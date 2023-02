Az egyik legnagyobb svéd klubnál, a HV71-nél tették tiszteletüket. Mayer Péter szakmai igazgató és Nagy Ádám operatív igazgató a korábbi DVTK-mentoredző, jelenleg a HV71 utánpótlás igazgatójaként dolgozó Daniel Eriksson meghívására utazott Jönköpingbe.

A DVTK honlapja írta: a HV71 Svédország egyik legnagyobb klubja. A több mint 600 sportolót foglalkoztató klub, minden korosztályban a legmagasabb szintű bajnokságban szerepel, felnőtt csapatuk egy év másodosztály után, ismét Európa legerősebb bajnokságában az SHL-ben játszik. Ennek a klubnak lett tavaly tavasszal utánpótlás igazgatója az a Daniel Eriksson aki két évig a DVTK Jegesmedvék mentoredzője volt, és jelenleg a HV71-nél a felnőtt csapat alatti teljes vertikum képzésért felelős. Az ő meghívására érkezett Mayer Péter és Nagy Ádám múlt héten Jönköpingbe, ahol megnézhették a teljes infrastruktúrát, betekintést nyerhettek a HV71-nél zajló szakmai munkába, találkozhattak a felnőtt csapat General Managerével Kent Norberggel, és megtekinhettek egy U20-as és egy felnőtt SHL rangadót.

Mayer Péter ezt nyilatkozta a DVTK honlapjának: – Az akadémiánk életében kiemelt cél, hogy a minőségi jégkorong képzésben minél több szálon rendelkezzünk külföldi kapcsolatokkal. Természetesen akkor érnek sokat ezek a kapcsolatok, ha a magasabban jegyzett országok kiemelt műhelyeiben zajló folyamatokat a magunk rendszerébe tudjuk integrálni, illetve meg tudjuk találni a kulcsfontosságú területeket, amikben előre tudunk lépni. Ennek okán szerettük volna, ha módunk nyílna betekinteni az ott folyó napi folyamatokba, az általuk üzemeltetett struktúrába és működő gyakorlataikba. Rendkívül hasznos két napot töltöttünk együtt Jönköpingben. Két felismerést szeretnék kiemelni, ami a finn kapcsolataink után a svéd vonalon is tapintható volt. Egyik, hogy a minőségi játékos képzésében az elit törekvés az élet minden területen, jégen és jégen kívül, szervezeti és családi kultúrában, iskolai és civil életet érintő kérdésekben is jelen kell legyen. A másik pedig, hogy a svéd szervezet dinamikái és működése gyakorlatilag megegyezik a saját akadémiánk releváns területeivel, de a polcok magasságában és nagyságában markáns a különbség. Könnyű lenne azt mondani, hogy persze, mert a svédeknél könnyebb, vagy azt, hogy nekik mindenre több pénzük van, de nem ez a kulcs. A kulcs az, hogy a DVTK folyamatai helyes irányba mutatnak, de a rendszer minden elemében folyamatos hangolással és egymáshoz igazítással kell megváltoztatni a teljes szemléletet, hogy a mi akadémiánk is elérje a következő és az azt követő polcokat. Természetesen a közös gondolkodás folytatódik, edzői tanulmányutak, tapasztalatcsere, jövőbeni szakmai egyeztetések vannak a terveinkben, ezen dolgozunk.

Nagy Ádám ugyancsak elmondta nyilatkozatát a DVTK honlapján: – Igazán remek két napot tölthettünk el a HV71-nél. Azon felül, hogy betekintést nyerhettünk a teljes szakmai munkába, végigvezettek minket az egész infrastruktúrán, amely teljesen a jégkorong kiszolgálására épült fel. Nem kell nagy dolgokra gondolni, egyszerűen minden ott van és akkora méretben, ahol lennie kell. Lenyűgöző a funkcionalitás, ahogy az egész jégcsarnok (mind a négy pályájával) ki van alakítva. A játékosok, a szurkolók, a szülők és edzők is igazán otthon tudják magukat érezni a jégcsarnokban és környékén. Jó volt azt érezni, hogy az akadémiánkon nagyon hasonló módon gondolkodunk a játékosfejlesztésről és a DVTK Jegesmedvék szervezete is hasonlóan épül fel, csak kicsit kisebb méretekben. Külön öröm volt számunkra, hogy az SHL csapat GM-ével, Kent Norberggel is tudtunk egy hosszabbat beszélgetni. Annak ellenére, hogy az utóbbi időszakban rosszul szerepelnek és egy rangadó előtt érkeztünk, szánt ránk időt és így betekintést nyerhettünk a felnőtt csapat mindennapjaiba is. Mindkét napot egy mérkőzés megtekintésével zártuk, első este az U20-as csapat, második este pedig az SHL csapat meccsére látogattunk ki. Bízunk benne, hogy látogatásunkkal meg tudtunk nyitni egy újabb minőségi külföldi kapcsolatot, melyből egész szervezetünk profitálhat a jövőben.

Jó tudni

A HV71-et gyakran csak HV-nek neveznek. Jönköpingi székhelyű svéd profi jégkorongklub, amely az országos bajnokság első osztályában játszik.

(A szakmai út további tapasztalataira az Észak-Magyarországban és portálunkon is visszatérünk.)