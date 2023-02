Labdarúgás. A DVTK NB II-es labdarúgócsapatának két márciusi bajnokijának az időpontja is módosult, egy-egy nappal későbbre, hétfő este 7 órára került, élő televíziós közvetítés miatt.

A 26. fordulóra kiírt DVTK – Gyirmót FC Győr meccset március 6-án, 19.00-tól rendezik, a 27. fordulóban az MTK Budapest – DVTK találkozót pedig március 13-án, 19.00-kor.

Ez egyben azt jelenti, hogy az eddig lejátszott öt hétfői bajnokija után, a Pécsi MFC elleni február 20-i, hétfőn 19.00-kor kezdődő hazai mérkőzést követően a DVTK-ra hetedszer és nyolcadszor is a hét első munkanapján vár bajnoki.

Lehet, hogy lassan át kell írni csapat indulóját, azt a részt, hogy ,,szombaton délelőtt már azt is jól tudom, hogy délután győz a csapatom", arra, hogy ,,hétfőn délelőtt már azt is jól tudom, hogy estére győz a csapatom".



A Diósgyőri VTK 2022/23-as évadból hátralévő mérkőzései

NB II, 23. forduló, 2023. február 12. (vasárnap), 15..00: FC Ajka – Diósgyőri VTK

NB II, 24. forduló, 2023. február 20. (hétfő), 19.00: Diósgyőri VTK – Pécsi MFC

NB II, 25. forduló, 2023. február 26. (vasárnap), 14.00: KolorCity Kazincbarcikai SC – Diósgyőri VTK

NB II, 26. forduló, 2023. március 6. (hétfő), 19.00: Diósgyőri VTK – Gyirmót FC Győr

NB II, 27. forduló, 2023. március 13. (hétfő), 19.00: MTK Budapest – Diósgyőri VTK

NB II, 28. forduló, 2023. március 19. (vasárnap), 15.00: Diósgyőri VTK – Szentlőrinc

NB II, 29. forduló, 2023. április 2. (vasárnap), 16.00: Dorogi FC – Diósgyőri VTK

NB II, 30. forduló, 2023. április 9. (vasárnap), 17.00: Diósgyőri VTK – Békéscsaba 1912 Előre

NB II, 31. forduló, 2023. április 12. (szerda), 16.00: Budafoki MTE – Diósgyőri VTK

NB II, 32. forduló, 2023. április 16. (vasárnap), 17.00: Diósgyőri VTK – Credobus-Mosonmagyaróvári TE

NB II, 33. forduló, 2023. április 23. (vasárnap), 17.00: HR-Rent Kozármisleny – Diósgyőri VTK

NB II, 34. forduló, 2023. április 26. (szerda), 18.00: Diósgyőri VTK – Szeged-Csanád GA

NB II, 35. forduló, 2023. április 30. (vasárnap), 17.00: Diósgyőri VTK – Aqvital FC Csákvár

NB II, 36. forduló, 2023. május 7. (vasárnap), 17.00: Nyíregyháza SFC – Diósgyőri VTK

NB II, 37. forduló, 2023. május 14. (vasárnap), 17.00: Diósgyőri VTK – Győri ETO FC

NB II, 38. forduló, 2023. május 21. (vasárnap), 17.00: Szombathelyi Haladás – Diósgyőri VTK



A Diósgyőri VTK 20222/23-as évadban lejátszott tétmérkőzései

NB II, 22. forduló, 2023. február 6. (hétfő), 19.00: Diósgyőri VTK – Tiszakécskei LC 1-0 (1-0)

NB II, 21. forduló, 2023. január 29. (vasárnap), 13.00: Soroksár SC – Diósgyőri VTK 0-5 (0-2)

NB II, 20. forduló, 2022. december 11. (vasárnap), 15.45: Diósgyőri VTK – BFC Siófok 3-1 (2-0)

NB II, 19. forduló, 2022. december 3. (szombat), 13.00: Diósgyőri VTK – Szombathelyi Haladás 1-2 (1-1)

NB II, 18. forduló, 2022. november 27. (vasárnap), 15.00: Győri ETO FC – Diósgyőri VTK 0-3 (0-2)

NB II, 17. forduló, 2022. november 13. (vasárnap), 15.00: Diósgyőri VTK – Nyíregyháza SFC 2-0 (2-0)

NB II, 16. forduló, 2022. november 9. (szerda), 13.00: Aqvital FC Csákvár – Diósgyőri VTK 0-3 (0-2)

NB II, 15. forduló, 2022. november 6. (vasárnap), 15.00: Szeged-Csanád GA – Diósgyőri VTK 0-3 (0-2)

NB II, 14. forduló, 2022. október 30. (vasárnap), 15.00: Diósgyőri VTK – HR-Rent Kozármisleny 1-1 (0-0)

NB II, 13. forduló, 2022. október 22. (szombat), 13.00: Credobus-Mosonmagyaróvári TE– Diósgyőri VTK 0-3 (0-0)

NB II, 12. forduló, 2022. október 16. (vasárnap), 15.00: Diósgyőri VTK – Budafoki MTE 2-1 (0-1)

NB II, 11. forduló, 2022. október 9. (vasárnap), 17.00: Békéscsaba 1912 Előre – Diósgyőri VTK 1-2 (0-0)

NB II, 10. forduló, 2022. október 5. (szerda), 18.00: Diósgyőri VTK – Dorogi FC 2-1 (1-1)

NB II, 9. forduló, 2022. október 2. (vasárnap), 15.00: Szentlőrinc – Diósgyőri VTK 2-0 (2-0)

MK 32 közé, 2022. szeptember 17. (szombat), 16.00: Diósgyőri VTK – Szeged-Csanád GA 0-1 (0-1)

NB II, 8. forduló, 2022. szeptember 12. (hétfő), 20.00: Diósgyőri VTK – MTK Budapest 3-0 (1-0)

NB II, 7. forduló, 2022. szeptember 5. (hétfő), 20.15: Gyirmót FC Győr – Diósgyőri VTK 1-2 (1-1)

NB II, 6. forduló, 2022. augusztus 28. (vasárnap), 19.00: Diósgyőri VTK – KolorCity Kazincbarcikai SC 1-0 (0-0)

NB II, 5. forduló, 2022. augusztus 22. (hétfő), 17.45: Pécsi MFC – Diósgyőri VTK 4-3 (3-2)

NB II, 4. forduló, 2022. augusztus 17. (szerda), 19.00: Diósgyőri VTK – FC Ajka 3-1 (1-1)

NB II, 3. forduló, 2022. augusztus 14. (vasárnap), 17.30: Tiszakécskei LC – Diósgyőri VTK 1-2 (0-1)

NB II, 2. forduló, 2022. augusztus 8. (hétfő), 20.15: Diósgyőri VTK – Soroksár SC 1-2 (0-2)

NB II, 1. forduló, 2022. július 31. (vasárnap), 19.00: BFC Siófok – Diósgyőri VTK 1-0 (1-0)