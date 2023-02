Kosárlabda: jegyzőkönyv DVTK-Hun-Therm – Perfumerias Avenida (spanyol) 61-70 (17-20, 20-23, 11-18, 13-9) Diósgyőr, 1000 néző. V.: B. Jovanovic (bosnyák), Stan (román), Maciulis (litván). DVTK-Hun-Therm: Guirantes (12/6), AHO N. (10), BERNÁTH (16/6), Garbin (3/3), Green (8). Csere: Kányási (2), Grigalauskyte (6), Kiss A. (-), M. Jovanovic (4). Vezetőedző: Völgyi Péter. Perfumerias Avenida: Onyenwere (10/3), CAZORLA (8), Nogic (9/3), CARLETON (15/15), Reisingerova (2). Csere: Fasoula (10), RODRIGUEZ (11/9), Vilaró (-), Gulbe (-), Dominguez (5/3). Vezetőedző: Jose Vazquez Mougan. Völgyi Péter: – Felőrölt minket ellenfelünk, kilóban, tömegben minden poszton többek voltak. Igaz, hogy ezt a lepattanóharcban valamennyire kompenzálni tudtuk, de minden dobóhelyzetünkbe két ütközés után érkeztünk meg. A mai meccsen megmutatkozott a 10 emberes rotáció, és 6-7 fős rotáció közötti különbség, mit jelent az, ha sok minőségi játékos van egy csapatban. Elfáradtunk a végére, ha nincs 3-4 eladott labda, akkor lehetett volna szorosabb is a végjáték. Rengeteget kaptunk ettől a sorozattól, és van még egy meccs, Franciaországban, amit becsületből szeretnénk megnyerni. Köszönöm a közönségnek, hogy az egész sorozat alatt, hazai és idegenbeli meccseken is szurkoltak nekünk. A támogatásuk száz százalék, hogy Final Fourt ér, reméljük egyszer a csapat is odakerül majd. Jose Vazquez Mougan: – Kemény meccsre számítottunk, hiszen egy jó csapat ellen, különleges atmoszférában, fanatikus szurkolók előtt kellett pályára lépnünk. A meccs során a lepattanózásunk nem volt az igazi, de a támadójátékunk jól működött. Nagyon fontos mérkőzést nyertünk meg, és boldogok vagyunk, hogy versenyben maradtunk a rájátszásba jutásért folytatott küzdelemben.