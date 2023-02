Mivel a zöld-fehérek megnyerték a csütörtökön este, lapzárta után véget ért negyedik felvonást, egyszerűsítették a képletet: számukra egyetlen további siker is elegendő a továbbjutáshoz, míg a piros-fehéreknek – amennyiben úgy alakul a sorsuk – háromból hármat kell nyerniük ugyanehhez. Vagyis az FTC-Telekom nagy lépéselőnybe került a DVTK Jegesmedvék csapatával szemben, ennek tudatában kezdik az alakulatok a népkerti jégcsarnokban szombaton 14 óra 5 perckor kezdődő újabb „csörtét”.

A gólvonal mögé

A játékosok tetőtől talpig ismerik egymást, hiszen sok fradista a borsodi megyeszékhelyen is szolgált, akárcsak a mesterük. Így aligha lehet már újat kitalálni, valamilyen meglepetést forralni, a pillanatnyi forma döntő majd el a liga talán legérdekesebb egymásnak feszülését. Az FTC mestere, a Miskolcon is népszerű, Foci becenévre hallgató trénerük szerint nekik csapatként kell funkcionálniuk. Kijelentette, hogy szombaton és akár később is egymásért hajtanak, a többi pedig úgyis a jégen dől el.

Kollégája, a szapporói hősnek nevezett Tokaji Viktor egyáltalán nem „rezelt” be amiatt, hogy Budapesten kétszer is alulmaradtak:

– Amit a negyedik felvonás utolsó húsz percében csütörtökön este előadtunk, arra büszkék lehetünk. Sőt, ezekre a mérkőzésekre is, hiszen folyamatosan egygólos meccsekről van szó. Egyszerű a válaszom arra a kérdésre, hogy mi hiányzott belőlünk a fővárosban? Hát a gól és a góllövés öt az ötben, mert csak emberelőnyben tudtunk betalálni. Hiába dolgoztuk ki rendre a helyzeteket és tulajdonképpen borítottuk rá a Ferencvárosra a pályát a harmadik harmadban, egyszerűen nem tudtuk megtalálni az utat a kapuba. Számunkra az a legfontosabb, hogy tényleg meg tudjuk találni annak az útját, hogy a korongot a gólvonal mögé juttassuk és ebben az esetben rendben leszünk. Szerdán egyet lőttünk, csütörtökön már kettőt és ennél több kell ahhoz, hogy megcsípjük a továbbjutást ebben a párharcban. A hajszát szombaton itthon folytatjuk és koránt sincs vége a dalnak. Most a következő mérkőzésünk itthon van, úgyhogy koránt sincs vége. Azt mondom, hogy ez továbbra is ki-ki párharc és még semmi nem dőlt el.

A párharchoz tartozik még, hogy amennyiben a Macik túlélik a szombatot, azaz győznek, akkor kiharcolják a 6. mérkőzést, amelyre február 27-én, hétfőn 18 óra 30 perctől a Budán lévő Tüskecsarnokban kerül sor.

Negyeddöntő, negyedik mérkőzés FTC-Telekom – DVTK Jegesmedvék 3–2 (1–0, 2–1, 0–1) Budapest, Tüskecsarnok, 1154 néző. V.: Pálkövi, Nagy A. (Balla, Kis-Király). FTC-Telekom: Arany – Hrabal, Kucsma, Betteridge 1 (1), Kestila 1 (1), Tóth A. (1) – Karmeniemi (1), Seregély, Kulmala (1), Nagy G. 1, Turbucz – Boros, Mesikammen, Bán, Farkas L., Tóth G. – Galántai, Kozma, Kreisz. Vezetőedző: Fodor Szabolcs. DVTK-Jegesmedvék: Voris – Kiss R., Vojtkó 1, Blasko (1), Mattyasovszky, Miskolczi – Ilvessuo, Shkrabov, Berdnikov (1), Kuleshov, Páterka 1 – Bennett, Szirányi (1), Galajda, Lövei, Razumniak – Csiki H., Farkas M., Pecsét, Vas János. Vezetőedző: Tokaji Viktor. Kiállítások: 6, ill. 4 perc. Az egyik fél négy győzelméig tartó párharc állása: 3–1 az FTC-Telekom javára.

A korábbi találkozókon 1. mérkőzés, február 18., szombat, miskolci jégcsarnok: DVTK Jegesmedvék – FTC-Telekom 4–2.

2. mérkőzés, február 19., vasárnap, miskolci jégcsarnok: 3–4, hosszabbítás után

3. mérkőzés: február 22., szerda, Budapest, Tüskecsarnok: FTC-Telekom – DVTK Jegesmedvék 3–1

Következik 5. mérkőzés, február 25., szombat, 14.05, miskolci jégcsarnok: DVTK Jegesmedvék – FTC-Telekom

A további program – amennyiben szükséges 6. mérkőzés, február 27., hétfő, 18.30, Budapest, Tüskecsarnok: FTC-Telekom – DVTK Jegesmedvék

7. mérkőzés, március 1., szerda, miskolci jégcsarnok (kezdési időpont később), miskolci jégcsarnok: DVTK Jegesmedvék – FTC-Telekom