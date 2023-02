Varga Attila, valamint a beugró edző, Simon László után Csábi József irányítja hétfőtől a honi második vonalban szereplő KolorCity Kazincbarcikai SC labdarúgó csapatát. A korábbi magyar bajnok játékos vasárnap már ott volt a kozármislenyi NB II-es bajnoki találkozón, ahol 3-0-ra nyert a KBSC.

– A mérkőzés elején beköszöntem az öltözőbe a srácoknak, a végén pedig gratuláltam, szóval a sikerhez nincs közöm – mondta lapunknak hétfőn, az aznapi edzést követően Csábi József. – Persze, nem szurkolói, hanem szakmai szemmel néztem a találkozót, és bizonyos dolgokat már meg is beszéltünk a stábbal. Még lesz erről szó a héten a játékosokkal is, de igyekszünk ezt a meccset hamarosan lezárni. Látszódott az elmúlt hetek sikertelensége, ez rányomta a bélyegét a csapatra, de szerencsére jól alakultak a dolgok, korán jött az első gólunk. Ez nagy pluszt adott a csapatnak, látszódott, hogy onnantól kezdve talán elhiszik a játékosok, hogy lehet nyerni. A második találatunk után már teljesen felszabadult mindenki, így nem volt kérdés a vége. Voltak fordulópontok, az első félidő utolsó percében például akadt egy bravúros védése Megyerinek. Nagyon fegyelmezett és alázatos volt a csapat, erre lehet építeni.

Egyénben, közösségben

A barcikaiak kedden szabadnapot kapnak, szerdán kettő, majd csütörtökön, pénteken és szombaton egy edzést tartanak. Hogy mit vár el az új vezetőedző, van-e saját stílusa? – felvetettük.

– Fontos a rend, a fegyelem, a koncepció és a következetesség – tette hozzá a válogatottat egy mérkőzésen is irányíró szakvezető. – Ezek lényegesek, de még ezen kívül is van még néhány nem mellékes tényező, úgymint: pedagógia, pszichológia... Szeretek mindig mögé nézni annak, ami történik, hogy mi, miért történik, akár magában az egyénben, akár a közösségben egészében. Hiszem azt, hogy az egyéni fejlesztésen keresztül lehet csapatot fejleszteni. Ha az adott emberek mindegyike, külön-külön jó állapotban van nem csak taktikailag, fizikailag, mentálisan is, akkor ez kihat a csapatteljesítményre. Nyílván ez fordítva is igaz. Szóval fontos, hogy mi történik a játékosokkal a mindennapokban, pályán, és azon kívül is. Egyébként integráló embernek tartom magam, nem megosztónak, de azért az elveimhez ragaszkodom. A cél közös, együtt kell dolgoznunk, egységesnek kell lennie stábnak, csapatnak egyaránt.

Fejlődő tendencia

Megkérdeztük Csábi Józsefet arról, nyomasztó-e az, hogy fontos cél van, a bennmaradás elérése.

– Ahová eddig edzőként kerültem, ott mindig történt valami, és inkább pozitív értelemben – válaszolta a szakmai munka felelőse. – Több csapatot sikerült feljuttatnom egyik osztályból a másikba, NB II-ben és NB I-ben még nem adatott meg, hogy élcsapatot vezesssek. Szolnokon feljutottunk, bennmaradtunk, utána nyolcadikok lettünk, fejlődő tendencia volt, ám ez sajnos utána megborult. Tehát már volt ilyen feladatom, hogy kiesés ellen küzdő csapatot kellett stabilizálni, és tovább fejleszteni. Remélem, itt is ez fog történni. Bennmaradunk, és fejlődünk.

Egyelőre a vezetőedző megbízatása a szezon végéig szól.

- Beszélgettünk a jövőről a vezetőkkel, de egyelőre abban maradtunk, hogy érjük el a célt. Nagyon nehéz helyzetben van egy frissen feljutott csapat, amikor az NB II létszámát csökkentik, és amikor majd jövőre is csökkentik. Kihívás, de szeretjük a feladatokat. Nem lennék itt, ha ezt másképpen gondolnám – szögezte le Csábi József.

Adni a barcikai focinak

A szakember kötődik Szolnokhoz, a felnőtt csapatnál történt lemondása után ott maradt a Tisza-partiaknál utánpótlás sportigazgatónak. Elmondása szerint az elmúlt időszakban két-három helyről is volt megkeresése, illetve megjegyezte, büszke arra, hogy az elmúlt 20 évben két helyről küldték el, a többi helyen maga mondott le.

– Nem vagyok az a típus, aki foggal-körömmel ragaszkodik a székéhez, de persze szeretném megmutatni, a játékosokkal együtt, most is azért vagyok itt. Szép feladat, ha meg tudjuk csinálni, amit szeretnénk, örülni fogok annak, ha valamit adni tudok a kazincbarcikai futballnak – fogalmazott Csábi József.

A tréner nem nyári vagy téli átigazolási időszak előtt érkezett Barcikára, így nem tud módosítani a kereten, ,,kérni" játékosokat (egy új futballista ült a borsodiak kispadján Kozármislenyben, a Dunaújvárosból érkezett Jakab Dávid).

- Ezért egy kicsit hezitáltam is, nem szoktam ilyenbe beleugrani, de vannak olyan helyzetek, amikor nincs idő várni. Ez ilyen volt – közölte. – Most mondhatnám erre, hogy ez nem az én csapatom, próbálnám előre levenni magamról a felelősséget, de eszem ágában sincs. Úgy érzem, együtt sikeresek lehetünk. Persze pár emberrel – Kurdiccsal, Szabóval, Szekszárdi T-vel – dolgoztam már együtt, és van elképzelésem, hogy mit szeretnék, meglátjuk mennyire tudjuk az elképzeléseket átvinni a pályára, vagy inkább kigondolunk olyat, ami ennek a keretnek leginkább megfelelő. Nem lehet egyik napról a másikra átállni, éppen ezért támaszkodom a kollégáim segítségére. MI