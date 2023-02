Pénteken este a fővárosban játszik bajnoki meccset a diósgyőri női kosárlabda együttes.

Kosárlabda. A női kosárlabda NB I 13. fordulójából elhalasztott meccset pótolnak pénteken 19.30-tól Budapesten, a Pasaréti csarnokban, ahol a Vasas Akadémia együttese ellen lép pályára a DVTK-Hun-Therm csapata. Ezt a mérkőzést a versenynaptár szerint a tavalyi esztendő 51. hetének végén kellett volna rendezni, ám mivel karácsonykor, sem szenteste, szombaton, sem karácsony első napján, vasárnap nem akartak játszani a csapatok, a december 21-i dátumban, szerdai napban állapodtak meg. Amikor még nem lehetett tudni, hogy a diósgyőriek sikerrel veszik az Euroliga selejtezőt, hogy bejutnak a csoportkörbe, és hogy emiatt azon a héten szerdán vagy csütörtökön az Euroliga csoportkörben a francia Baske Landes gárdáját kell fogadniuk. Az erősebb kutya elv alapján a nemzetközi meccset rendezték meg akkor, és a Vasas – Diósgyőr találkozónak nagy nehezen találtak egy időpontot, ami pihenő időre, a válogatott szünetre esik.

Persze nem ez az egyetlen anomália a hazai versenynaptár körül: a múlt héten írtunk arról, hogy a Pécs – Diósgyőr bajnokit annak ellenére le kellett játszaniuk a csapatoknak, hogy nem lettek volna erre kötelezhetőek, ugyanis nem volt meg a tétmérkőzéseik között szükséges három nap (előtte két nappal még nemzetközi kupamérkőzést játszott mindkét együttes), ezen a héten pedig a Magyar Kupa játéknapjai változtak meg (a negyeddöntő három héttel jött előrébb, február 16-ra, a soproni négyes finálé pedig két nappal, március 9-10-re), azzal összefüggésben, hogy ,,derült égből villámcsapáskánt kiderült”, az Euroliga negyeddöntő játéknapjai (március 14., 17., esetleg 22.) – amelyben a Sopron Basket szinte biztos, hogy érdekelt lesz, és aminek az elérésére még a DVTK-nak is van elméleti esélye – túl közel lennének a hazai kupadöntőhöz. Az pedig már csak amolyan hab a tortán, hogy a legújabb döntés szerint a már említett Euroliga negyeddöntők játéknapjai miatt, az alapszakasz zárását egy héttel eltolták, vagyis nem március 18-án, hanem március 25-én rendezik meg a 22. fordulót. Emiatt a rájátszás kezdete is csúszik, három nappal később, március 28-án startolnak a két nyert meccsig tartó negyeddöntők.

A fentiekkel összefüggésben a Diósgyőr két bajnokijának az időpontja is megváltozott, a Sopron Basket elleni hazai meccset a korábban tervezettől egy nappal később, vagyis február 19-én, 17.00-tól játsszák, mivel előtte három nappal, február 16-án, 18.00-tól az E.ON ELTE BEAC látogat Miskolcra, Magyar Kupa negyeddöntőre. A másik csúszó meccse a DVTK-HT-nek, a Ludovika Csata elleni idegenbeli, bajnoki alapszakasz záró, ami március 18-ról, március 25-e, 18.00-a került át.

Az időpontok változásában légypiszoknak számít az, hogy a Vasas – Diósgyőr mostani összecsapása a korábban tervezettől egy órával hamarabb, vagyis 19.30-kor kezdődik, mert felszabadult egy kis idő a programjában zsúfolt csarnokban, emiatt előre jött egy picit az esti összecsapás.



A DVTK-Hun-Therm programja

NB I, 13. forduló, február 3. (péntek), 19.30: Vasas Akadémia – DVTK-Hun-Therm

MK, 4 közé, február 16. (csütörtök), 18.00: DVTK-Hun-Therm – E.ON ELTE BEAC Újbuda

NB I, 19. forduló, február 19. (vasárnap), 17.00: DVTK-Hun-Therm – Sopron Basket

EL, 13. forduló, február 22. (szerda), 18.10: DVTK-Hun-Therm – Perfumerias Avenida (spanyol)

NB I, 20. forduló, február 25. (szombat), 18.00: E.ON ELTE BEAC Újbuda – DVTK-Hun-Therm

EL, 14. forduló, március 1. (szerda), 19.30: Basket Landes (francia) – DVTK-Hun-Therm

NB I, 21. forduló, március 4. (szombat), 18.00: VBW CEKK Cegléd – DVTK-Hun-Therm

MK elődöntő, március 9. (csütörtök): ?

MK helyosztó, március 10. (péntek): ?

NB I, 22. forduló, március 25. (szombat) 18.00: Ludovika Csata – DVTK-Hun-Therm