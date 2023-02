A másodosztályú labdarúgó-bajnokság második tavaszi körében a fővárosban játszott a KolorCity-Kazincbarcikai SC gárdája. A látogatók egy héttel korábban hazai vereséggel indították a 2023-as esztendőt, ugyanis 3-1-re kikaptak a Békéscsaba 1912 Előre alakulatától, míg jelenlegi ellenfelük, a Budafok bravúrgyőzelmet aratott Pécsen (1-0). Kisebb sérülés miatt csak a lelátóról nézte a társakat Hleba, illetve a KBSC két sérültje, Dvorschák és Szekszárdi T. is. A pályaválasztónál egy változás történt csupán a Baranyában szerepelt kezdőhöz képest, Jagodics helyére Vaszicsku került be. Varga Attila alakulatából ezúttal kimaradt a már említett Hleba mellett Nagy J., illetve Csatári, kezdési lehetőséghez jutott Kovács B., Lippai és Székely D. Ami azt is jelentette, hogy a hét közben igazolt rutinos csatár, Bacsa a kispadon kezdte az összecsapást a kék-sárgáknál.

Az első percekben a mezőnyjáték volt domináns, aztán kétszer a volt barcikai csapatkapitány, Fótyik tisztázott, jó helyezkedéssel. A 12. percben Megyeri II-nek kellett közbe avatkoznia, de Csonka kísérlete nem volt ,,komoly". Bedobásokból próbált volna valamit kialakítani a házigazda, nem lett belőle semmi, aztán a 19. percben Megyeri II. öklözte ki a labdát, amely Horváth elé kerül, ő viszont az üres kapuba gurítás helyett cselezni kezdett a tizenhatoson belül, így a KBSC védelme tisztázni tudott. A 28. percben Pálinkás buktatta Bekét a büntetőterületen belül, a játékvezető azonnal a tizenegyes pontra mutatott. A büntetőt a sértett végezte el, a labda az ellenkező irányba vetődő Megyeri II mellett szállt el, a hálóba, 1-0. A folytatásban is a Budafok volt aktívabb, és majdnem, még a szünet előtt megduplázták az előnyt. A ráadásban Németh bal oldali szöglete után Adorján 17 méterről lőtte kapura a labdát, és bár Megyeri II. már verve volt, a gólvonalon álló Szemere blokkolni tudott.

Nem volt esélye

A szünetben Székely D. helyett érkezett a pályára Bacsa, majd kevéssel később a középkezdésből 2-0-ra növelte előnyét a Budafok: Beke a bal szélről cselezte be magát a 16-oson belülre, majd 15 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. Az 57. percben Kurdics beadása után Lippai fejelte a kapu fölé a labdát, lehetőség volt. Mátyus János hármat frissített, nem volt veszélyben csapatának előnye, akkor pedig főként nem, amikor a 67. percben, jobb oldali akció végén érkezett a labda középre a barcikai 16-oson belülre, és az érkező Beke 7 méterről a kapu közepébe lőtt, 3–0. Varga Attila azonnal módosított, Takács, Nagy J., illetve Kállai jött a pályára, de az addigiak alapján nem volt esélye volt, még a gólszerzésre sem a KBSC-nek. A 75. percben aztán a Budafok megadta a kegyelemdöfést: bal oldali akciójuk végén a frissen beállt Bakti centerezett középre, a hosszún érkező Sós a kapufa segítségével juttatta a kapuba a labdát négy méterről, 4–0. A 90. percre maradt talán az aznapi legnagyobb vendég helyzet, Takács egyedül vezette kapura a labdát, de lelassult és a védelem tisztázni tudott, majd egy visszagurított labdát Ádám lőtt a kapu fölé. A Barcika nagyon keveset mutatott ezen vasárnap délutánon, ismét sok gólt kapott, elől pedig gólképtelen maradt. Nehéz lesz így a tavasz.