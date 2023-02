Blázsovics pontja után fordítottak a vendégek (1-2), aztán a Barcika következett. A fővárosiak fogadójátéka halvány volt, sorban jöttek a hazai pontok, és amikor zsinórban a negyedik érkezett, a vendégek szakvezetője engedett egy kis levegőt a sajátjainak, időkéréssel (5-2). A folytatásban hosszú ideig 2-3 ponttal vezetett a Vegyész, voltak szép támadások mindkét oldalon, de ezen a szinten sok rontott nyitás is. A Pénzügyőr 14-11 után utolérte ellenfelét (14-14), de az előnyt visszavenniük nem sikerült, hibás szerva miatt… Nem sokkal később Blázsovics indult be, a nagy kedvvel játszó ütő vezérletével a hajrá előtt háromra nőtt a kékek előnye (20-17), emiatt a fővárosi vezetőedző kikérte második idejét. A tanácsok a korholás használt, 20-19-nél a hazai tréner is szünetet intézett. Ezután 1-2 pont volt a Barcika fórja, de 22-21 után két támadást is elhibázott a GP-VRCK, így Toronyai edző ismét szünetet kért (22-23). Miután Csoma belekapott a hálóba, két szettlabdát ,,hárított” a pályaválasztó (24-24), majd a 25. vendég pont után a harmadikat is. Ugyanazt, a három rontott játszmalabdát a Vegyész is ,,tudta”. Az első menet 28-28-as állást követően, Csoma, majd Juhász P. jó megmozdulásaival ért véget (30-28).

Nyugodtan

A nyert játékrész után a második menet elején a VRCK nyugodtan és kevés hibával játszott, a PSE ezzel szemben sok támadását mérte el. Ha a hazaiknak nem lett volna két rontott nyitásuk, még nyomasztóbb lehetett volna a sárga-kékek fölénye. 10-5-nél kért időt a fővárosiak trénére, de ez nem segített, hat zsinórban született Vegyész egység után jött a vendégek szépítése (13-6). A Pénzügyőr lejtmenete 17-10-nél ért véget, a sorozatban elért négy pontjuk után hazai pauza volt műsoron (17-14). A rövid szünetet követően a Barcika játéka volt eredményesebb, aztán jött a vendég időzés (20-15), majd nem sokkal később pedig hazai (21-18). Négypontos barcikai előny olvadt egyre (22-21), majd Juhász P. és Moraes szerzett lélektanilag fontos pontokat (24-21). Az első játszmalabdája elment a VRCK-nak, ami után Reffatti a háló segítségével lezárta a szettet (25-22).

A harmadik játékrészt magasabb koncentrációval kezdte a hazai csapat, 4-0-t követően, PSE időkérés után jött fővárosi pont. Áttörés viszont nem, mivel támadásban a csapatok szinte nem hibáztak, a Vegyész tartotta az elején megszerzett előnyét (12-8). 14-9-nél Blázsovics rossz nyitását követően volt egy kis bicsak a hazaiak játékéban (15-13), de Reffatti jó támadása és Csoma ász szervája után második idejét is kivette a vendégek szakvezetője. A négypontos hazai fórból lett hat is (21-15), ám ez háromra csökkent, ami hazai szünetet váltott ki (22-19). 24-20 után meccslabdákhoz jutott a VRCK, a másodikat győzelemre váltották (25-21).

GreenPlan-VRC Kazincbarcika – Pénzügyőr SE 3:0 (28, 22, 21)

Kazincbarcika, 200 néző. V.: Jámbor, Adler (Csarkó, Kósa, Oláh B., Kovács R.).

GreenPlan-VRC Kazincbarcika: JUHÁSZ P. 10, PÁEZ 4, Moraes 6, BLÁZSOVICS 17, CSOMA 9, Reffatti 7. Csere: Kiss M. (liberó), Péter B., Tarabus. Vezetőedző: Toronyai Miklós.

Pénzügyőr SE: Rása 7, Magyar B. 3, Kiss D. 2, KOVÁCS Z. 10, Dávid Cs. 8, SILVA 10,

Csere: Feliciano (liberó), Tomanóczy 1, Tamási, TORDAI 7, Majoros 4. Vezetőedző: Jókay Zoltán.

Toronyai Miklós: – Hatalmasat küzdöttünk, nyilván benne volt a pakliban, hogy fáradtak leszünk a szerdai kupameccs után, de jól mentünk bele a mérkőzésbe, ez jó dopping lehet szerdára, az MK elődöntő visszavágóra. Le a kalappal a srácok előtt, a sűrű a program közepette jól teljesítettek, a kupa elődöntő első meccse remélem, hogy csak kisiklás volt. Az önbizalom rendeben volt, ha hibáztunk is, mertünk vállalkozni, erre lehet építeni.

Jókay Zoltán: – Ez a mérkőzés nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Gratulálok a hazai együttesnek.