Megkezdődik az idei öttusa szezon: szerdától a Peridot kupa keretében, fedett pályán rendezik meg a nyílt magyar bajnokságot, amelyre Budapesten került sor, a BOK csarnokban. A megméretésen nem csak hazai, hanem külföldi versenyzők is rajthoz állnak, a nevezések száma a férfiaknál 66 fő, a nőknél pedig 50. A verseny vasárnapig tart, mindkét nemnél ekkor rendezik a döntőket. Szerdán lesznek a női selejtezők, csütörtökön a férfiaké, illetve ugyanekkor az első napon továbbjutott hölgyek rangsoroló vívását is lebonyolítják. Pénteken a férfi rangsoroló vívás mellett a női elődöntőkre került sor, szombaton férfi elődöntők mellett a női B-döntő szerepel a programban, míg a zárónapon a férfi B-döntő, és mindkét nem fináléja lesz műsoron.

Az évadnyitó versenyen a miskolci Swimming Pentathlon Club két sportolója is rajthoz áll, közülük a magyar felnőtt válogatott kerettagjának, Guzi Blankának az indulása nem volt kétséges, ám a borsodi klub másik résztvevője nem a junior korú Tóth Dorka lesz, ugyanis a fővárosban élő, és tréningező 18 éves öttusázó lábsérülése miatt nem tudott zavarmentes felkészülést folytatni. A felnőtt női magyar bajnokságon a 15 éves Haraszin Linda lesz a Swimming PC másik versenyzője.

– A 2023-as évben, jelen állás szerint három-négy sportolónk vesz majd részt nemzetközi versenyeken – válaszolta megkeresésünkre Fázoldné Ecsédi Zsuzsanna, a Swimming Pentathlon Club elnöke. – Guzi Blanka az idén is a világkupa sorozatban indul, a világranglista 17. helyén álló sportolónk reményeink szerint a világbajnokságon és az Európa-bajnokságon is öregbíti klubunk hírnevét. Ő még a hagyományos öttusa versenyeken vesz részt, számára a vívás, úszás és a laser-run, vagyis a futás-lövészet mellett a lovaglás jelenti az ötödik tusát, a jövő évi olimpiáig. A másik két, nemzetközi szinten is jegyzett, még utánpótláskorú sportolónknak, Tóth Dorkának és Haraszin Lindának viszont már az új tusával, az akadálypályával is ismerkednie kell. Dorka korosztálya jelenti az átmenetet a lovaglás és az akadálypálya között, számukra még előbbivel és utóbbival is rendeznek versenyt ebben az évben, Lindának viszont már nem kell lóra ülnie, neki az új akadályokat kell leküzdenie, azzal együtt, hogy vívás is bejön nála. Mivel ő még csak az idén lesz 16 éves, háromtusázhatna, az úszás mellett a laser-run összetéleű versenyeken szerepelhetne, de mivel nem a saját korosztályában, illetve nem csak abban indul majd, ezért vívásban is megméretődik az idén.

A negyedik

A klubvezetőtől azt is megtudtuk, hogy ki lesz, ki lehet a negyedik olyan sportolójuk, aki a nemzetközi porondon képviseli a magyar színeket.

– A 2010-es születésű Plébán Virág nemzetközi szereplésére is nagy esély van, ugyanis a tervek szerint az U15-ös korosztály számára is rendeznek az idén világversenyt, amire eddig nem volt példa, mert U19-es és U17-es korcsoportok alatt a fiatalabbak számára nem írtak ki ilyet. Persze az induláshoz az is kell, hogy a hazai válogatókon sikeresen szerepeljen Virág, akinek az adottságai megvannak ehhez – mondta Fázoldné Ecsédi Zsuzsanna, majd így folytatta: – A fiataloknál a lovaglás helyett már csak az akadálypálya jöhet szóba ötödik tusaként. Természetesen Haraszin Lindának is válogatóznia kell a korosztályában, számára március 17-én kezdődik a kvalifikációs időszak, ami május 14-én ér véget. Ez alatt négy versenyük lesz, amiből háromnak az eredménye, a legjobb háromnak a helyezése számít majd a rangsor elkészítésekor. Érdekesség, hogy az első versenyükön még nem lesz akadálypálya, a másodikon, március 31-én viszont már igen. Ennek az oka az, hogy a nemzetközi szövetségnél csak néhány hete született meg a végső jóváhagyás azzal kapcsolatban, hogy pontosan milyen legyen az akadálypálya. Ilyet, illetve ehhez hasonlót, bemutató jelleggel már láttunk ugyan tavaly december végén Budapesten, de tudtommal ilyenje, amit vasketrecnek neveznek, nem, hogy a kluboknak, de még a szövetségnek sincs, az első darab beszerzése folyamatban van.

Lovaglás helyett akadálypálya

Az öttusában a lovaglást kiváltó, felváltó akadálypálya a az ORC (Obstacle Course Racing) sportból ,,jön”. Az épített ,,vasketrecben” különböző erő, és ügyességi feladatokat kell majd végrehajtaniuk az öttusázóknak.

– Ebben a ,,vasketrecben” öt kötelező elem lesz, ezek mellett a továbbiakat az adott verseny szervezői, rendezői választhatják ki – tudtuk meg Fázoldné Ecsédi Zsuzsannától, aki a részleteket firtató kérdésünkre így folytatta: – Mindent még én sem tudok erről, de lesz benne majomlétrának nevezett rész, amelynek során függeszkedve kell előre haladni, lesznek himbálózó gyűrűk, forgó karikák. Elvileg egyszerre két sportoló halad majd az akadályokon, egymással párhuzamosan, az idővel is versenyezve, és ha valaki valahol hibázik, leesik, földet ér a ketrecben, annak elölről kell kezdenie ennek a tusának a teljesítését.