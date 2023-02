A Zalaegerszegi TE FC jutott be a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjébe.

Labdarúgás. A labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntői közül elsőként, kedden este a Mezőkövesd Zsóry FC – Zalaegerszegi TE FC mérkőzést rendezték meg. A két élvonalbeli gárda azonos játékerőt képvisel, erről árulkodik az NB I tabellája, amelyen mindkét csapat azonos pontszámmal áll, illetve az is, hogy 23 nappal ezelőtti bajnoki meccsen, Zalában 0-0-s döntetlenre végeztek a felek. A kupában mind a két együttes három, három alsóbb osztályú gárdát búcsúztatott, egyaránt idegenben.

A két gárda közül a hazaiak szakvezetője változtatott többet az előző tétmérkőzéshez, a Budapest Honvéd elleni, múlt hét pénteki hazai 0-0-t követően a kapuban Piscitelli helyett Tordai kezdett, a védelemből Kállai K. és Filip maradt ki, Zahary és Vajda viszont bekerült a hátsó alakzatba, míg a középpálya Nagy G., Karntiski, Cseri trióját a Ephestion, Brtan, Babunski hármasra cserélte Kuttor Attila vezetőedző. A kimaradók kivétel nélkül a kispadra kerültek, ami jelezte, hogy a rotáció jegyében, a sűrű program miatt maradtak ki a kezdőből a hatok.

A vendégek edzője fele ennyi változtatást eszközölt a szombaton, Egerszegen a Mol Fehérvár FC-t 2-1-re legyőző kezdőjén. Jobb oldali védőként Huszti helyett Lesjak kapott bizalmat, támadóként Németh D. és Ubochioma helyett pedig Ikoba és Mim. És, ahogy a hazaiaknál, így a vendégeknél sem kényszerű okok miatt változtatott Ricardo Moniz vezetőedző, ugyanis a kimaradtak szintén a cserepadra kerültek.

Vendéggól

Már az első percben gólt szerezhetett volna a zalai együttes, egy rossz hazai mentési kísérlet után Mim elé került a labda, aki 15 méterről, középről, nagy helyzetben, néhány centivel a bal alsó sarok mellé lőtt. Pörgősebbnek, motiváltabbnak tűnt a vendégcsapat a folytatásban, a hazai labdás embereket keményen támadták, és ezzel összefüggésben valamivel többet birtokolták a labdát. A hazai középpályás sor nem állt ekkoriban a helyzet magaslatán, ebben a sorban erősebbnek tűntek a kék-fehérek. A 24. percben a vezetést is megszerezte a többet mutató vendég együttes: miután a kövesdi kapu elé ívelt labdát röviden fejelte ki Brtan, és arra Sankovic a tétovázó Besirovic mellett lecsapott, 14 méterről a bal alsó sarokba bombázott a zalai középpályás (0-1). Nem sokkal később Gergényi beadása okozott veszélyt a hazai kapu előtt, és nem csak ez jelezte, hogy a látogatók szélső védő játéka is aktívabb volt. Vagyis a kövesdieknél tulajdonképpen ott szorított a cipő, ahol megrotálta a csapatot szakvezetőjük. Az első kaput eltaláló lövést Drazic hozta össze a 41. percben, három védő gyűrűjében kínálta meg nem túl erős labdával Demjén kapust. Ez is jelezte, hogy az egerszegi gárda védelme jól működött az első félidőben. A Kövesd lagymatag első félidőt produkált, nem voltak villanásai a hazai együttesnek, a kérdés az volt, hogy a második félidőre meg tudnak-e újulni.

Gólváltás

A szünetben egyik szakvezető sem cserélt, és nem úgy tűnt, hogy az öltözőben sikerült magasabb fordulatszámra tekerni a hazai együttest. A ZTE – annak ellenére, hogy kevesebb időt telt el az előző meccsük óta, és még utazniuk is kellett a kupameccsre, – frissebbnek tűnt. A vendégek változatlanul igyekeztek szűkíteni a játékot, támadni a labdás embereket, a kék mezesek pedig még mindig halványak voltak. Az 50. percben Szendrei a 17 méterről lőhetett, de méterekkel eltévesztette a kaput, majd Ikoba fejelt a ketrec mellé. Az 57. minutában végre lövésig tudott vezetni egy támadást a dél-borsodi együttes, Babunski durrantását Demjén hárította. Olyan volt a játék képe, mintha a ZTE futballozott volna hátrányban, a Kövesd nem tudott mezőnyfölényt kiharcolni. A 65. percben kettős csere volt a pályaválasztónál, Filip bal oldali védőnek jött be, emiatt Vajda egy sorral előrébb lépett, és mivel Cseri is középpályásként szerepelt, ez a sor kétharmad részt megújult. Nem emiatt, de sikerült egyenlítenie a Kövesdnek, egy szabadrúgásból. A 70. percben 21 méterről, középről Molnár G. végzett el pontrúgást, és a lövés pillanatában ugyan elcsúszott, de bombája a bal felső sarokba vágódott (1-1). Nem sokáig volt egyenlő az állás, a fellelkesedő hazaiakkal szemben, egy labdaszerzés után Tajti két védő között betört a 16-oson belülre, majd 13 méterről úgy lőtt a kapuba, hogy a labda a bal kapufa tövéről perdült a hálóba (1-2). Újabb kettős hazai cserét követően Drazic lőtt nagy helyzetben, balról, 10 méterről a kapu fölé, majd Kállai K. lökete kerülte el a bal alsó sarkot. A cserékkel feljavult a Kövesd játéka, ám a kinyílás következtében Ikoba lövését kellett védenie Tordainak. A 88. percben azonban tehetetlen volt a kapus Ikobával szemben, aki három védő díszkíséretében, 13 méterről lőtt a jobb alsó sarokba (1-3). És ezzel még nem volt vége, a 90. percre is maradt még egy egerszegi gól: Ikoba passza után Huszti a jobb oldalról, 12 méterről gurított a hosszú alsó sarokba.

A motiváltabb zalai csapat megérdemelten nyert és jutott tovább az enerváltan játszó kövesdiekkel szemben.

Labdarúgás: jegyzőkönyv

Mezőkövesd Zsóry FC – Zalaegerszegi TE FC 1-4 (0-1)

Mezőkövesd, 500 néző. V.: Kárpály (Tóth II. V., Szert).

Mezőkövesd Zsóry FC: Tordai – Zahary, Lukic, Beriashvili, Vajda – Ephestion, Brtan, Babunski – Molnár G., Drazic, Besirovic. Vezetőedző: Kuttor Attila.

Zalaegerszegi TE FC: Demjén – Lesjak, Mocsi, Csóka, Gergényi – Sankovic, Tajti, Szendrei – Szalay, Ikoba, Mim. Vezetőedző. Ricardo Moniz.

Csere: Besirovic helyet Cseri a 65., Babunski helyett Filip a 65., Mim helyett Ubochioma a 73., Ephestion helyett Bobál G. a 79., Zahary helyett Kállai K. a 79., Szalay helyett Huszti a 82., Brtan helyett Karnitski a 83. percben.

Sárga lap: Gergényi a 42., Drazic a 70., Lesjak a 70., Szendrei a 78. percben.

Gólszerző: Sankovic (0-1) a 24., Molnár G. (1-1) a 70., Tajti (1-2) a 74., Ikoba (1-3) a 88., Huszti (1-4) a 90. percben.

Jók: Molnár G., ill. Mocsi, Gergényi, Sankovic, Tajti, Ikoba.