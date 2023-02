Az eredményen túl, sok apróbb érdekességet hozott a labdarúgó NB II megyei rangadója, a vasárnap lejátszott KolorCity Kazincbarcikai SC – Diósgyőri VTK (1-0) mérkőzés.

Ezek közül az egyik az, hogy két egymást követő tétmeccsen is alulmaradt a sárga-kékek vendégeként a diósgyőri együttes, hiszen a tavalyi évadban megrendezett Magyar Kupa meccsen, a 16 közé jutásért rendezett találkozón, 2021. október 28-án is egy góllal, 3-2-re kaptak ki a piros-fehérek, akkor másodosztályú csapatként, még egy harmadosztályútól.

Harminchét éve

Ám ezt megelőzően 37 éve szenvedett vereséget 90 perces, másodosztályú bajnokin a diósgyőri együttes Barcikán. 1985. november 17-én, Munkácsinak a 80. percben született góljával, szintén 1-0-ra nyert az akkor Kazincbarcikai VSE néven szerepelt gárda. Ezt követően volt még 1-0-s észak-borsodi siker, egy fél meccsen, mert az 1990. május 6-án megrendezett, ugyancsak NB II-es mérkőzésen, csak egy félidőt játszottak le a csapatok. Ugyanis miután a 32. percben Búza 11-es góljával vezetést szerzett a Barcika, Plasek játékvezető a szünetben félbe szakította a meccset, nyilatkozata szerint azért, mert ahogy az öltöző felé haladt a vendégszektor mellett, valaki fejen dobta egy kibontatlan pénztárgép szalaggal. A meccset nem folytatták, a bajnoki pontok sorsáról a zöld asztalnál született döntés, a pályán kialakult 1-0-s eredményt hagyták jóvá a Magyar Labdarúgó Szövetségben, és a sárga-kékek 3 ponttal gazdagodtak. Érdekesség, hogy ezen a meccsen is a csapat tagja volt Sztahon József, akiknek a haláláról szóló hír, egy nappal a megyei rangadó előtt kapott szárnyra (a barcikai labdarúgócsapat korábbi védője még a meccs előtti héten hunyt el, szülővárosában, Sajószentpéteren, 59 évesen), illetve nem mellékesen ennek az évadnak a végén járt legutóbb a legközelebb ahhoz a barcikai csapat, hogy élvonalbeli tagságot szerezzen (mert miután az NB II Keleti csoport 2. helyén végeztek, osztályozót játszhattak az NB I-ért a Budapest Honvéd ellen: az 1-0-s idegenbeli vereség mellett otthon 2-2-re végeztek, így a fővárosiak maradtak az első osztályban).

Visszavágás volt

A barcikaiak legfrissebb győzelme tulajdonképpen visszavágás volt, az ebben az évadban fordított párosításban lejátszott meccsért, amelyen a DVTK nyert 1-0-ra. Érdekesség, hogy azon a mérkőzésen mutatkozott be a piros-fehérek kispadján Kuznyecov Szergej vezetőedző. Akkor a bajnokságot pocsékul kezdő Diósgyőrnek kellett nagyon a siker, és a 13. helyen álló csapat gyűrte le a remekül rajtoló Barcikát, akik 5 forduló után 12 ponttal, a tabella 2. helyén álltak. Ez a meccs ellentétes irányba indította el a feleket, a Diósgyőr a remek eredménysorának köszönhetően, és nem utolsósorban azért, mert a 15. fordulóban a Barcika hazai pályán döntetlent ért el az addigi listavezető, Pécsi MFC-vel szemben, a DVTK ugrott a táblázat élére. A vármegyeszékhely csapata azóta őrzi első helyét, és ezen a mostani vereségük sem változtatott. A Diósgyőr nem került sokkal rosszabb helyzetbe, ugyanis a feljutás szempontjából érdekes üldözői közül, a 3., vagyis a legjobb még nem feljutó helyen álló Pécsi MFC, csak döntetlenre volt képes hazai pályán az Aqvital FC Csákvár ellen (1-1), így 12-ről mindössze 11 pontra csökkent a piros-fehérek fórja a mecsekaljaiakkal szemben.

Elmozdultak

A múlt vasárnapi bajnokin a Barcikának volt nagyobb szüksége a győzelemre, és a sárga-kékek a 3 pont begyűjtésével elmozdultak az osztályozós helyről. És nem mellékesen, ahogy tavaly augusztus 28-án a diósgyőri kispadon, most a barcikaiaknál mutatkozott be győzelemmel az új edző. A debütáló tréner, Csábi József a meccs utáni nyilatkozatában többek között arról is beszélt, hogy a DVTK nem változtat a játékán, folyamatosan azt játsszák, amit tudnak, de azt jól csinálják, arról viszont nem ejtett szót, hogy ebből ők kiválóan felkészültek. Az öt védő elé állított két védekező középpályásukkal a védőjátékuk kompakt volt, a DVTK-nak csak nagyon kevés gólszerzési lehetőséget engedtek. A piros-fehéreknél ezen a napon többen is elmaradtak attól, amire képesek, hiába kapott lehetőséget a fiatal szabály jegyében Jurek, az első perctől – feltelhetően azért, mert a fiatalként eddig játszatott Bényei sérült –, ezúttal nem tudott élni ezzel, és lecserélni sem volt igazán kire, ugyanis fiatalként az NB III-as DVTK tartaléktól az első csapat keretéhez nemrégiben felkerült Vincze, valamint Senkó kapus jöhetett szóba. És ha már diósgyőri cserék: meglepetés volt, hogy a padra ültetett három támadó szellemű játékosból csak kettő lépett pályára miután hátrányba kerültek a vendégek, Koman ugyanis nem kapott bizalmat. A rutinos középpályás a tavasszal, az eddigi öt bajnokiból egyszer volt kezdő, egyszer pedig csere, három alkalommal viszont csak a kispadról nézhette a csapattársait, aminek bizonyára nem örül.

Ahogy nem örültek a diósgyőri drukkerek sem az elmaradt pontszerzésnek, és vannak, akik ennek a meccs után hangot is adtak, néhányukkal pedig verbális csatába keveredett a DVTK szakvezetője a vendégszektornál. A meccs feszültsége még a találkozó után is érezhető volt Kuznyecov Szergejen, de a lényeg ott volt a nyilatkozatában: ,,nagy tragédia nem történt”.

A DVTK az első helyről várja a következő bajnokit, a március 6-i, Gyirmót FC Győr elleni, hétfői hazai meccset, míg a KC KBSC az Aqvital FC Csákvár vendégeként a hét utolsó napján folytathatja a pontgyűjtést.