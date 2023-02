Diósgyőri VTK – Tiszakécskei LC 1-0 (1-0)

Diósgyőr, 1767 néző. V.: Csonka (Horváth R., Kovács G.).

Diósgyőri VTK: Danilovic – Csirmaz, Szatmári, Bárdos, Medgyes – Lőrinczy, Bényei, Bertus (Cseke, 66.) – Könyves (Jurek, 66.), Eppel, Lukács D. Vezetőedző: Kuznyecov Szergej.

Tiszakécskei LC: Antal B. – Balázs B., Végső, Máté Zs., Oláh M., Farkas A. (Geiger, 75.) – Zamostny (Vólent, 60.), Szekér (Erdei, 75.), Kiss N., Biben (Gyurján, 60.) – Vachtler (Winkler, 60.). Vezetőedző: Klausz László.

Sárga lap: Kiss N.(58.).

Gólszerző: Lukács D. (34., - 11-esből).

Jók: Lőrinczy, Lukács D., Bényei, ill. Máté Zs., Végső, Oláh M.

Kuznyecov Szergej: – Elsősorban szeretnék gratulálni a szurkolóknak, örülök, hogy a születésnap alkalmából győzelmet tudtunk aratni. Sokat nem lehet értékelni a játék minőségét, talaj át volt fagya, kitámasztani, beindulást csinálni lehetetlen volt, de végig kontroll alatt tartva a játékot, fontos győzelmet arattunk. Az, hogy a pálya nem volt fűtve, szét van fagyva, és így játszottak rajta a futballisták, emiatt dicséret érdemli őket. Ezen a játéktéren mindent megettek, a harciasság, a küzdelem, a koncentráció volt a legfontosabb és az, hogy nem sérült meg senki.

Klausz László: – Először is: gratulálok szülinaphoz. Azt gondolom, megérdemelten győzött a DVTK 1-0-ra, mert voltak helyzeteik, de ami a méregfoguk, ami az erősségük, azt sikerült kihúzni, nem is tudtak annyiszor helyzetbe kerülni, mint például Soroksáron, és ha kis szerencsével, koncentrációval el tudtuk volna kerülni a 11-est, akkor talán egy pontot szerezhettünk volna. Gratulálok a csapatomnak, az egy új felállás volt, egész héten arra készültünk, hogy a mentális koncentrációból nem zökkenhetnek ki a játékosok. A támadórésszel azonban elégedetlen vagyok, azt reméltem, hogy az átmenetek jobban fognak majd sülni, most ebben nagyon gyengék voltunk.