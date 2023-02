Kosárlabda. A női kosárlabda NB I 13. fordulójából elhalasztott meccset pótoltak pénteken este, amelyen a DVTK-Hun-Therm együttese a Vasas Akadémia csapatának vendége volt. A látogatóknál ezúttal sem volt keretben a sérült irányító, Guirantes.

Aho T. közelije adta meg a vendégeknek az alaphangot, majd hazai egyenlítések után, 4-4-nél két diósgyőri gól következett, a második Aho N. hármasa volt (4-9). Ellépni látszott a szurkolói által támogatott Diósgyőr, aztán 9-13 után nem az történt, amit a piros-fehérek szerettek volna, a belelkesedő hazaiak fordítottak (14-13). A folytatásban a csereként beállt Kányási és Kiss A. is triplát jegyzett (16-19), de a Vasasban volt erő az egyenlítéshez, a fordításhoz is (22-21). A minimális előnyt az első játékrész utolsó másodpercében Grigalauskyte billentette a DVTK-HT javára (22-23).

A második menetben is tapadt a házigazda, a Diósgyőr tripla kísérletei kimaradtak, és ötpontos vendég fór után sem tudott elszakadni a bajnokság dobogósa, a Vasas megint egy labdára faragta a különbséget (26-29). A negyed középén, Vasas időkérés után centerek váltottak gólokat, aztán mivel a fővárosi csapat távoli kísérletei kimaradtak, a DVTK játékosai viszont be-betaláltak, elkezdett nőni a különbség. A Diósgyőr jobban védekezett, és jöttek a pontok is, Aho T. hintett egy trojkát (28-37), majd nem sokkal később Kányási közelijével lett tíz pont a csapatok között (30-40), amire Kiss A. egy újabb hármast tett rá a szünetig (30-43).



Fordulás után

A térfélcserét követően Smailbegovic szerzett egy hármast, majd Nunn büntetőit követően a Diósgyőr jött, visszaduzzasztották tíz pont fölé az előnyüket (37-50). A piros-fehérek a sok hazai fault miatt büntetőkből növelték pontjaik számát, majd amikor a 27. minutában Grigalauskyte újra eredményes volt, időt kért a Vasas (37-55). Elköszönőben volt a DVTK-HT, a sok megszerzett lepattanó az eredményen is meglátszott, a harmadik etap végére tulajdonképpen eldőlt a meccs, azok után hogy Garbin középtávolija előtt Aho N., utána pedig Bernáth vágott be a hármast, a játékrész végén pedig Green ért el egy center találatot (42-65).

A negyedik menetet mindkét edző a jövőnek és a próbálkozásnak szentelhette, a vendégeknél a fiatalok, Aho T. és Bacsó is viszonylag sok játékpercet kapott, miközben a Diósgyőr magabiztosan őrizte 20 pont fölötti előnyét (45-72). Az utolsó percekre további két fiatal, Oláh F. és Vég-Dudás is pályára került a vendégeknél, de a hazaiak is ugyanezt a meccset játszották, az összes fiataljukat beküldték, és a meccs végül magabiztos diósgyőri sikerrel zárult (55-80).

Kosárlabda: jegyzőkönyv

Vasas Akadémia – DVTK-Hun-Therm 55-80 (22-23, 8-20, 12-22, 13-15)

Budapest, 200 néző. V.: Praksch, Kovács N., Németh P.

Vasas Akadémia: PAPP K. (11/3), SMAILBEGOVIC (11/9), Tóth O. (-), Madár E. (6), NUNN (13). Csere: Madár K. (2), Budácsik (1), Szerencsés (-), Salamon (5), Láng-Miticzky (2), Van Rijs (-), Kádár (4/3). Vezetőedző: Milos Pavlovic.

DVTK-Hun-Therm: AHO N. (11/6), Aho T. (6/3), Bernáth (7/3), GARBIN (11/3), Green (8). Csere: Kányási (11/3), KISS A. (12/6), Bacsó (5/3), GRIGALAUSKYTE (8), Oláh F. (1), Vég-Dudás (-). Vezetőedző: Völgyi Péter.

Kipontozódott: Tóth O. (40.).

Milos Pavlovic: – Gratulálok a DVTK-nak.

Völgyi Péter: – Sérülés nélkül, nagy dinamikával, helyenként látványos játékra voltunk képesek. A Vasas hazai pályán nagyon veszélyes ellenfél, ezt ma is bizonyították. A zónavédekezésünkkel egy picit kizökkentettük az ellenfelet a saját ritmusából, és innentől el tudtuk kezdeni növelni az előnyt, ami tulajdonképpen a meccs végéig tartott. Szerintem jó meccs volt, mind a két csapat beletette a maximumot.