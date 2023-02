Férfi NB I/B, Zöld csoport, 19. forduló

SMAFC 1860 Soproni Egyetem – Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK 91-88 (25-21, 24-22, 23-24, 19-21)

Sopron, 100 néző. V.: Horváth, Csák, Földesi.

Phoenix KK: Jordan (27/12), Gaál (7/3), Lakatos (-), Bán (18/18), Okoh (4). Csere: Sándor B. (-), Asszú (4), Kovács Z. (4), Molnár B. (10/6), Orliczki (4), Czimer (10/6). Edző: Lekli József.

Lekli József: – Egy igazi pontgazdag meccsen vagyunk túl, jó mérkőzésre számítottunk, ezt meg is kaptuk. Ellenfelünknél visszajátszottak az A-csoportban is szereplő fiatalok, gondoltuk, hogy ez így lesz. A kéthetes felkészülésünk alatt azt kaptuk vissza a csapattól, amit gyakoroltunk, azonban jöttek hibák védekezésben és támadásban is, amiket ellenfelünk kihasznált. Sajnos, a jó eredményhez nem volt elég a jó dobószázalékunk.