A játék most nem volt sziporkázó, de lényeg megvan, három pontot szerzett a DVTK.

Labdarúgás. A labdarúgó NB II 23. fordulójában a hat meccs óta veretlen, a tabella 6. helyén álló FC Ajka csapatának vendége volt a listavezető Diósgyőri VTK együttese. A forduló legrangosabb összecsapása előtt a hazai gárda kezdőcsapata négy helyen változott a legutóbbi bajnokijukhoz, a HR-Rent Kozármisleny vendégeként 1-0-ra megnyert találkozóhoz képest. Rabatin, Görgényi, Tar és Doncsecz csak a kispadra került Szűcs K., Jagodics, Sejben és Berzsényi pedig a mérkőzés első sípszavára készülődhetett.

A DVTK-nál is volt változás az előző mérkőzés, a Tiszakécskei LC elleni hazai környezetben 1-0-ra megnyert meccs alapcsapatához képest. Könyves betegsége miatt Jurek került a támadósorban, a középpályán Bertus kárára Koman kapott bizalmat, a védelem bal oldalán pedig Bokros visszaszerezte a helyét a télen igazolt Medgyessel szemben.

A meccs eleje a hazai csapaté volt, a fehér mezesek bátran játszottak, felvállalták, az egy, egyezést, támadták a labdás diósgyőri embereket, és ezzel zavarba hozták az ilyen offenzív játéktól elszokott, az előző bajnokikon rendre a védekezésre összpontosító ellenfelekkel találkozott Diósgyőrt. A piros-fehéreknek középpályán kellett volna labdát tartaniuk, ez nem nagyon ment az első negyedórában. A szerzett lasztikkal Lukács D. viharzott el kétszer a szélen, a meglepően nagy területeken. Aztán változott a helyzet, az ajkai meglepetés ereje elszállt, a DVTK kezdett magára találni, kiegyenlítetté vált a mérkőzés, a vendégek előtt is adódott helyzetecske, azonban Eppel az ötösön nem tudott kapura fordulni. Az első félidő közepén egy pontrúgásból viszont megszerezték a vezetést a diósgyőriek: Lőrinczy végzett el szabadrúgást a bal oldalról, a kapu elé kanyarított labdát Bárdos csúsztatta fejjel a léc alá, a kaputól 6 méterre (0-1). A 28. percben Gaál B. lövését védte a jobb alsó saroknál Danilovic. Bár tiszta gólszerzési lehetőség, helyzet nem nagyon volt az első játékrészben, a mérkőzés az NB II-höz mérten jó színvonalú volt, az Ajka igyekezett mindent megtenni az egyenlítésért, és a fellazuló védelmükkel szemben a vendégeknek voltak megugrásaik.



Több gól már nem esett

Fordulás után is aktív volt a pályaválasztó együttes, az 53. percben Szűcs K.-nak a 16-osról eleresztett bombáját védte Danilovic, majd Csizmadia lőtt a jobb felső sarok mellé, aztán Sejben 17 méterről durrantott a léc fölé. Nagy sokára a DVTK is vezetett egy ígéretes akciót, amelynek végén Lőrinczy a jobb alsó sarok mellé lőtt. A vendégek kettős cseréjét követően Szarka jobbról, éles szögből tüzelt a jobb kapufa mellé, majd a hazaiak is frissítettek kettőt, ami után újra Szarka következett, akinek egy védőn megpattanó lövése után szögletet végezhettek az ajkaiak. Vastagon benne volt a meccsben a Veszprém megyei gárda egyenlítő gólja, a játék képe alapján annak nem volt jele, hogy a DVTK lezárhatja a meccset egy újabb találattal. A 80. percben ez kétszer viszont majdnem sikerült, előbb Cseke, majd Szatmári fejesét mentette bravúrral szögletekre a hazai kapus. A 84. minutában Molnár M. egyenlíthetett volna, de Danilovic védte a lövését, majd Doncsecz kísérlete kerülte el a bal felső sarkot. A kétperces ráadásban Csemernek volt még egy léc fölé zúgó szabadrúgása, ám a DVTK-nak sikerült megtartania az előnyét.

A piros-fehérek ugyan vékony győzelmet arattak, az átlagoshoz képest sokat gyakorolhatták a védekezést, de a lényeg, hogy a DVTK ezúttal is lehozta kapott gól nélkül a meccsét, 3 ponttal gazdagodott, és újabb jelentős lépést tett az első osztály felé. Köszönhetően annak is, hogy a következő fordulóbeli riválisa, a 3. helyen álló Pécsi MFC csak döntetlenre volt képes ezen a napon, így velük, mint a legjobb nem feljutó helyen álló csapattal szemben, 9 pontra növelték az előnyüket.

Labdarúgás: jegyzőkönyv

FC Ajka – Diósgyőri VTK 0-1 (0-1)

Ajka, 1300 néző. V.: Horváth T. (Szécsényi, Máyer).

FC Ajka: Horváth D. – Szűcs K., Jagodics (Rabatin, 79.), Kenderes, Csemer – Tajthy, Csizmadia (Doncsecz, 79.), Sejben (Molnár M., 70.), Berzsenyi (Vogyicska, 62.), Gaál B. (Gyuris, 62.) – Szarka. Vezetőedző: Jeney Gyula.

Diósgyőri VTK: Danilovic – Csirmaz, Szatmári, Bárdos, Bokros – Lőrinczy (Cseke, 67.), Bényei, Koman (Bertus, 59.) – Jurek (Gera, 59.), Eppel, Lukács D. Vezetőedző: Kuznyecov Szergej.

Sárga lap: Szűcs K. (45.), Szarka (82.), Zsolnai (85., kispadon), Rabatin (88.), ill. Szatmári (8.), Csirmaz (36.), Danilovic (88.).

Gólszerző: Bárdos (23.).

Jók: Horváth D., Szűcs K., Gaál, ill. Danilovic, Bárdos, Lőrinczy.

Jeney Gyula: – Talán furcsa ezt hallani, de engem nem érdekel az eredmény. Sokkal jobb ilyen játékkal kikapni, mint gyengén futballozva nyerni. Óriási fölényben játszottunk, ugyanúgy lefociztuk a Diósgyőrt, mint az MTK-t, de pontosan ez egy nagy csapat ismérve, hogy ha csak háromszor is lépi át a felezővonalat, akkor is betalál. Ha a tizenhatoson belüli játékban fejlődni tudunk, akkor majd az ilyen meccseket is képesek leszünk megnyerni, de az biztos, hogy erre a mérkőzésre lehet alapozni.

Kuznyecov Szergej: – Amikor elemeztük az Ajka játékát, láttam, hogy harcolnak, csúsznak-másznak a játékosaik, és így nem lesz könnyű dolgozunk, de azt nem hittem, hogy ennyire kemény összecsapás vár ránk. Nagyon fontos, hogy egy ilyen hosszú bajnokság során, amikor ilyen nehéz mérkőzéseken lépünk pályára, hogy ne kapjunk gólt, és valahogy begyűjtsük a három pontot. A csapat helytállt ezen a találkozón, de azért remélem, legközelebb majd jobban játszunk.