálok a Mezőkövesdnek, hiszen ami előnye volt, azt meg tudta tartani.

A mezőkövesdiek vezetőedzője, Drizner Péter is értékelte a mérkőzést.

– Nem játszottunk jól a mérkőzés nagy részében, ennek ellenére három perccel a vége előtt nálunk volt az előny, emiatt komoly hiányérzet van bennünk, hogy legalább egy pontot nem tudtunk elhozni – vázolta. – Speciális volt a mérkőzés, hiszen a győzelem vagy a döntetlen majdnem egyenértékű volt számunkra a bajnoki címmel. Az egy és kétgólos vereség nyilván rosszabb forgatókönyv lett volna, de nem annyival, amennyivel a három vagy a négy gólos vereség. Emiatt az utolsó percekben döntetlen vagy mínusz egy gólos állásnál nem lehetett semmilyen kockázatot vállalni. Nem vagyunk elégedettek, sem a játékkal, sem az eredménnyel, de a minimális lépéselőnyt sikerült megőrizni a Diósgyőrrel szemben. A mérkőzés közben úgy tűnt több esetben is, hogy nagyon egyértelmű szituációkat ítéltek meg számunkra kedvezőtlenül. Szerencsére a közönségünk tartotta a csapatban a lelket, négy gólos hátrányban is. Köszönjük a biztatást mindenkinek, aki elkísérte a csapatot idegenbe, miattuk is meg kell szereznünk a bajnoki címet.

Eredmények

Férfi kézilabda NB II Észak-keleti csoport, 13. forduló

Diósgyőri VTK – Mezőkövesdi KC 28-26 (13-13)

Legjobb dobók: Kohlrusz (7), Gál (6), Saláta (4), ill. Kátai (5), Sárosi (4), Bíró (4).

Acélváros KK – Balmazújvárosi KK 36-36 (18-15)

Az AKK legjobb dobói: Ásós (6), Vad (6), Nyeste (5), Koscsó (5).

Enjoy Robotics Fehérgyarmati VSE – Kazincbarcikai KSE 47-38 (22-16)

A KKSE legjobb dobói: Molnár L. (9), Tóth Zs. (9), Réti (4).

Női kéilabda NB II Észak-keleti csoport, 13. forduló

Kazincbarcikai KSE – Mátészalkai MTK 23-26 (11-12)

A KKSE legjobb dobói: Oláh L. (7), Horváth F. (5), Kránitz (4).





Kézilabda: a férfi NB II Észak-keleti csoport állása

1. Mezőkövesdi KC 13 12 – 1 446-310 24

2. Diósgyőri VTK 13 12 – 1 448-322 24

3. Nyírbátor SC 13 10 1 2 411-341 21

4. Acélváros KK 13 8 3 2 415-361 19

5. Tiszavasvári SE 13 6 1 6 375-389 13

6. Kisvárdai KC 13 6 – 7 372-383 12

7. Debreceni EAC II. 13 6 – 7 399-414 12

8. Hajdúböszörményi TE 13 6 – 7 391-413 12

9. Balmazújvárosi KK 13 3 2 8 385-460 8

10. Enjoy Robotics Fehérgyarmati VSE 13 3 1 9 406-437 7

11. Kazincbarcikai KSE 13 2 – 11 376-485 4

12. Újfehértó-Kállósemjén SZSE 13 – – 13 323-432 0