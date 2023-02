Férfi OB I alapszakaszának 12. fordulójában szerdán este hazai medencében ugrott vízbe a PannErgy-Miskolci VLC csapata. A borsodiak ellenfele a ,,magasabban jegyzett” EPS Honvéd volt, így aztán inkább a vendégeknek állt a zászló, az ő győzelmükre lehetett fogadni nagyobb eséllyel. A házigazdánál Molnár G. eltiltás miatt nem állt rendelkezésre, így Vidumanszky edző csak tizenegy mezőnyjátékossal számolhatott.

Az első emberhátrányt kivédekezte az MVLC, majd támadáskor centerbe rövid volt a bejátszás. A hazaiak is fórt hibáztak, a védőmunka mindkét oldalon ekkor rendben volt. A második előnyből kapufát ,,portalanított” az MVLC, az ellenakciónál Sugár a rövidbe lőtt (0-1). Hosnyánszky éppen Moravcsikot találta fejbe, Oltean blokkot bombázott, a Honvéd meg hosszan indított. Várkonyi Decker feje fölé célzott, kiválóan (1-1), ennek örült a lelátó ,,népe”. Az utolsó támadást S. Hessels vezette, de sokat úszott, lejárt az idő.

A második negyedben Lacerda szerelte Sugárt hátrányban, Decker A. pedig kapott egy ,,hasonlövést”. Moravcsik helyezkedett jól a következő fővárosi fórnál, 80 százalékos hatékonysága kimagasló volt. Hátul továbbra is remekül dolgoztak a csapatok, de a góltermés sivár volt. A házigazda büntetőt kapott, Brkic Decker A. kezét ,,simogatta” a háló helyett. Ment a labda fölé és mellé is, előnyben időt kért a Honvéd, majd addig járt a labda, amíg Simon be nem paskolta a kapuba (1-2). A két kapufához egyaránt embert állító Honvédon a miskolciak nem tudtak túljutni, miközben Gregor is gólt lőtt (1-3). Az MVLC is fórba került, szintén időzött, a centerbejátszás nem volt igazán jó.

A folytatásban

A harmadik játékrészre Farkassal a kapuban érkezett a Honvéd, akit 1.47 perc után Várkonyi avatott fel egy sarkos bombával (2-3). Előnyben blokkot tüzeltek a hazaiak, a fekete sapkás vendégek meg Moravcsikot lőtték meg. A következő előnyből Krasznai hamar egyenlített (3-3), ám Elker lövése, találata is élményszámba ment (3-4). Böröczky takarásból villantott (4-4), amitől tökéletes lett a hangulat az uszodában. Teljesen ki-ki meccs zajlott, az EPS első büntetőjét Hosnyánszky a jobb sarokba vágta (4-5). Nagy lehetőséget kapott az MVLC, ám előnyben Krasznai a jobb kapufa mellé durrantott.

Nyílt volt a mérkőzés a befejező negyed előtt, még volt esélye a bravúrra a hazai csapatnak. A Honvéd emberelőnyben Simonra játszotta ki a figurát (4-6), az MVLC a vendég cserekapust találta telibe. Sugár lövésnél a játékszer Moravcsik keze mellett ment el, a hálóba, kezdett eldőlni a csata (4-7). Hat és fél perc volt még a találkozóból, hátrányban újfent Farkas posztolt jó helyen. Fejős persze nem hibázott középen, és eldöntötte a meccset (4-8). Hesselsé volt a kilencedik fővárosi találat (4-9), a hazaiak ,,leálltak” a gólok tekintetében, nem ízlett a kapufás védekezés, ám Manhercz Á. nem (4-10). Nyíri sem (4-11), a végére nagyon kinyílt az a bizonyos olló. Nyíri újból betalált (4-12), ez lett a végeredmény.