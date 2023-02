A második szakaszban folytatódott az a játszadozás, melynek végén játékosaink ,,szakmányban" tempóztak. Akadtak remek bejátszások is, ezeknél szomszédaink a helyüket keresték, meg a levegő után kapkodtak. Számokban nem jutott kifejezésre a különbség, de emiatt senki szaladt a patikába nyugtatóért. A dobálgatásnak Székely Norbert csitítással vetett véget, türelemre intette az övéit, jól tudta, hogy ha elkapják a ritmust, onnantól kezdve nem lesz megállás. A románok némi meglepetésre két triplát is beszórtak és 30–26-nál azt mondta, hogy ebből elég. A termelési tanácskozásból nagy dolgok nem sültek ki, de még nagyon sok volt hátra. Akadt lebdaeladás és vendég leindítás (!), majd Kiss A. hol betalált, hol nem. Kiss V. is nyeretlen kétévesként hajtotta végre közelijét és ekkor felvetődött, hogy vagy a házigazdák nem tanulták meg a leckét, vagy ellenfelük szívta fel magát. A 16–22-es tíz perc és a 3 pontos félidő hidegzuhanynak számított.

Nem ment a játék

A harmadik szakaszban Goree begyötört kettőt a palánk alól, de Kiss V. nem járt trénigre akkor, amikor a sima, fektetett ziccer végrehajtását vették az órán. Régen láttunk olyan katyvaszt, amit produkáltak a felek, mintha nem is válogatottak mérkőztek volna (24. perc: 43–38). A közönség érezte, hogy meleg a helyzet, ezért megállás nélkül bíztatta csapatunkat. A 26. percben Dombai triplája jót tett az idegeknek (48–40), akárcsak Varga A. kettese. Dubei kierőszakolt egy hibát, a büntetőit viszont kihagyta. Birkóztak a ,,körtében" a centerek, akárcsak a többiek a pálya más részein. Potyogtak a lépéshibák, a felek a passzoknál sokszor színt tévesztettek és a játékosok lehetetlen poziciókból dobáltak. A szövetségi kapitányok letámadást is előírtak, hogy áttörést érjenek el.

Beindultak a végén

A záró felvonás első szép megoldását Kányási mutatta be, a románok azonban mínusz tízről ötre zárkóztak (34. perc: 54–49). Kiss V. továbbra sem tudta, hol van, még szerencse, hogy Varga A. középtávolija célba jutott. Studer hármasa csont nélkül ült, majd jött a hajrá és jött a terven felüli izgalom. Szinte mindenkinek remegett a keze, de 4 perccel a vége előtt Vargáék 63–53-ra festették a táblát és ez elégnek tűnt. A mondat végére Goree és Dubei triplája tett pontot, aztán beindult az a gépezet, amit mindenki annyira várt.

Magyarország – Románia 74–58 (21–12, 16–22, 15–10, 22–14)

Miskolc, 1900 néző. V.: Jurcevic, Gracin (horvátok), Shalhavi (izraeli).

Magyarország: Studer (8/6), Kányási (5/3), DUBEI (18/9), GOREE (19/3), Kiss V. (4). Csere: Dombai (3/3), Aho N. (2), VARGA A. (11/3), Kiss A. (4), Horváth B. (–). Szövetségi kapitány: Székely Norbert.

Románia: Catinean (10), Irimia (7), Podar (9/6), SIPOS (15/12), Virjoghe (–). Csere: Fota (4), Ardelean (–), Manea (–), ORBAN (13), Mititelu (–), Biszak (–). Szövetségi kapitány: Daniel Calancea.

Székely Norbert: – Nagyon nehéz mit mondani. Ritkán látok ilyet: szörnyen játszottunk, de óriási szívünk volt. Európa legjobb tizenhat csapata között vagyunk.

Daniel Calancea: – Köszönöm a vendégszeretetet. Magyarország topcsapat. A meccs a mi szempontunkból jó volt és még sokat tudunk a következő években fejlődni.

A C-csoport állása

1. Spanyolország 5 5 – 445–266 10

2. Magyarország 6 4 2 505–348 10

3. Románia 6 1 5 305–482 7

4. Izland 5 1 4 288–447 6

Az Izland – Spanyolország találkozó később ért véget.

A június 15–25. között Izraelben és Szlovéniában sorra kerülő Európa-bajnokságra a selejtező csoportok tíz első helyezettje, valamint a négy legjobb csoportmásodik jut ki – a két rendező ország selejtező nélkül résztvevő.