A férfi röplabda Extraliga középszakaszában, a felsőház 3. fordulójában GreenPlan-VRC Kazincbarcika – Pénzügyőr SE meccset rendeznek vasárnap 12.30-tól a Don Bosco Sportközpontban.

– Nem nagyon emlékszem ilyenre, hogy ebédidőben játszottam volna, nem szokványos, de biztos volt már hasonló – kezdte Toronyai Miklós, a VRCK vezetőedzője. – De: a magyar röplabda maximálisan partnere a televíziónak, ugyan emiatt alkalmazkodni kell, ám ezt örömmel tesszük. A képernyőre kerülésnek vannak bizonyos áldozatai, amit mindkét klub szívesen vállal. A szurkolóknak talán egy kissé korai, de aki szereti a röplabdát, a csapatot, az hamarabb, vagy éppen a mérkőzés után fogyasztja el az ebédét. Viszont család barátibb ez az időpont, mintha este kezdenénk. Két jó csapat találkozik, ők is játszottak kupát a hét közben, mi is, így esetleg meg lehet gondolni a csapat, a keret forgatását, bár nekik már nincs visszavágójuk, ellenben velünk. Toronymagasan, 9 pont előnnyel állnak az élen, a felső házban, mi stabilan a második helyen vagyunk. Nem szeretek a matematikával foglalkozni, de győzelem esetén nagy lépést tennénk affelé, hogy a jelenlegi pozíciónkat a középszakasz végéig megőrizzük. Az elvárásom csak annyi, hogy hozzuk ki magunkból azt, ami bennünk van.

Tavaly is ilyen volt

Miként a szakember említette, a Vegyész a hét közben Magyar Kupa meccset vívott, az elődöntő első felvonását Kaposváron, ahol 3:0-s vereséget szenvedett.

– A kudarcokat is fel kell dolgozni, minél hamarabb fel kell állni belőlük – közölte Toronyai Miklós. – Előtte, tíz meccsen keresztül jó formát mutatott a csapat, s bár a kaposvári eredmény csúnya, a vereség nem volt megsemmisítő. Az első szettben még a buszban maradtunk, de a második és a harmadik játszmában partiban voltunk a hazaiakkal. Nem kifogás, csak tényként mondom az ottani teremnek a paramétereit, hogy ilyen kis csarnokban régóta nem voltunk. Személy szerint nem akarok senkit sem elővenni, mert mindenkinek lehet rossz napja. Nekünk ilyen volt a szerdai, idegesen kezeltünk sok dolgot, morogtunk mindenre. Próbáltam ezt kezelni, nyugtatni a játékosokat, ám ez nem sikerült. Nincs ebben semmi, más is beleszaladt már ilyen pofonba. Nehezebb lett a helyzetünk, de tavaly is ugyanilyen nehéz volt. Jó csapat a Kaposvár, két poszton igazoltak, nem is akárkiket. Szervában most hiába voltunk jók, a statisztika ezt jelezte, de akit szerettünk volna, azt nem tudtuk kellőképpen megnyitni. A második szett esetleg fordulópont lehetett volna, ám ezt utólag már nem lehet megmondani. Nem így alakult, és 0:2-nél már sokkal idegesebb egy csapat. Nem lehetetlen a küldetés, nem is egyszerű, 3:0-ra vagy 3:1-re kell nyernünk a jövő heti visszavágón ahhoz, hogy az aranyszett döntsön.

A kaposvári kupatalálkozón a két korábbi barcikai sérült röpis közül mind Moraes, mint Csoma lehetőséget kapott a harmadik szettben. Ettől függetlenül vélhetően azok fognak kezdeni a vasárnapi bajnokin, akik a Fino ellen az első szettre felvonultak a pályára.

A felsőház állása

1. Pénzügyőr SE 2. GreenPlan-VRCK 3. Debreceni EAC 4. MÁV Előre SC-Foxconn 2 2 – – – – – 6:0 39 2 1 1 – – – – 6:1 30 2 – – – – – 2 0:6 24 2 – – – – 1 1 1:6 23

A csapatok magukkal hozták a középszakaszba az alapszakaszban szerzett pontjaikat.