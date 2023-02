A három a magyar igazság és egy a ráadás jegyében, három miskolci justitiás karatéka és egy edző utazott el szerdán Ciprusra, ahol péntektől vasárnapig rendezik meg a sportág utánpótlás Európa-bajnokságát. A miskolci Justitia Fuji-Yama SE sportolói közül Tóth Vanda az U21 női korosztályban formagyakorlatban, vagyis katában lép tatamira Larnacán, míg Bérczes Botond és Elekes Máté a junior férfi katások között szerepel – előbbi két versenyző egyéniben indul, utóbbi pedig csapatban. A miskolci versenyzőkkel együtt kelt útra edzőjük, Kis Virág.

Tóth Vanda és Bérczes Botond az Eb-indulási jogot a több versenyből álló kvalifikációs sorozat végén szerezte meg, Elekes Máté pedig a hazai válogatókon mutatott teljesítménye alapján lehetett tagja az utazó keretnek.

Ilyen még nem volt

– Ilyen még nem volt a klub történetében, hogy egy világversenyre három sportolót adjunk a válogatottba, úgyhogy természetesen ez a mostani nagy büszkeség a számunkra, a 200 fős sportolói bázisunk kiemelkedő eseményeként várjuk a kontinensbajnokságot – nyilatkozta lapunknak Pálinkás András, a Justitia Fuji-Yama SE elnöke.

A sportvezetőtől azt is megtudtuk, hogy az egyéni indulókon kívül Elekes Máté minek köszönhetően került be a válogatott utazó keretébe.

– A formagyakorlat csapat úgy alakult ki, hogy a válogatott edzők a korosztályos versenyeken jól szerepelt sportolókat több alkalommal is összehívták, hogy megnézzék, kik azok, akik csapatban jól tudnak együtt szerepelni. Sok formáció került kipróbálásra ennek során, és a látottak, tapasztaltak alapján hirdették ki, az egy éven át tartó folyamat végén a keretet. Nagy örömünkre Elekes Máté is bekerült ebbe a csapatba, nem érdemtelenül – mondta Pálinkás András.

A Justitia Fuji-Yama SE elnökénél arról is érdeklődtünk, hogy milyen eredményekre számít a klub versenyzőitől.

– Mindhármuknak van nemzetközi tapasztalata, hiszen Tóth Vanda és Bérczes Botond a tavalyi Eb-n is részt vett, Vanda korábban már világbajnokságon is szerepelt – mondta Pálinkás András. – Kemény mezőnyben bizonyíthatnak, a topországok, Franciaország, Spanyolország és Törökország versenyzői lehetnek a legfőbb riválisaik. Mivel minden ország, minden kategóriában csak egy-egy sportolót nevezhet az Eb-re, így 25-35 fős mezőnyök jöhetnek össze. A nevezésekből az látszik, hogy Vanda és Botond is 27-27 főt számláló mezőnyben áll majd rajthoz pénteken, és nem mellékesen Máté is ekkor versenyez az Eb-n. Azt reméljük, hogy sikerül pontszerző helyen, vagyis a legjobb nyolc között végezniük a sportolóinknak, és az a véleményem, hogy egy jó sorsolással az éremszerzés is tét lehet egyikük, másikuk számára.