Debreceni EAC – DVTK Jegesmedvék 1–5 (0–1, 0–3, 1–1)

Debrecen, 338 néző. V.: Tóth R., Varjú (Kövesi, Vincze D.).

Debreceni EAC: Gönczi (Hetényi) – Jakabfy, Zalamai, Dalecky, Mihalik A., Spirko – Bukor, Vokla, Izacky (1), Novotny (1), Révész 1 – Bogesic, Sosunov, Molnár D., Sági, Versich – Kozma F., Mazzag, Mihalik G. Vezetőedző: György József.

DVTK Jegesmedvék: Voris (Kiss B.) – Kiss R. 1, Vojtkó (1), Galajda, Razumnyak (1), Miskolczi 1 – Wehrs (1), Ilvessuo, Berdnikov (2), Páterka 1 (1), Kuleshov (1) – Bennett, Szirányi, Lövei 2, Blasko, Mattyasovszky (1) – Pecsét, Shkrabov, Vas J. (1), Ritó, Farkas M. Vezetőedző: Tokaji Viktor.

Kiállítások: 6, ill. 8 perc.

György József: – Nem ez volt a mérkőzéssel a célunk. Kapusunkat, Hetényit szerettük volna pihentetni. Egy játékosunk beteg volt, a célunk pedig az volt, hogy négy sorral jól tudjunk játszani. Bizonyos dolgokkal próbálkoztunk, hogy a rájátszásra minden összeálljon. A gólok nagyon bosszantanak, emberelőnyben is gólt kaptunk, ezek speciális dolgok most nem jöttek össze. A Miskolc, amikor belőtte az első gólját, még voltak helyzeteink, de minél nagyobb lett az előnye, annál magabiztosabban játszottak. A mérkőzésen jó volt az energiaszint, tudat alatt viszont sajnos nem erre fókuszáltunk, így a DVTK megérdemelten nyert, gratulálok a csapatuknak.

Tokaji Viktor: – Először az volt a legfontosabb, hogy meglegyen a 3 pont, valamint az, hogy viszontlássuk azokat a dolgokat, amiken az elmúlt hetekben dolgoztunk. A mérkőzés előtt említettem, hogy irányítani szeretnénk a mérkőzést és ezt meg is tettük. A játék minden elemében domináltunk, a speciális egységeink remekeltek. Sikerült emberhátrányból is betalálnunk először ebben a szezonban. Az a hozzáállás, ez a fajta mentalitás kell, hogy a rájátszásban is sikeresek legyünk. Minden dicséret a srácoké, hogy két nappal ezelőtti rozsdás játék nem látszott és nagyon jó, kompakt csapat képét mutattuk, szerintem azok is vagyunk. Most lesz egy kicsit szünet és jöhet a rájátszás.