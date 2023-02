Az alpesisí-vb-n kanadai győzelem született a férfiak szuperóriás-műlesiklásában.

Sí. James Crawford nyerte a férfiak szuperóriás-műlesiklását a franciaországi alpesisí-világbajnokságon. Kékesi Márton 46. lett. A 25 éves kanadai síző – aki a tavalyi, pekingi téli olimpián kombinációban harmadik volt – a legjobbak között jött le a pályán, de győzelme így is meglepetés. Tízes rajtszámmal siklott a trükkös kanyarokat tartalmazó lejtőn, amelynek jelentős része árnyékos volt, ami nehezítette a versenyzők dolgát. A célba érkezéskor az óra egyetlen századdal mutatott jobb időt, mint az egyik legnagyobb esélyes Aleksander Aamodt Kildéé volt, aki éppen előtte indult. A norvég így is az első vb-érmét nyerte.

A harmadik időt a keddi kombinációban győztes, a courcheveli helyszínen abszolút hazai pályán síelő Alexis Pinturault érte el Kilde előtt lecsúszva. A francia két éve, Cortina d'Ampezzóban is harmadik volt ebben a számban.

A szakági világkupában éllovas svájci Marco Odermatt negyedik lett, a címvédő osztrák Vincent Kriechmayr a 12. időt érte el.

A DVTK versenyzője, Kékesi Márton a győzteshez képest 8.30 másodperces hátránnyal ért célba, ezzel a pályát teljesítők között utolsó lett (az 56 fős mezőnyben tízen nem értek célba). Az izraeli színekben versenyző Szőllős Barnabás a 34., Szőllős Benjámin pedig a 45. helyen végzett.



Sí: világbajnokság

Férfi szuperóriás-műlesiklás: 1. James Crawford (Kanada) 1:07.22 perc, 2. Aleksander Aamodt Kilde (Norvégia) 1:07.23, 3. Alexis Pinturault (Franciaország) 1:07.48, ...46. Kékesi Márton (Magyarország) 1:15.52.