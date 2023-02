A mostani meccset követő szünet után, a Magyar Kupa negyeddöntőre több diósgyőri kosaras is visszatérhet.

Kosárlabda. Ma 19.30-tól Vasas Akadémia – DVTK-Hun-Therm mérkőzést rendeznek a női kosárlabda NB I-ben. A 13. fordulóból elhalasztott meccset a fővárosban pótolják a csapatok. A vendég együttesből még hiányozni fog a részleges bokaszalag szakadást szenvedett Guirantes, aki valószínűleg a válogatott a bajnoki és nemzetközi kupaküzdelmeket követő szünet után, két hét múlva nem egyedül tér vissza.

– A Girona elleni, keddi vereségnek volt két pozitívuma: az egyik, hogy nem történt újabb sérülés, a másik, hogy óriási szeretetet kaptunk a szurkolóktól, akik annak ellenére kitartottak mellettünk, hogy nehéz sorozatunk közepette, fáradtan, tartalékosan nem tudtunk azt nyújtani, amit szerettünk volna – mondta Völgyi Péter, a DVTK-Hun-Therm vezetőedzője, aki a Vasas elleni csatáról a következőket mondta: – Mint minden bajnoki, így ez is nagyon fontos az alapszakasz végi helyezés szempontjából. A Vasas hazai pályán agresszív játékra képes, emiatt nem számítok könnyű meccsre. Fáradt a csapat, nem lesz egyszerű a találkozó, de meg fogjuk oldani. Guirantes nem játszhat, talán az ezt követő meccsen, a Magyar Kupa negyeddöntőn, február 16-án már pályára léphet. És hogy még valami biztatót mondjak magunknak, a szimpatizánsainknak, Milica Jovanovicot, csapatunk korábbi erősségét, aki november elején sérült meg, és azóta nem játszott, az orvosok gyógyulttá nyilvánították. Már túl van az első edzésen, és nem kizárt, hogy két múlva a BEAC ellen már ő is hadra fogható lesz a rotációban.

Kosárlabda: a női NB I állása

1. Sopron Basket 18 17 1 1452-938 35

2. Srco UNI Győr 17 15 2 1490-1171 32

3. DVTK-Hun-Therm 17 15 2 1294-1039 32

4. NKA Universitas Pécsi EAC 18 14 4 1379-1210 32

5. Atomerőmű KSC Szekszárd 18 13 5 1454-1166 31

6. E.ON ELTE BEAC 18 8 10 1306-1411 26

7. Ludovika Csata 18 7 11 1249-1267 25

8. Vasas Akadémia 17 6 11 1122-1214 23

9. TFSE-MTK 18 5 13 1214-1337 23

10. BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós 17 4 13 1063-1347 21

11. VBW CEKK Cegléd 18 2 16 1214-1500 20

12. PINKK Pécsi 424 18 - 18 998-1635 18

A 14. fordulóból elhalasztott Serco UNI Győr – BKG-Prima Natura Szigetszentmiklós mérkőzést március 18-án, 17.00-tól játsszák.