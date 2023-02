A labdarúgó NB II-ben a hét végén a 24. forduló találkozóit rendezték meg, közte a HR-Rent Kozármisleny – KolorCity Kazincbarcikai SC összecsapást a dunántúli településen.

A vendégek igencsak mélyponton voltak, legalábbis az eredménysort illetően, hiszen a korábbi három tavaszi összecsapásukat elveszítették, 1-9-es gólkülönbséggel. Mivel a házigazda is ,,élet-halál" harcot vív a bennmaradásért, egyikük, siker esetén egy aprócska lépést tehetett a cél felé. A Barcikában a sérülés miatt hiányzó Dvorschák és Szekszárdi T. mellett a középső védő, Ur sem húzhatott mezt, öt sárga lap (és az ezzel járó eltiltás) miatt, így részben át kellett szervezni a védekezést.

A látogatók szempontjából kiválóan indult a meccs, ugyanis a 4. percben, mislenyi labdavesztés után Kurdics indult meg a hazai kapu felé, lövésre szánta el magát a kaputól 20 méterre, a labda megpattant Ságin, és a kapu jobb alsó sarkában kötött ki, Lékai nem tudott hárítani, 0-1. Helyzetekkel nem kápráztatták el a csapatok a szurkolókat, ami inkább a hazaiak kritikája volt, illetve ezzel együtt a barcikaiak védekező munkájának dicsérete. A legnagyobb lehetőség a HR-Rent előtt a 45. percben adódott, ekkor Kosznovszky ment el a jobb szélen és passzolt középre, ahol Bartha érkezett, 5 méterről lőtt, Megyeri II. azonban bravúrral hárított.

Másodszorra talált be

A második félidőre ellentámadásra rendezkedett be a Barcika, és a 60. percben csaknem sikerült megduplázni az előnyt: Pálinkás passzolt Ádám F-nek, aki ellőtte a labdát az érkező Lékai mellett, de a kapufáról kifelé pattant a labda. Aztán ami nem ment be ekkor, bement 8 perccel később, Kurdics szöglete után érkezett jól Lippai és fejelt közelről a kapuba, 0-2. A 77. percben közel volt a szépítéshez a Misleny, szöglettel felérő szabadrúgást végzett el Gránicz, mindenki nézte, majd a labda a felső lécről pattant ki és szabadítottak fel a vendégek. A 82. percben végleg eldőlt a 3 pont sorsa, Süttő szögletét követően Pálinkás érkezett, akinek első próbálkozása még nem találta el a kaput, viszont a kipattanóra is ő csapott le, és másodszorra már a hazaiak hálójába lőtt, 0-3.

Nyert, végre a KBSC, amely ebben az idényben eddig, ezt megelőzően egy alkalommal szerzett 3 találatot, a tavaly november 27-i, MTK elleni hazai meccs alkalmával (3-3). Simon László megbízott vezetőedző tehát 50 százalékos mérleggel (1 győzelem, 1 vereség) adja át a váltóbotot a ma munkába álló új vezetőedzőnek, Csábi Józsefnek, akinek egy feladata van: tartsa benn az együttest az NB II-ben.

HR-Rent Kozármisleny – KolorCity Kazincbarcikai SC 0–3 (0-1) Kozármisleny, 200 néző. V.: Bana (Kulman, Kiss B.). Kozármisleny: Lékai – Sági, Várkonyi, Turi – Beke, Kosznovszky, Nagy E. (Horváth D., 46.), Vajda R., Kun (Gránicz, 55.) – Bartha (Károly, 83.), Kotroczó (Vas, 65.). Vezetőedző: Szekeres Zoltán. KBSC: Megyeri II. – Székely, Lippai, Szekszárdi M., Süttő – Heil, Csatári (Puska, 87.) – Szabó B. (Ádám F., 55.), Kovács B. (Nagy Á., 87.), Kurdics (Hleba, 72.) – Bacsa (Pálinkás, 55.). Megbízott vezetőedző: Simon László. Sárga lap: Nagy E. (24.), Bartha (41.), Horváth D. (90.), ill. Lippai (1.). Gólszerző: Kurdics (4.), Lippai (68.), Pálinkás (82.). Jók: senki, ill. az egész csapat. Szekeres Zoltán: – Ez egy nehéz mérkőzés volt, fel voltunk készülve arra az anti-futballra, amit a Kazincbarcika csinálni fog. De ennek is van egy mértéke. Ezt a szintet már nem tudtuk felkészüléssel megoldani, illetve az első gól az óriási szerencse volt, ami onnantól kezdve megalapozta a taktikájukat és a mi sorsunkat. Igazából egyenes utca volt. Nyilván a sérültek hiányoznak a kezdőből, de nem akarom erre fogni. Nyílván akik edzésre járnak, azoknak kellett volna megoldani olyan szinten a játékot, hogy az jó legyen. Simon László: – Teljes mértékben fel tudtunk készülni az ellenfélből. Tudtuk, hogy nagyon sokat passzolnak és tudtuk, hogy mik azon a zónák, amik veszélyesek és le kell védenünk ahhoz, hogy itt sikeresek lehessünk. Erre készültünk egész héten és azt kell mondjam, hogy le a kalappal a fiúk előtt, mert minden egyes centijét, amit megterveztünk ennek a mérkőzésnek azt most ugyanúgy visszakaptuk és ennek is köszönhető, hogy ma győzni tudtunk. Az, hogy ilyen arányban azt már kicsit a mérkőzés alakulása is hozta. Az első gólunk az egy részünkről megtervezett labdaszerzés és abból való átmenet, egyritmusú kontra volt, amire szintén egész héten készültünk, úgyhogy büszke vagyok rájuk.

A további eredmények Budafoki MTE – MTK Budapest 0-1 (0-1)

Credobus Mosonmagyaróvár – Gyirmót FC Győr 1-2 (0-2)

Aqvital FC Csákvár – FC Ajka 1-1 (0-1)

Nyíregyháza Spartacus FC – Tiszakécskei LC 1-2 (1-1)

ETO FC Győr – Soroksár SC 1-1 (0-1)

Szombathelyi Haladás – BFC Siófok 2-2 (1-0)

Békéscsaba 1912 Előre – Szentlőrinc 2-0 (0-0)

Dorogi FC – Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1-0 (0-0)

Diósgyőri VTK – Pécsi MFC (hétfő, 19.00)