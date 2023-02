A Diósgyőri VTK NB II-es labdarúgócsapata hétfőn 19.00-tól a Tiszakécskei LC gárdáját látja vendégül. Mivel a 22. forduló keretében vasárnap lejátszott többi mérkőzésen a piros-fehérek mögötti dobogósok, a az MTK Budapest és a Pécsi MFC is nyertek, emiatt egy kicsit szorosabb lett a tabella eleje. Persze, ha a változatlanul listavezető DVTK beváltja a papírformát, és a diósgyőri szervezett labdarúgás 113. születésnapján nyerni tud, akkor újra tisztes előnyből nézegethet vissza a mezőnyre. A történelmi előjelek jók, az utóbbi két évben a DVTK születésnapjára esett bajnokikat megnyerték a piros-fehérek, 2021-ben, az NB I-ben a Kisvárda MG-t 2-0-ra, tavaly a másodosztályban a BFC Siófokot 1-0-ra győzték le.

Kisebb csoda lenne, ha ez a hagyomány nem folytatódna, azok alapján, ahogy a tavaszt kezdte a Diósgyőr, illetve, ahogy ebben az évben Kuznyecov Szergej vezetőedző irányítása alatt szerepel. A DVTK az első tavaszi meccsén, idegenben 5-0-ra gázolta el a Soroksár SC együttesét, az erőtől duzzadó játékukat ma a középcsapatnak számító Tiszakécskei LC ellen folytathatják. A Tisza-parti együttesnél több volt diósgyőri játékos is szerepel, az NB III-as diósgyőri tartalék együttestől Vajda Botond kölcsönbe került ide, rajta kívül Antal Botond, Horváth Zoltán és Balajti Ádám is volt hosszabb, rövidebb ideig a piros-fehérek labdarúgója. Közülük utóbbi három nem volt keretben az évnyitó bajnokijukon, a HR Rent-Kozármisleny elleni, hazai 2-2-n, Antal B. kapus viszont végig a pályán volt.

Hány góllal?

A kérdés az, hogy hány góllal terhelik meg a volt diósgyőri hálóőr kapuját a mostani meccsen a piros-fehér csatárok. Az biztos, hogy a Soroksár elleni győzelem után jó hangulatban készülhetett az újabb mérkőzésre a listavezető.

– Mindig nagyon jó egy győzelem után készülni, így ez a hét is jó hangulatban telt. Nem csak az eredménnyel, hanem a mutatott játékkal is elégedettek lehettünk Soroksáron, de természetesen nem játszottunk tökéletesen, ilyenkor is előfordulnak hibák, amiket ki kell javítani. Az a mérkőzés ugyanakkor már a múlt, lezártuk, nem foglalkozunk tovább vele, jön egy újabb meccs, amin újra bizonyítani kell – jelentette ki Kuznyecov Szergej, a DVTK vezetőedzője.

A szakvezető az újabb fellépéssel kapcsolatban a következőket közölte:

– Tudjuk, hogy nagyon fontos a hétfő, szeretnénk egy szép estét szerezni a szurkolóknak a DVTK 113. születésnapján. Nehéz mérkőzésre számítok, mert a Tiszakécske egy harcos, agresszív csapat. Ha elveszítik a labdát, akkor azonnal igyekeznek visszaszerezni, talán néha agresszívebben is, mint amennyire az megengedhető, nekünk erre is fel kell készülnünk, de ahogy eddig is, most is a saját játékunkat kell játszanunk. Igyekezni fogunk, hogy feltörjük a védelmünket és minél hamarabb megszerezzük a vezetést. Szeretnénk továbbra is sok gólt rúgni, szép győzelmeket aratni, hiszen a legfontosabb az, hogy a játékosaink és a szurkolóink is élvezzék a meccseket. Holdampf Gergő rehabilitációja jól halad, de továbbra sem bevethető, a többiek azonban szerencsére mindannyian egészségesek.