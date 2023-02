A DVTK labdarúgócsapata vasárnap 14 órától a labdarúgó NB II megyei rangadóján, a 25. forduló keretében, a KolorCity Kazincbarcikai SC együttesének vendége lesz. A presztízs összecsapásra zsinórban öt győztes meccsel a háta mögött érkezik a listavezető, a piros-fehérek ebben az évben még hibátlanok az eredményesség tekintetében, ugyanis a 2023-as esztendőben mind a négy bajnokijukat megnyerték. A Soroksár SC idegenbeli 5-0-s legyőzését követően hazai környezetben a Tiszakécskei LC-t 1-0-ra, majd a folytatásban az FC Ajkát idegenben ugyanilyen eredménnyel múlták felül, hétfőn pedig Diósgyőrben a Pécsi MFC ellen nyertek rangadót 3-2-re.

– Egy győzelemnek mindig jó hatása van, és az ilyen kemény meccseken – mint amilyen a Pécs elleni is volt – alakul ki egy csapat igazi arca – nyilatkozta Szergej Kuznyecov, a DVTK vezetőedzője. – Kicsit idegesek voltunk, kicsit kapkodtunk, lehetett volna jobban is játszani, de a félidőben megnyugodtunk és a csapat visszatért ahhoz a játékhoz, amit szerettem volna látni, ez pedig gólokban is megmutatkozott. Összességében elégedett voltam a látottakkal. Természetesen most már előre nézünk, javítjuk a hibákat és igyekszünk tovább fejleszteni a játékunkat.

Bárdos helyett Szatmári

A Pécsi MFC mérkőzés hajárjában kiállított diósgyőri védő, Bárdos egy mérkőzésre szóló eltiltást kapott, emiatt a vasárnapi bajnokin nem léphet pályára, Viszont a hétfőn, sárga lapos eltiltása miatt nem szerepelt Szatmári visszatérésének nincs adminisztratív akadálya. Kuznyecov Szergej elmondása szerint keretének több játékosa is sérüléssel bajlódik, de a szakvezető bízik abban, hogy Barcika ellen bevethető állapotban lesznek ezek a labdarúgók. És, hogy mire számít a DVTK edzője a Barcika elleni megyei presztízs meccsen?

– Egy igazi rangadó vár ránk vasárnap – jelentette ki a tréner. – Egy ilyen összecsapáson nem számít, hogy a két csapat éppen hol áll a tabellán, ezért nagyon jó mérkőzésre számítok. Egy új edző mindig új impulzust ad egy klubnak, így az sem mellékes, hogy új szakvezetője van a Kazincbarcikának. Rendszerint az utolsó öt találkozóját szoktuk kielemezni a soron következő ellenfelünknek, most azonban az edzőváltás miatt kicsit nehezebb a dolgunk. Tudjuk például, hogy Csábi József előző csapatai többnyire ötvédős rendszerben játszottak, míg a Kazincbarcika idáig négy védővel állt fel. A mi feladatunk, hogy minden eshetőségre felkészítsük a játékosokat, a mérkőzés elején kiderül majd, hogy mit szeretne játszani a KBSC, de a legfontosabb, hogy mi továbbra is a saját játékunkra koncentráljunk.

Várható kezdő

A DVTK várható kezdőcsapata: Danilovic – Csirmaz, Szatmári, Viczián, Bokros – Lőrinczy, Bényei, Cseke – Könyves, Eppel, Lukács D.