Férfi NB I Liga középszakasz, felsőház, 5. forduló:

MEAFC-Miskolc – Dunaújvárosi KSE (Miskolc, Egyetemi Körcsarnok, szombat, 18.00)

Bagó László, a MEAFC-Miskolc vezetőedzője: – Az a Dunaújváros érkezik, amelyik már kétszer is borsot tört az orrunk alá. A legutóbbin, a harmadik idei csatánkon sikerült ugyan megverni őket, de az első szettet a DSE hozta, és ezután tudtunk fordítani. Ellenfelünknél vannak fiatal, utánpótlás-válogatott játékosok, rájuk épül a ,,mag", mellettük pedig van egy ukrán és egy kubai húzóember is. Nem lehet őket félvállról venni, ez is egy szoros meccs lesz. Most jó pozícióban, az első helyen vagyunk, akár alakulhat úgyis a hétvége, hogy az utolsó középszakaszbeli mérkőzésünknek nem lesz tétje. De ehhez a magunk dolgát meg kell tenni a pályán.

Női NB I Liga, 15. forduló:

DSZC-Eötvös DSE – Diósgyőri VTK (Debrecen, vasárnap, 18.00)

Németh Szabolcs, a DVTK vezetőedzője: – A képlet teljesen tiszta, nyerni kell a mérkőzéseket ahhoz, hogy a végén révbe tudjunk érni. Ezen a héten is kiemelten hangsúlyoztuk a lányoknak, hogy függetlenül attól, hogy a tabella hanyadik helyezettjéhez látogatunk, fejben az első pillanattól kezdve a top-on kell lenni a hétvégi találkozón, hiszen minden egyes megnyert mérkőzéssel egy lépéssel közelebb kerülhetünk a kitűzött céljainkhoz. Ugyan a két csapat pozíciója azt vetíti előre, hogy az esélyesei mi vagyunk a találkozónak, mivel labdajátékról és csapatsportról beszélünk, ezért ennek sosem szerettem nagy jelentőséget tulajdonítani. A pillanatnyi forma és a pillanatnyi hozzáállás mutatja majd meg igazán, hogy melyik a jobb csapat az adott találkozón.