Célegyenesbe érkezett a női kosárlabda Európa-bajnoki selejtező sorozata, vasárnap estére kiderül, hogy kik lesznek a résztvevői a 39. kontinensbajnokságnak, amelynek Izrael és Szlovénia ad otthont. Az már a rendezés odaítélésekor nyilvánvalóvá vált, hogy összesen 14 kiadó helyért harcolhatnak a kvalifikációban a csapatok, mert a rendező jogán Izrael és Szlovénia is kvótát szerzett. Az idén június 15-én kezdődő Európa-bajnokság a negyedik olyan lesz, amelynek nem egy ország ad otthont. Érdekesség, hogy a legutóbbi, két évvel ezelőttinek Eb-nek is két ország volt házigazdája, Franciaország és Spanyolország, és mégsem a két nagy kosárlabda nemzet csapata, hanem Szerbia szerezte meg az elsőséget.

Az idei kontinensbajnokságnak az izraeli Tel-Aviv és a szlovéniai Ljubljana ad otthont, előbbiben két csoport küzdelmeit rendezik meg, utóbbiban szintén két csoport küzd majd, és az egyenes kieséses szakasz meccseire, beleértve a döntőt (június 25.), szintén Szlovéniában kerül sor.

Az Európa-bajnoki döntő résztvevői közül nem csak a két rendező, Izrael és Szlovénia kiléte ismert, Spanyolország, Olaszország és Lettország már csoportgyőztesnek számít, és mint ilyen, már biztos tagja az Eb-mezőnynek.

A kontinensbajnoki selejtező sorozatra 38 együttes jelentkezett, akiket 10 csoportba osztottak be, ám mivel időközben Oroszország és Fehéroroszország együtteseit az Ukrajna ellen indított háború miatt kizárták az Eb-selejtezőkből, így az F jelű csoportban az oroszok az I jelűben pedig a fehéroroszok nélkül zajlanak a küzdelmek, összesen 36 válogatottal, akik között a két rendező (Izrael, Szlovénia) is ott van. Az említett két csapat kizárása azt eredményezte, hogy azokból a csoportokból, amelyekbe beosztották őket, csak az első helyen zárók juthatnak ki az Eb-re. A nyolc további csoport első helyezettje szintén Eb-kvótát szerez, és ezekből a csoportokból, a második helyen zárók közül a négy legjobb is kijut a kontinensbajnokságra. Ha a házigazdák közül az egyik vagy mindkettő kvótás helyen végezne, akkor a másodikok közül az ötödiknek, illetve hatodiknak rangsorolt válogatott, vagy válogatottak is kijut(nak). Mivel az említett nyolc csoportban két olyan is van, amelyikben csak 3-3 nemzet csapata szerepel, így azokban a csoportokban, amelyeknek négy csapatos a mezőnyük, a 2. helyezettek eredményességi rangsorának számításakor a csoportban a 4. helyén végző együttesek elleni eredményeket nem kell figyelembe venni.

Magyar rész

Ezért van az, hogy Magyarország női kosárlabda válogatottjának e heti két miskolci meccse közül az első a fontosabb. A C-csoport 5. fordulójában, a DVTK Arénában, csütörtökön 17.00-kor kezdődő Izland elleni összecsapásnak azért van nagyobb tétéje, mint a vasárnap 17.45-től ugyanitt sorra kerülő, Románia elleni találkozónak, ami a sorozat utolsó fordulójában kerül megrendezésre, mert ha papírforma eredmények születnek, és a már csoportgyőztes, még veretlen Spanyolország is megnyeri mindkét hátralévő idegenbeli mérkőzését, Románia és Izland ellen, és a magyar együttes sem hibázik az utolsó két körben, akkor Izland és Románia szintén 1-1 győzelemmel és 5-5 vereséggel zár, és köztük a sorrendet a csoporton belül az egymás elleni eredmény dönti el, amelyben a Izland a jobb. Ez pedig azt jelentené, hogy a 4. helyezett Románia elleni meccseket nem veszik majd figyelembe a magyar eredményeknél, amikor a 2. helyezettek eredményességi rangsorát készítik el. Ezért lehet mindegy, hogy az utolsó körben mit játszik válogatottunk Románia ellen, és ezért nem mindegy, hogy milyen különbséggel nyer csütörtökön Izland ellen. A szigetországi csapat ,,erejét” jelzi, hogy 2021. november 14-én a mieink 115-58-ra győzték le őket idegenben.

Jegyek

A magyar válogatott két miskolci meccsére a dvtkarena.jegy.hu internetes oldalon lehet elővételben jegyet váltani, a csütörtöki és a vasárnapi összecsapásokra is 2400 forintba kerülnek a biléták, de van lehetőség dupla meccs vásárlására is, a kombinált belépők 4000 forintba kerülnek 1 fő részére.