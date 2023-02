A labdarúgó NB II 25. fordulójában vasárnap 14 órától megyei rangadót rendeznek, a KolorCity Kazincbarcikai SC együttese a DVTK-t fogadja.

A KBSC három nyeretlen tavaszi találkozó után a múlt hét végén Kozármislenyben 3-0-ra tudott nyerni, ezt a csatát ,,kívülről" nézte a csapat új szakvezetője, Csábi József. A vezetőedző hivatalosan hétfőn állt munkába a vegyészvárosban.

– Jól, jó hangulatban teltek az első közös napok, nagyon elszántnak, motiváltnak éreztem, érzem a társaságot – közölte a korábban a magyar válogatottat is irányító szakember. – Sikerre éhes játékosokat láttam, de igaz ez az egész közegre, bár semmit sem szeretnék előre elkiabálni. Sok közös edzés nincs mögöttünk, de azokat a perceket igyekeztünk hatékonyan tölteni. Túl sok információt nem akartam, akartunk adni a játékosoknak, és van egy működő rendszer is, csupán olyanba nyúltunk egyelőre bele, ami fontos volt, amit úgymond lényegesnek tartok. Különleges meccs előtt vagyunk, egy megyei presztízscsata vár ránk, ami sokat jelent a két klubnak, a szurkolóknak. Azonban nem akarom ,,túlragozni" ezt az összecsapást, mert ugyanúgy három pontot adnak a győztesnek. Ilyen nagy rangadókon vettem már részt úgy játékosként, mint edzőként, tehát minden sava-borsát ismerem. Akkor jöhet ki egy csapat jól az ilyen túlfűtött csatából, ha a játékosok higgadtak maradnak, elsősorban fejben, és azt csinálják, ami a konkrét dolguk. Persze, a motivációt a maximálisra kell feltekerni, de ez nem attól függ, hogy éppen ki az ellenfél. Ez alap mindegyik mérkőzésen. A bajnokság egyik legjobb csapata látogat hozzánk, az egyik NB I-es hely legnagyobb várományosa. A DVTK ezen igénye jogos, de ezen 90 perc alatt meg kell nehezítenünk az útjukat. A Diósgyőr nagyon kezdeményező, kreatív, támadó jellegű játékosokból áll, ebben a tekintetben is kimagaslanak, tehát erre is kellett, kell készülnünk.

A Barcikában Ur eltiltása lejárt, így a csapatkapitány – ha a vezetőedző úgy dönt – visszatérhet a védelem tengelyébe. A várható kezdőcsapat: Megyeri II. – Szemere, Ur, Lippai, Süttő – Heil, Szabó B. – Ádám F., Kurdics, Pálinkás – Bacsa.